Les États-Unis soutiennent la création de deux sièges permanents pour les pays africains au Conseil de sécurité de l’ONU

LES NATIONS UNIES — Les États-Unis ont annoncé jeudi qu’ils soutiendraient l’ajout de deux nouveaux sièges permanents pour les pays africains sur le puissant Conseil de sécurité de l’ONU — et le premier siège non permanent pour une petite nation insulaire en développement.

L’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a fait cette annonce lors d’un discours au Council on Foreign Relations, la qualifiant de suivi de l’annonce faite il y a deux ans par le président américain Joe Biden selon laquelle les États-Unis soutenaient l’élargissement de l’organe de 15 membres.

Bien que l’Afrique dispose de trois sièges non permanents au Conseil de sécurité, cela ne permet pas aux pays africains « de faire bénéficier pleinement de leurs connaissances et de leurs voix », a-t-elle déclaré.

« C’est pourquoi, en plus de l’adhésion non permanente des pays africains, les États-Unis soutiennent la création de deux sièges permanents pour l’Afrique au sein du Conseil », a déclaré Mme Thomas-Greenfield. « C’est ce que souhaitent nos partenaires africains et c’est ce que nous considérons comme juste. »

Cependant, un haut responsable de l’administration américaine, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour informer les journalistes avant l’annonce, a déclaré que Washington ne pensait pas que de nouveaux membres permanents devraient avoir un droit de veto car « l’extension du veto ne conduirait qu’à une plus grande impasse au sein du Conseil ».

Cette vision montre les limites du pouvoir que Washington souhaite conférer à un autre pays. Si les résolutions du Conseil de sécurité sont juridiquement contraignantes, elles sont souvent ignorées par les pays visés.

Presque tous les pays s’accordent à dire que près de huit décennies après la création des Nations Unies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil de sécurité devrait être élargi pour refléter le monde du XXIe siècle et inclure davantage de voix. Mais la question centrale – et le plus grand désaccord — reste la façon dont pour le faire.

Le Conseil de sécurité, chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales, n’a pas changé depuis sa configuration de 1945 : 10 membres non permanents de toutes les régions du monde élus pour un mandat de deux ans sans droit de veto et cinq pays qui étaient des puissances dominantes à la fin de la Seconde Guerre mondiale sont membres permanents avec droit de veto : les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France.

Le droit de veto de la Russie, par exemple, a bloqué toute action du Conseil sur la guerre en Ukraine et le soutien des États-Unis à son allié Israël a limité la réponse du Conseil à la guerre. guerre à Gaza.

Les tentatives de réforme du Conseil pour refléter l’évolution du monde ont commencé en 1979.

En 2005, les dirigeants mondiaux ont appelé à ce que le Conseil soit « plus largement représentatif, plus efficace et plus transparent ». Cette année-là, l’Assemblée générale, qui doit approuver toute réforme du Conseil, a mis de côté trois résolutions concurrentes visant à élargir le nombre de ses membres, ce qui reflète les profondes divisions qui perdurent jusqu’à aujourd’hui.

En septembre 2022, Biden a appelé à augmenter le nombre de membres permanents et non permanents, y compris « des sièges permanents pour les nations que nous soutenons depuis longtemps, et sièges permanents pour les pays d’Afriquel’Amérique latine et les Caraïbes. » Les États-Unis soutiennent depuis longtemps l’attribution de sièges permanents à l’Allemagne, au Japon et à l’Inde.

Thomas-Greenfield n’a fait aucune mention de l’autre promesse de Biden concernant les sièges permanents pour les pays de Amérique latine et Caraïbes. Mais le responsable a déclaré que les États-Unis soutenaient toujours l’attribution de sièges permanents à l’Amérique latine et aux Caraïbes ainsi qu’à l’Afrique.

En réponse aux pays qui estiment qu’il est temps pour l’ONU de regarder au-delà de la simple représentation régionale, l’ambassadeur américain a également annoncé que les États-Unis soutenaient la création d’un siège tournant supplémentaire pour les petits pays insulaires en développement.

« Ces 39 États ne forment pas un monolithe. Ils abritent 65 millions de personnes, réparties sur plus de 1 000 îles », a-t-elle déclaré. « Mais chacun d’entre eux possède des connaissances essentielles sur un certain nombre de questions liées à la paix et à la sécurité internationales, notamment l’impact du changement climatique. »

Dans une autre annonce, Thomas-Greenfield a déclaré que les États-Unis prévoyaient de « mettre réellement nos principes sur papier » et de rédiger une résolution visant à réformer le Conseil.

Certains pays estiment qu’avant de négocier une résolution, « les 193 États membres doivent se mettre d’accord sur ce à quoi devrait ressembler un Conseil réformé », a-t-elle déclaré.

« Je suis optimiste, mais je suis aussi réaliste. Et la réalité est la suivante : aucun dialogue ne nous permettra jamais de parvenir à un consensus total sur cette question », a déclaré Thomas-Greenfield.

La journaliste de l’AP, Jennifer Peltz, a contribué à cet article depuis New York.