Les Etats-Unis soupçonnent l’Iran d’avoir transféré des missiles balistiques à courte portée à la Russie, selon des sources de l’AP

WASHINGTON — Les États-Unis ont informé leurs alliés qu’ils pensaient que l’Iran avait transféré des missiles balistiques à courte portée à La Russie pour sa guerre en Ukraineselon deux personnes proches du dossier.

Ils n’ont pas donné de détails sur le nombre d’armes livrées ni sur la date des transferts, mais ils ont confirmé les conclusions des services de renseignements américains. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une question qui n’a pas été rendue publique.

La Maison Blanche a refusé de confirmer le transfert d’armes mais a réitéré sa crainte que l’Iran renforce son soutien à la Russie. avertir l’Iran depuis des mois de ne pas transférer de missiles balistiques à la Russie.

« Tout transfert de missiles balistiques iraniens vers la Russie représenterait une escalade dramatique du soutien de l’Iran à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine et conduirait à la mort de davantage de civils ukrainiens », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Sean Savett, dans un communiqué. « Ce partenariat menace la sécurité européenne et illustre comment l’influence déstabilisatrice de l’Iran s’étend au-delà du Moyen-Orient et dans le monde entier. »

Cette découverte américaine intervient alors que le Kremlin tente de repousser l’offensive surprise de l’Ukraine qui a conduit à la saisie d’environ 1 300 kilomètres carrés de la région russe de Koursk. Pendant ce temps, le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, fait pression sur ses alliés pour qu’ils autorisent son pays à utiliser des missiles fournis par l’Occident pour frapper en profondeur la Russie et frapper des sites d’où Moscou lance des attaques aériennes.

L’Iran, comme il l’a déjà fait dans de précédentes enquêtes des services de renseignement américains, a nié avoir fourni à la Russie des armes pour sa guerre en Ukraine.

« L’Iran considère comme inhumaine la fourniture d’une assistance militaire aux parties engagées dans le conflit – qui conduit à une augmentation des pertes humaines, à la destruction des infrastructures et à un éloignement des négociations de cessez-le-feu », selon un communiqué de la mission iranienne auprès des Nations Unies. « Ainsi, non seulement l’Iran s’abstient de s’engager lui-même dans de telles actions, mais il appelle également les autres pays à cesser de fournir des armes aux parties impliquées dans le conflit. »

Le directeur de la CIA, William Burns, qui était à Londres samedi pour une apparition conjointe avec son homologue britannique des services de renseignement, a mis en garde contre Relations de défense croissantes et « troublantes » impliquant la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord qui, selon lui, menace à la fois l’Ukraine et les alliés occidentaux au Moyen-Orient.

La Maison Blanche a déclassifié et rendu public à plusieurs reprises des conclusions de renseignements montrant que la Corée du Nord a envoyé des munitions et des missiles à la Russie pour les utiliser contre l’Ukraine, tandis que l’Iran fournit à Moscou des drones d’attaque et a aidé le Kremlin à construire une usine de fabrication de drones.

La Chine s’est abstenue de fournir des armes aux Russes, mais elle a augmentation des ventes en Russie de machines-outils, de microélectronique et d’autres technologies que Moscou utilise à son tour pour produire des missiles, des chars, des avions et d’autres armes, selon des responsables américains.

La Maison Blanche est sur le qui-vive depuis des mois au sujet d’un éventuel accord entre l’Iran et la Russie.

L’administration démocrate a déclaré en janvier que les responsables du renseignement américain avaient déterminé qu’un accord russo-iranien n’avait pas été conclu, mais les responsables craignaient que les négociations de la Russie pour acquérir des missiles auprès de l’Iran progressent activement.

En septembre dernier, selon la Maison Blanche, l’Iran a accueilli un haut responsable de la défense russe pour présenter une gamme de systèmes de missiles balistiques, renforçant les inquiétudes des États-Unis quant à la possibilité d’un accord.

Les États-Unis et d’autres pays ont pris des mesures visant à contrecarrer l’approvisionnement, la vente ou le transfert d’articles liés aux missiles balistiques impliquant l’Iran, notamment en émettant des directives aux entreprises privées sur les pratiques d’achat de missiles iraniens pour s’assurer que ces entreprises ne soutiennent pas par inadvertance les efforts de développement de l’Iran.

Le président Joe Biden est sur le point de accueille le Premier ministre britannique Keir Starmer Les deux hommes se rencontreront vendredi à la Maison Blanche. Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré que « la poursuite du soutien solide à l’Ukraine dans sa défense contre l’agression russe » sera à l’ordre du jour.

Le Wall Street Journal a été le premier à rendre compte de cette découverte des services de renseignement américains.

Les journalistes d’Associated Press Edith M. Lederer aux Nations Unies et Jill Lawless à Londres ont contribué à ce rapport.