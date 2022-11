Les États-Unis sous surveillance alors que l’indemnisation des victimes de la crise climatique est en tête de l’ordre du jour de la COP27

Alors que le sommet de deux semaines de l’ONU sur le climat COP27 lancé dimanche à Charm-el-Cheikh, en Égypte, les experts du climat et les petits pays en développement ont célébré une victoire rapide. Après 27 ans de négociations climatiques sous l’égide de l’ONU et 30 ans de campagnes militantes, la question de l’indemnisation des victimes de la crise climatique a été mise à l’ordre du jour pour la toute première fois cette année.

La question de l’indemnisation est connue sous le nom de “perte et dommage”, qui fait référence à la perte et au dommage de cultures, de moyens de subsistance, de biens et de vies en raison de la crise climatique induite par l’homme. Cette année, de nombreuses tragédies de ce type se sont produites à travers le monde, depuis les inondations qui ont dévasté le Pakistan et le Nigeria, les sécheresses dans la Corne de l’Afrique et les cyclones dans les Caraïbes.

Les personnes qui subissent les pires impacts des pertes et dommages vivent dans des régions qui ont des émissions historiquement faibles et qui ont le moins contribué au changement climatique. En tant que tel, il existe un consensus général qui s’étend des militants de la justice climatique jusqu’aux gouvernements selon lequel ces personnes devraient être indemnisées pour les pertes et les dommages qu’elles ont subis.

Mais ce consensus n’a été atteint qu’au cours des derniers mois. Même lors de la COP26 l’année dernière, des pays plus petits et en développement ont pointé du doigt un groupe de pays plus riches, mené par les États-Unis, pour avoir édulcoré le langage sur les pertes et les dommages dans le Pacte climatique de Glasgow.

Les États-Unis sont le plus grand émetteur historique de gaz à effet de serre de tous les pays du monde. Il détient également un pouvoir et une influence considérables sur la scène internationale, ce qui signifie que sa position sur des questions telles que les pertes et les dommages a le potentiel d’avoir un impact sur les personnes souffrant des effets du changement climatique partout dans le monde.

Pas plus tard qu’en septembre, John Kerry, l’envoyé climatique du président Joe Biden, a déclaré qu’il était plus important de se concentrer sur la sécurisation des financements pour s’adapter aux impacts futurs de la crise climatique plutôt que sur l’indemnisation des victimes. Plusieurs semaines plus tard, il a semblé changer de ton. Selon AP, Kerry a admis que les États-Unis avaient la responsabilité d’intensifier les pertes et les dommages. “Nous y travaillons, et nous le ferons à Sharm”, a-t-il déclaré. “Nous ne ferons pas, vous savez, d’obstruction.”

S’exprimant lors d’un événement à Chatham House à Londres la semaine dernière, Kerry a averti que les médias ne devraient pas venir à la COP27 pour poursuivre le récit selon lequel les États-Unis résistent aux progrès en matière de pertes et de dommages. Mais en raison de sa forte position de négociation et de ses réticences passées, les médias, et tous les autres participants à la COP27, surveilleront de près les États-Unis pour observer la force de leur engagement sur cette question.

Une urgence et un test pour la COP27

Les pays du monde entier ont ressenti l’impact de la crise climatique sous la forme de conditions météorologiques extrêmes plus que jamais auparavant cette année. Cela crée un déficit de plus en plus grand entre les pertes et les dommages subis et l’argent disponible pour indemniser les gens. Mais chaque étape vers l’établissement de ce financement avance lentement.

Même l’inscription des pertes et dommages à l’ordre du jour de la COP27 a été une lutte. Samedi soir, les délégués sont restés éveillés jusqu’aux petites heures du matin pour essayer d’établir un accord sur la manière dont les pertes et les dommages devraient être inclus dans l’ordre du jour du sommet. Maintenant que cela a été convenu, le vrai travail sur les pertes et dommages doit commencer.

“Le fait que les parties puissent se réunir et résoudre tous les problèmes liés au point de l’ordre du jour … est très positif”, a déclaré le chef de la CCNUCC, Simon Stiell, lors d’une conférence de presse dimanche. “Le véritable test sera la qualité de la discussion qui aura lieu au cours des deux prochaines semaines.”

Ce qui se passe pendant la COP27 devrait, espérons-le, conduire à un accord pour mettre en place une facilité de financement, les détails devant être réglés à la COP28 l’année prochaine, a déclaré Saleemul Huq, directeur du Centre international pour le changement climatique et le développement. L’ordre du jour précise qu’un accord devrait être trouvé “au plus tard en 2024”, mais beaucoup craignent que ce soit bien trop tard.

La militante de Fridays For Future MAPA, Mitzi Jonelle Tan, a fait campagne pour le financement des pertes et dommages après avoir été témoin de la crise climatique qui a fait des ravages dans son pays d’origine, les Philippines. Elle a salué l’inclusion des pertes et dommages comme une “étape cruciale”, mais a mis en garde contre les retards.

“C’est comme si les dirigeants mondiaux, en particulier ceux du Nord, ne comprenaient toujours pas l’urgence de la situation et tentaient toujours d’échapper à leurs responsabilités”, a-t-elle déclaré. “Nous avons besoin d’un mécanisme de financement des pertes et dommages maintenant. Ces pays riches nous doivent des réparations climatiques pour la destruction qu’ils ont causée à nos communautés dans le passé, le présent et le futur.”