Les États-Unis soutiennent les appels à une enquête éthique externe sur le chef de l’OEA

MIAMI (AP) – Le chef de l’Organisation des États américains fait face à des appels croissants, y compris de la part de l’administration Biden, pour une enquête externe sur une éventuelle inconduite liée à sa relation intime avec un subordonné.

Le propre inspecteur général du groupe basé à Washington a déclaré cette semaine dans une note de service qu’il était dans le “meilleur intérêt” de l’organisation d’engager une entreprise extérieure pour enquêter sur les allégations selon lesquelles le secrétaire général Luis Almagro pourrait avoir violé le code d’éthique.

La recommandation de l’inspecteur général était basée sur un rapport de l’Associated Press concluant qu’Almagro entretenait une relation avec un membre du personnel d’origine mexicaine décrit en ligne, y compris sur le site Web de l’organisation, comme “conseiller principal” du secrétaire général.

L’inspecteur général a déclaré que le rapport de l’AP faisait suite à une plainte de lanceur d’alerte anonyme et peu détaillée transmise à son bureau par Almagro lui-même le 3 juin.

Le code d’éthique de l’organisation de consolidation de la paix et de la démocratie interdit aux gestionnaires de superviser ou de participer à des décisions qui profitent aux personnes avec lesquelles ils ont une relation amoureuse.

La proposition d’embaucher une entreprise extérieure pour enquêter sur le comportement d’Almagro devrait être discutée mercredi lors de la prochaine réunion du conseil permanent de l’organisation de 34 membres.

Les États-Unis – qui ont contribué à environ la moitié du financement de 100 millions de dollars de l’organisation cette année – ont déjà exprimé leur soutien à une enquête externe avant la réunion.

“Nous prenons ces allégations au sérieux”, a déclaré un porte-parole du département d’État à l’AP, ajoutant que toute violation de l’éthique “devrait faire l’objet d’une enquête équitable et impartiale par une entité d’enquête externe appropriée”.

Mais au moins quatre membres – l’Uruguay, pays natal d’Almagro, Antigua-et-Barbuda, Belize et Sainte-Lucie – ont publiquement soutenu des projets de résolution qui suscitent des inquiétudes quant au coût d’une enquête externe à un moment où l’organisme hémisphérique de 600 employés est sous pression pour couper dépenses.

Leur référence est une enquête récente sur des allégations d’inconduite similaires contre le président de la Banque interaméricaine de développement, Mauricio Claver-Carone, qui a été accusé d’avoir une relation de longue date avec son chef de cabinet. L’enquête de plusieurs mois menée par le cabinet d’avocats américain Davis Polk a déterminé que Claver-Carone avait violé les règles d’éthique en favorisant l’assistant, ouvrant la voie à la destitution du président.

Les demandes répétées de commentaires d’Almagro sur la possibilité d’une enquête externe envoyées au bureau de presse du secrétaire général sont restées sans réponse.

Mais contrairement à Claver-Carone, qui a nié avoir eu une relation avec son assistant, Almagro a seulement déclaré qu’il n’avait jamais supervisé le personnel ni participé à aucune décision liée à l’emploi, comme autoriser une augmentation de salaire. Il s’est précédemment engagé à coopérer pleinement à toute enquête menée par la plus haute autorité de surveillance de l’organisation.

Almagro fait également l’objet de critiques sur d’autres questions administratives.

Le Mexique a critiqué cette semaine Almagro pour avoir prétendument trahi les souhaits de ses membres en renouvelant le contrat de la médiatrice de l’OEA, Neida Perez, quelques jours avant qu’un plan longuement discuté visant à mettre en œuvre un processus ouvert et compétitif pour le poste de direction ne soit approuvé lors de la réunion annuelle de l’organisation.

Almagro en septembre a prolongé unilatéralement le contrat de Perez de quatre ans et le Mexique s’est plaint qu’il s’agissait d’une tentative d’anticiper ces nouvelles procédures,

“Malheureusement, ce n’est pas un acte isolé”, a déclaré la délégation mexicaine dans une déclaration écrite lors d’une réunion le 1er novembre sur les questions administratives. “Cela s’inscrit dans un modèle de conduite dans lequel la volonté des États est ignorée et les institutions de l’OEA sont violées.”

Perez – dont le contrat devait expirer le 21 octobre, deux semaines après l’adoption des nouvelles procédures – a récemment été réprimandée par le comité d’examen supérieur de l’OEA pour avoir négligé son devoir de servir d’arbitre impartial des conflits en milieu de travail.

Cette réprimande était en réponse au rôle de Perez facilitant la destitution d’Almagro en 2020 du chef de la Commission interaméricaine des droits de l’homme – un organe géré de manière indépendante. Le secrétaire exécutif de la commission était lui-même confronté à des plaintes sur le lieu de travail mais bénéficiait néanmoins du soutien unanime des sept commissaires du chien de garde.

Almagro, 59 ans, a été élu à la tête de l’OEA en 2015 avec un soutien quasi unanime après avoir été ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de gauche de l’Uruguay.

Mais une fois installé à Washington, il a fait cause commune avec les États-Unis en s’opposant aux dirigeants de gauche à Cuba et au Venezuela, faisant même une fois écho à la ligne du président Donald J. Trump selon laquelle il n’exclurait pas l’utilisation de la force militaire pour destituer le président vénézuélien Nicolás Maduro.

Il a été réélu en 2020 avec le soutien de 23 des 34 États membres. Plus récemment, alors que la gauche a repris le pouvoir dans toute l’Amérique latine, les appels à sa destitution se sont multipliés.

Le mois dernier, des membres du groupe Puebla – une organisation d’anciens présidents et dirigeants politiques de 16 pays – ont publié une déclaration appelant à la destitution d’Almagro, critiquant son limogeage “amoral” de l’organisme de surveillance des droits et son intervention à la suite d’élections désordonnées en Bolivie qui ont conduit à Démission et remplacement du président Evo Morales par un gouvernement conservateur soutenu par les États-Unis.

L’écrivain d’Associated Press, Matthew Lee, a contribué à ce rapport depuis Washington.

Suivez Goodman sur Twitter : @APJoshGoodman

Joshua Goodman, l’Associated Press