Les États-Unis soulignent les avantages de l’accord sur le nucléaire, mais reconnaissent le blocage avec l’Iran

La sous-secrétaire d’État aux Affaires politiques, Victoria Nuland, a souligné les nombreux avantages que l’Iran verrait s’il acceptait l’accord nucléaire du président Biden, mais elle a admis que les responsables iraniens “n’ont pas choisi d’emprunter cette voie”.

“L’accord est là sur la table pour être pris si les Iraniens le veulent”, a déclaré Nuland lors du Forum sur la sécurité d’Aspen.

“Cela remettrait leur pétrole sur le marché, cela les soulagerait de certaines des sanctions qui ont été imposées. Mais, jusqu’à présent, ils n’ont pas choisi d’emprunter cette voie.

“Le peuple iranien en paie le prix à mesure que leurs prix augmentent et que l’inflation augmente”, a ajouté Nuland. “Si (le guide suprême) n’accepte pas l’accord, nous allons devoir augmenter la pression, bien sûr.”

Le chef des espions britanniques, Richard Moore, a affirmé jeudi que le plan d’action global conjoint (JCPOA), connu officieusement sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien, reste le “meilleur moyen encore disponible” pour limiter l’Iran, mais a déclaré qu’il était “sceptique” que le chef suprême iranien Ali Khamenei serait en fait d’accord.

“Je ne suis pas convaincu que nous allons y arriver”, a déclaré Moore lors du forum. “Cela pourrait être un peu académique d’avoir cette discussion parce que je ne pense pas que le chef suprême de l’Iran veuille conclure un accord. Ainsi, les Iraniens ne voudront pas non plus mettre fin aux pourparlers. Ils pourraient donc continuer un peu.”

Moore a fait valoir que même si l’accord était conclu, il y aurait encore “beaucoup de travail” à faire parce que l’Iran continue de travailler à “l’activité déstabilisatrice autour de notre région”.

« Ce qu’ils font en Irak, en Syrie, même au Yémen en parrainant les Houthis », a déclaré Moore. “Ils continuent d’assassiner ou de tenter de piéger des dissidents à l’étranger également, donc il y a beaucoup à faire.”

Nuland n’a pas entièrement admis que l’Iran renoncerait à l’accord, soulignant à la place que les responsables iraniens “n’ont pas encore jeté sur la table”.

“Ils ne sont pas partis alors qu’ils auraient pu le faire au cours de ces nombreux mois où l’accord était prêt et assis là. Alors, vous savez, voyons ce qui se passe”, a-t-elle déclaré.

Le directeur de la CIA, William Burns, s’exprimant mercredi au Forum sur la sécurité d’Aspen, a noté que dans le cadre du Plan d’action global conjoint (JCPOA), “dont la dernière administration s’est retirée il y a plusieurs années, ce temps de rupture pour produire cette quantité de matières fissiles était un un peu plus d’un an.”

Il a déclaré vendredi que “le même temps d’évasion peut être mesuré non pas en un an ou plus, mais en semaines”.