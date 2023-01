Les États-Unis sous-performent massivement les marchés mondiaux

Un temps exceptionnellement chaud pour la saison dans le nord de l’Europe et la réouverture plus rapide que prévu de Covid-19 en Chine ont soulagé les perspectives européennes, même si de nombreux économistes s’attendent toujours à une légère récession.

Dans une note de recherche vendredi, les stratèges actions européennes de Barclays ont souligné que la dynamique de l’activité en Europe et aux États-Unis se découplait, ce qui est “inhabituel”, avec des données positives surprenantes en Europe telles qu’un rebond du PMI (indice des directeurs d’achat) et le sentiment économique ZEW. lectures.

La baisse des ventes au détail et de la production industrielle aux États-Unis la semaine dernière a conforté l’opinion selon laquelle l’économie américaine ralentit, tandis que la croissance en Europe, en Asie et dans divers marchés émergents s’est considérablement améliorée.

“Nous avons commencé l’année [overweight] L’Europe par rapport aux États-Unis et je pense que la première offre une meilleure valeur, le potentiel de voir les flux réaffectés vers la région et sans doute des risques de croissance plus positifs, au moins à court terme”, a déclaré Emmanuel Cau, responsable de la stratégie actions européennes de Barclays.

En revanche, l’Europe semble être dans une “zone idéale” en ce moment, estime la banque britannique, les espoirs de désinflation poussant les rendements à la baisse et le sentiment économique recevant un coup de pouce de la chute des prix de l’énergie et de la réouverture de la Chine, faisant grimper les actions.

“Au cours des deux derniers mois environ, les actions et les obligations ont tous deux applaudi les premiers signes de désinflation et de ralentissement de la croissance, car ils ont renforcé le récit des taux de pointe, mais le mantra” les mauvaises données sont de bonnes nouvelles pour les actions “semble désormais terminé aux États-Unis. “, ont déclaré les stratèges de Barclays.

“Le tourisme, encore une fois, un gros plus pour l’Europe, et enfin le fait que les actifs européens sont sous-évalués et sous-détenus depuis un certain temps.”

Bien que l’écart de performance entre l’Europe et les États-Unis ait considérablement augmenté ces dernières années, Isaacs a suggéré que l’orientation du marché américain vers les actions de croissance à grande capitalisation et la technologie par rapport à la composition de nombreux marchés européens – qui sont plus fortement pondérés dans les biens de consommation de base, les services financiers et d’autres actions de valeur – signifie que le vent tourne.

“Je pense qu’en Europe, dans des domaines comme les services financiers, les banques européennes se négocient toujours à des rabais importants par rapport à la valeur comptable, il y a donc des rabais évidents, une valeur évidente là-bas”, a-t-il ajouté.

Alors que le marché parie de plus en plus pour que la Fed mette fin bientôt à son cycle de resserrement, et peut-être même commence à réduire les taux d’ici la fin de l’année face à une croissance atone et à une inflation en baisse, la Banque centrale européenne devrait rester belliciste, avec le orientation bancaire pour un taux directeur terminal de 3,5 à 4 %.