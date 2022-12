Les États-Unis soutiennent la participation olympique russe mais avec un hic

Les athlètes russes espèrent être autorisés à temps pour les épreuves de qualification avant les Jeux de Paris 2024

Le Comité olympique et paralympique américain (USOPC) soutient l’idée d’autoriser les athlètes russes et biélorusses à participer aux Jeux olympiques d’été de Paris 2024, tant qu’ils ne participent pas sous les drapeaux de leur pays ou n’utilisent pas leurs couleurs. La position a été confirmée par la présidente de l’organisation, Susanne Lyons.

Les athlètes russes et biélorusses sont interdits de compétitions mondiales dans de nombreux sports après que les fédérations ont suivi une recommandation du Comité international olympique (CIO) d’agir lorsque l’opération militaire en Ukraine a été lancée fin février.

La semaine dernière, cependant, une déclaration après un sommet du CIO en Suisse a ouvert la voie au retour des athlètes des deux pays, invoquant la nécessité de veiller à ce que le sport ne soit pas sapé par la politique.

L’USOPC a également changé de cap après avoir soutenu la recommandation initiale du CIO et l’interdiction subséquente pour les Russes et les Biélorusses.

Lyons a assisté au Sommet olympique de Lausanne vendredi dernier et a déclaré au Wall Street Journal que l’ensemble du groupe – y compris les hauts responsables du CIO et les chefs des fédérations de natation et de gymnastique – avait accepté de ramener les athlètes russes et biélorusses aux Jeux en tant que neutres, qui est une notion qu’elle soutient.

“Même si cela laisse un goût assez infect dans la bouche, donner l’impression que vous reculez dessus, c’est vraiment essentiel pour le [Olympic] mouvement,” Lyons a déclaré concernant l’inclusion des athlètes.

Seuls les Comités nationaux olympiques des États-Unis, de la Chine et de la Russie étant présents au sommet, les responsables olympiques ont discuté de la tenue de certaines épreuves d’essai de Paris 2024 sous la bannière du Conseil olympique d’Asie en prévision des objections des pays européens, a confirmé Lyons.

Lyons a affirmé que les sanctions du CIO pour Paris 2024 – qui incluent la non-utilisation des drapeaux, hymnes, couleurs ou toute autre identification des pays russes et biélorusses – seraient plus strictes que celles des Jeux d’hiver de Pékin 2022, où la Russie devait se produire en tant que le Comité olympique russe (ROC) en raison des retombées d’une ligne de dopage.

“Les États-Unis soutiennent la recherche d’un moyen pour les athlètes qui se sont entraînés toute leur vie pour que cela puisse revenir et concourir”, Lyon a expliqué.

“Mais nous sommes très opposés à ce qu’ils reviennent sous l’imprimatur de leur pays en ce moment, alors que leurs gouvernements sont sanctionnés.”

Le CIO a recommandé aux fédérations sportives et aux organisateurs d’événements de s’abstenir d’inviter ou d’autoriser des athlètes et officiels russes et biélorusses à des compétitions internationales, car il estimait que la Russie avait violé la trêve olympique en lançant l’opération militaire pendant la période entourant les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver.

De plus, les responsables des Jeux olympiques et paralympiques craignaient qu’il n’y ait des affrontements potentiels entre les athlètes et les officiels des pays en conflit, ce que Lyons a abordé.

“Comme mesure pratique, vous deviez séparer tout le monde”, dit-elle. “Et donc, nous avons absolument soutenu à ce moment-là, en les interdisant – certainement des Jeux, et de tout à ce moment-là.

«Donc, ce dont nous avons parlé (vendredi) était: le besoin de ces mesures de protection est-il le même? Et le sentiment est que, bien que le catalyseur soit toujours présent, ce qui est évidemment l’invasion de l’Ukraine, le problème spécifique de la sécurité des athlètes n’est plus le même qu’avant.

Lyons pense que le plus grand risque pour le mouvement olympique est que les gouvernements nationaux refusent les visas aux athlètes de certains pays et fassent pression sur leurs propres athlètes pour qu’ils ne participent pas aux compétitions contre eux.

“Nous ne voulons pas que des pays individuels basés sur la politique décident avec qui eux ou leurs athlètes doivent s’engager”, Lyon a souligné.