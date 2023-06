Les États-Unis soutiennent l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN

Le Pentagone prédit que l’offensive ukrainienne sera longue et « très violente »

Dans le cadre de ce plan, l’OTAN déclarerait que l’Ukraine peut contourner le plan d’action pour l’adhésion de l’alliance, un processus dans lequel les pays candidats reçoivent des évaluations et des conseils lorsqu’ils prennent des mesures pour répondre aux critères de l’OTAN en matière de défense et d’autres questions. Cela placerait l’Ukraine dans une catégorie avec le nouveau membre, la Finlande, qui a sauté cette étape. La Macédoine du Nord, en revanche, a participé à un programme MAP de deux décennies avant son entrée en 2020.

Mais la proposition exigerait toujours de l’Ukraine qu’elle procède à des réformes et, contrairement aux souhaits des membres de l’OTAN en Europe de l’Est, elle ne fixerait aucun délai pour l’adhésion de l’Ukraine. Les responsables américains ont déclaré que la proposition allait au-delà de la voie préférée des pays de l’OTAN qui craignent que l’Ukraine l’adhésion pourrait intensifier l’impasse de l’Occident avec la Russie. L’aîné Le responsable a refusé de nommer ces pays, mais des responsables de France, d’Allemagne et des États-Unis ont appelé à la prudence dans le passé.

Des consultations sont en cours pour voir s’il y a un soutien plus large pour le plan, a déclaré le responsable. « Il s’agit d’une approche intermédiaire, et nous sommes pour une approche qui peut construire un consensus » avant le sommet, a-t-il déclaré. « Nous testons donc cette proposition. »

Les responsables ont également déclaré que l’administration tentait de renforcer le soutien pour maintenir Stoltenberg en place pendant une autre année. L’ancien Premier ministre norvégien dirige l’OTAN depuis 2014 et devrait se retirer cet automne.

Les deux positions soulignent le président La volonté de Biden de maintenir la cohésion au sein de l’OTAN à un moment périlleux pour l’alliance et la campagne militaire qu’elle soutient en Ukraine. La force de la coalition pro-ukrainienne sera également importante pour Biden alors qu’il vante ses mérites en matière de politique étrangère lors de la campagne présidentielle de l’année prochaine.

La lutte des troupes ukrainiennes pour récupérer du territoire auprès de l’armée russe beaucoup plus importante a soulevé des questions dans les capitales de l’OTAN sur l’avenir du soutien occidental – surtout, le flux généreux d’armes vers Kiev et les sanctions que les nations occidentales ont imposées à Moscou.

Lors d’une récente réunion de l’OTAN en Norvège à laquelle assistait le secrétaire d’État Antony Blinken, les ministres des Affaires étrangères de l’alliance ont exprimé leur soutien pour faire plus que réitérer les vagues promesses d’adhésion que l’OTAN avait faites pour la première fois à l’Ukraine en 2008, ont déclaré des responsables américains.

Les pourparlers sur la voie de l’Ukraine vers l’OTAN arrivent à un point critique alors que les spéculations s’intensifient sur le futur leadership du bloc et que l’administration Biden cherche à éviter ce qui pourrait être une impasse gênante sur la sélection du remplaçant de Stoltenberg.

Biden et le chef de l’OTAN se rencontrent à un moment turbulent pour l’alliance

Des mois de discussions à huis clos sur la sélection d’un nouveau chef ont mis en lumière les différences régionales et entre factions au sein de l’alliance. Des responsables des pays de l’OTAN affirment que certains pays d’Europe de l’Est, dont la Pologne et les pays baltes, ont fait pression pour un secrétaire général du flanc oriental de l’alliance, en première ligne dans la confrontation avec la Russie.

Les principaux candidats incluent la Première ministre danoise Mette Frederiksen, que Biden a accueillie à la Maison Blanche ce mois-ci ; le Premier ministre estonien Kaja Kallas ; et le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace. Mais chacun a rencontré de la résistance parce qu’il ne répond pas aux critères des autres pays.

Les responsables américains ont déclaré que si Biden avait une opinion positive de tous les principaux candidats, l’administration estime que la prolongation de Stoltenberg assurerait la continuité à une époque de turbulences en Europe et l’assurance que les différences entre les États membres peuvent être gérées.

La Turquie, par exemple, a longtemps été sceptique à l’égard des candidats danois car elle associe le Danemark à des caricatures du prophète Mahomet qui ont offensé certains musulmans, et elle pourrait bloquer la nomination de Frederiksen si elle émergeait comme le choix consensuel.

Au siège de l’OTAN à Bruxelles, on s’attend à ce que les responsables « ouvrent la voie » et examinent à nouveau le même groupe de candidats dans un an, a déclaré un diplomate de l’OTAN. Stoltenberg ne semblait pas intéressé à être considéré comme un candidat de repli, préférant anticiper la conversation avec le soutien des États-Unis, a déclaré le diplomate.