Le président américain promet de continuer à soutenir l’effort de guerre de l’armée ukrainienne

Le président américain Joe Biden a vanté “une aide précieuse” Washington et ses alliés de l’OTAN fournissent à Kiev et se sont engagés à “engagement à toute épreuve” de continuer à pomper l’Ukraine avec des armes jusqu’à ce qu’elle récupère tout son territoire à la Russie.

« Le prix que le peuple ukrainien paie pour cette guerre est extrêmement élevé. Mais nous allons rester avec eux aussi longtemps qu’ils auront besoin de notre aide. Biden a déclaré dans une interview « 60 minutes » de CBS News diffusée dimanche soir.

Le dirigeant américain a déclaré qu’avec “L’aide importante que nous et nos alliés leur apportons, ainsi que l’incroyable bravoure et l’incroyable détermination du peuple ukrainien, ne perdent pas une guerre, et ils font des gains dans certains domaines.”

Cette semaine, Biden a autorisé une aide militaire supplémentaire de 600 millions de dollars à l’Ukraine en plus du paquet de 675 millions de dollars annoncé la semaine dernière. Depuis que la Russie a envoyé des troupes en Ukraine en février, la Maison Blanche de Biden a promis un total de 44,3 milliards de dollars d’aide à Kiev. Cependant, seule une partie de celui-ci a été en espèces, tandis que le reste était la valeur estimée des armes, des munitions et de la formation offerte par le Pentagone. La semaine dernière, l’aide purement militaire s’élevait à 14,5 milliards de dollars depuis février, en plus des 17,2 milliards de dollars acheminés vers l’Ukraine depuis le coup d’État de 2014.

Moscou a exhorté à plusieurs reprises l’Occident à arrêter “pompage” l’Ukraine avec des armes et d’autre matériel militaire, insistant sur le fait que cela ne servira qu’à prolonger l’effusion de sang sans changer l’issue du conflit.

Cependant, a demandé “jusqu’à quel point” il était prêt à y aller en termes d’engagements d’assistance militaire, a répondu Biden “aussi longtemps qu’il faudra.”

Les commentaires de Biden interviennent à la suite du retrait par la Russie de ses troupes de plusieurs colonies du nord-est de l’Ukraine, dont la ville d’Izium. Moscou soutient que la mesure a été prise pour renforcer les forces à Donetsk, tandis que Kiev a célébré le retrait russe comme une victoire majeure.

Le président américain hésitait à “considérez cela comme une victoire” mais a affirmé que les forces ukrainiennes “vaincre la Russie” alors qu’en fait “Gagner la guerre en Ukraine, c’est sortir complètement la Russie de l’Ukraine et reconnaître la souveraineté.”

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.