Les États-Unis soutiennent la levée de la protection des brevets pour les vaccins Covid, invoquant la crise sanitaire mondiale

WASHINGTON – L’administration Biden a annoncé mercredi qu’elle soutenait la levée de la protection de la propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19, alors que les pays luttent pour fabriquer les doses vitales.

<< Il s'agit d'une crise sanitaire mondiale, et les circonstances extraordinaires de la pandémie du COVID-19 appellent à des mesures extraordinaires. L'administration croit fermement en la protection de la propriété intellectuelle, mais au service de la fin de cette pandémie, elle soutient la levée de ces protections pour le COVID-19 vaccins », a écrit la représentante du commerce des États-Unis, Katherine Tai, dans un communiqué.

«Alors que notre approvisionnement en vaccins pour le peuple américain est assuré, l’Administration continuera d’intensifier ses efforts – en collaboration avec le secteur privé et tous les partenaires possibles – pour développer la fabrication et la distribution de vaccins. Elle s’emploiera également à accroître les matières premières nécessaires pour produire ces vaccins », a ajouté le communiqué.

Les stocks des principales sociétés pharmaceutiques qui ont produit des vaccins, notamment Moderna, BioNTech et Pfizer, ont fortement chuté après l’annonce du potentiel les dérogations ont d’abord éclaté.

Les dirigeants de l’Organisation mondiale du commerce auraient exhorté les pays membres cette semaine à analyser rapidement les détails d’un accord pour assouplir temporairement les règles de protection de la propriété intellectuelle derrière les vaccins contre les coronavirus. La dérogation, proposée par l’Afrique du Sud et l’Inde, pourrait supprimer les obstacles à l’accélération de la production de vaccins dans les pays en développement.

Les décisions de l’OMC sont basées sur le consensus, les 164 membres doivent donc être d’accord.

Le président Joe Biden à la Maison Blanche a affirmé mercredi que la Maison Blanche soutiendrait la proposition de dérogation à la propriété intellectuelle de l’Organisation mondiale du commerce. « Oui, je vais en parler plus tard dans la journée. Oui », a déclaré Biden peu de temps avant la publication de la déclaration de Tai.

Le Bureau du représentant américain au commerce n’a pas immédiatement répondu à la demande de clarification de CNBC.

Les critiques ont fait valoir que les brevets sur les vaccins et autres protections ne sont pas le principal obstacle à la production de plus de vaccins dans le monde.

« Il s’agit d’un énorme faux pas de l’administration Biden qui ne fera rien pour augmenter la distribution de vaccins et qui confirmera la capacité de la Chine à s’appuyer sur l’innovation américaine pour promouvoir ses objectifs de diplomatie vaccinale », Clete Willems, ancienne avocate au bureau du représentant américain au commerce , a dit de la décision.

« Une solution plus conforme aux objectifs déclarés de l’administration visant à améliorer la compétitivité des États-Unis et à maintenir les emplois en Amérique serait de produire et d’exporter des vaccins depuis les États-Unis », a ajouté Willems, qui travaillait sous l’administration Trump.

La décision de l’administration Biden intervient alors que les infections à coronavirus atteignent leur plus haut niveau dans les pays qui ont eu du mal à se procurer ou à distribuer des vaccins, soulignant un contraste avec d’autres pays, notamment les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne.