Les États-Unis soutiennent le Canada pour le retour des turbines de pipeline russes

Les États-Unis soutiennent la décision du Canada d’autoriser une entreprise canadienne à restituer les turbines d’un gazoduc russe qui fournit du gaz naturel à l’Allemagne, affirmant qu’à court terme, c’était la bonne décision, alors que les pays européens continuent de travailler à réduire leur « dépendance collective » à l’égard de énergie russe.

Dans un communiqué du département d’État américain publié lundi, le porte-parole du département, Ned Price, a déclaré que des travaux étaient en cours pour cibler davantage et limiter la capacité de la Russie à utiliser les revenus tirés de l’énergie dans ses attaques en cours contre l’Ukraine, tout en cherchant également à limiter l’impact de la guerre du président russe Vladimir Poutine. sur le marché mondial de l’énergie.

“Les États-Unis sont unis à nos alliés et partenaires dans notre engagement à promouvoir la sécurité énergétique européenne, à réduire notre dépendance collective vis-à-vis de l’énergie russe et à maintenir la pression sur le Kremlin”, indique le communiqué. “Nous appuyons la décision du gouvernement canadien.”

Samedi, le Canada a annoncé qu’il avait décidé d’accorder un “permis limité dans le temps et révocable” pour permettre à Siemens Canada de retourner les turbines Nord Stream 1 en Allemagne depuis Montréal où elles avaient été envoyées pour réparation.

L’équipement avait été bloqué au Canada après que le gouvernement fédéral eut imposé des sanctions à l’entreprise énergétique publique russe Gazprom. Le géant gazier a affirmé qu’il avait besoin des turbines pour continuer à approvisionner l’Allemagne, après avoir déjà considérablement réduit le débit de gaz dans le gazoduc.

Le vice-chancelier allemand et ministre des Affaires économiques et de l’Action pour le climat, Robert Habeck, a récemment déclaré à Bloomberg que l’Allemagne craignait que si les turbines n’étaient pas rendues avant l’entretien prévu, la Russie pourrait citer cela comme une raison de couper davantage son approvisionnement en gaz naturel. au pays, laissant l’Allemagne sans réserve suffisante.

Malgré le soutien des Américains, la décision du Canada a suscité de vives critiques de la part de l’Ukraine et de ses partisans, qui demandent au Canada de réfléchir à nouveau, suggérant que la décision du gouvernement fédéral a donné à la Russie un levier qu’elle continuera d’essayer d’exploiter en ce qui concerne la secteur énergétique.

“Ce que la Russie sait maintenant, c’est que le Canada et l’Allemagne ont fermé les yeux”, a déclaré la présidente du Congrès des Ukrainiens canadiens, Alexandra Chyczij.

« PRÉCÉDENT DANGEREUX » : MPS

Sur le plan intérieur, les partis d’opposition fédéraux se sont également prononcés contre cette décision.

Lundi, la députée néo-démocrate et porte-parole en matière d’affaires étrangères Heather McPherson a publié une déclaration cinglante appelant le Canada à revenir sur sa décision « choquante et décevante ».

“Cette décision va à l’encontre des sanctions que le Canada a imposées à la Russie en réponse à l’invasion illégale et au génocide en Ukraine. Les Canadiens s’attendent à ce que leur gouvernement fasse preuve d’une réelle solidarité avec l’Ukraine, mais la décision du gouvernement libéral est un affront aux Ukrainiens”, a déclaré McPherson.

“Comment le Canada aura-t-il une quelconque légitimité à demander à d’autres pays de tenir la Russie responsable de ses crimes alors que nous ne respectons pas nos propres sanctions?”

Des membres clés du caucus conservateur fédéral ont également décrié la décision, déclarant dimanche dans un communiqué qu’en contournant leurs propres sanctions, le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau « crée un dangereux précédent en se pliant au chantage de Poutine à l’égard de l’Europe, et aura un impact négatif sur la position du Canada. sur la scène mondiale.”

Il y a maintenant une certaine pression pour que la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes tienne une réunion estivale spéciale pour discuter de la décision et examiner l’efficacité du régime de sanctions fédérales.

Samedi, dans une déclaration sur la décisionle ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré que les pays alliés “ne peuvent pas permettre” que les tentatives de Poutine d’utiliser la sécurité énergétique européenne pour semer la division entre alliés réussissent.

“Le Canada se tient aux côtés de l’Ukraine contre l’invasion brutale et non provoquée de la Russie et nous continuerons de travailler en coordination avec nos alliés et nos partenaires pour imposer des coûts importants au régime russe”, a déclaré Wilkinson.

Parallèlement à la décision de restituer les principaux éléments de l’infrastructure pipelinière, le gouvernement fédéral a annoncé l’imposition d’une nouvelle série de sanctions visant le secteur pétrolier et gazier russe.

“Nous n’arrêterons pas d’imposer ces coûts sévères au régime de Poutine tant que leur invasion injustifiable est en cours. Nous continuerons à soutenir nos amis et alliés européens alors qu’ils s’efforcent de mettre fin le plus rapidement possible à la dépendance vis-à-vis des importations de gaz russe en œuvrant pour aider à stabiliser l’état d’urgence. marchés et de développer des solutions durables et à long terme sur l’approvisionnement énergétique », a déclaré le ministre dans son communiqué.



Avec un reportage de Joyce Napier, chef du bureau d’Ottawa de CTV National News