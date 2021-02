Environ 40% des décès par coronavirus dans le pays auraient pu être évités si le taux de mortalité moyen des États-Unis correspondait à celui d’autres pays industrialisés, selon un nouveau rapport de la Lancet Commission.

Alors que la Commission du Lancet sur les politiques publiques et la santé à l’époque Trump a critiqué la réponse «inepte et insuffisante» de l’ancien président Donald Trump au COVID-19, son rapport indique que les racines des mauvais résultats en matière de santé du pays sont beaucoup plus profondes.

Les coprésidents de la Commission, le Dr Steffie Woolhandler et le Dr David Himmelstein, professeurs au Hunter College de la City University of New York et défenseurs de longue date d’un système de santé à payeur unique tel que Medicare for All, ont déclaré que le rapport publié jeudi soulignait des décennies de santé, politiques économiques et sociales qui ont accéléré les disparités nationales.

Le rapport a révélé que l’espérance de vie aux États-Unis avait commencé à traîner derrière les autres pays industrialisés il y a quatre décennies. En 2018, deux ans avant la pandémie, le rapport indiquait que 461000 Américains de moins seraient morts si les taux de mortalité américains correspondaient à ceux des autres pays du Groupe des Sept: le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni.

«Vérités dures et faits importants»:Biden fait pression pour la réinitialisation des tests de coronavirus avec un plan de 50 milliards de dollars

«La chose primordiale que nous devons faire dans notre pays est de réduire les inégalités énormes et croissantes qui ont émergé dans notre pays», a déclaré Himmelstein.

Le COVID-19 a affecté de manière disproportionnée les personnes de couleur, les taux de mortalité chez les Noirs augmentant de 50% par rapport aux Blancs. Les décès par coronavirus pour les personnes de couleur sont 1,2 à 3,6 fois plus élevés que pour les blancs; les disparités étaient particulièrement élevées parmi les adultes d’âge moyen, peut-être un signe de conditions de vie surpeuplées et d’emplois qui ne permettaient pas aux gens de prendre de la distance en toute sécurité, selon le rapport.

Des mesures de santé publique telles que le port de masques et la distanciation physique auraient pu sauver des vies, a déclaré Woolhandler, mais Trump n’a pas réussi à créer une réponse nationale, laissant plutôt des décisions cruciales aux États.

Ses actions « ont amené de nombreux citoyens à ne pas le prendre au sérieux et ont interféré avec le type de réponse coordonnée qu’ils ont pu utiliser dans de nombreux pays qui réussissent mieux que les États-Unis à contrôler l’épidémie », a déclaré Woolhandler.

En plus de la réponse à la pandémie COVID-19, le rapport indique que Trump a affaibli la loi sur les soins abordables et que 2,3 millions d’Américains supplémentaires sont devenus non assurés, un chiffre qui n’inclut pas ceux qui ont perdu la couverture fournie par l’employeur pendant la pandémie.

‘Le pire moment possible’:HHS donne la froideur aux victimes de blessures courantes liées aux vaccins

La commission visait à la fois les républicains et les démocrates. L’élection de Ronald Reagan en 1980 a marqué la fin du New Deal et de l’ère des droits civiques en faveur de «politiques néolibérales» qui ont érodé les programmes sociaux, selon le rapport. Le rapport a attaqué le soutien du démocrate Bill Clinton au resserrement de l’admissibilité à l’aide sociale et à la signature d’un projet de loi fédéral sur la criminalité qui a conduit à « l’incarcération de masse », nuisant de manière disproportionnée aux Latinos et aux hommes noirs.

Selon le rapport, les assureurs privés ont facturé «des frais généraux et des bénéfices exorbitants» lorsqu’ils étendaient la couverture subventionnée par le gouvernement aux Américains à revenu faible et moyen en vertu de la loi sur les soins de santé de l’ancien président Barack Obama.

La commission a suggéré une longue liste de décrets et de mesures législatives pour inverser les tendances affectant négativement la santé des Américains. Parmi les correctifs: Adopter un système de santé à payeur unique tel que Medicare for All, défendu par le sénateur Bernie Sanders lors de sa course infructueuse à la nomination présidentielle du Parti démocrate.

«Nous sommes toujours dans un trou très profond. Nous avons 30 millions de personnes non assurées. Nous avons des dizaines de millions d’autres sous-assurés », a déclaré Woolhandler. «La meilleure solution pour la santé de la population serait Medicare for All.»

La liste de souhaits de la commission va au-delà des soins médicaux pour inclure des idéaux progressistes tels que le Green New Deal, la réforme de la justice pénale, l’abrogation des baisses d’impôts de Trump en 2017 et l’augmentation des dépenses en programmes sociaux au niveau de six autres pays industrialisés.

Woolhandler et Himmelstein sont cofondateurs de Physicians for a National Health Program, qui préconise un système de santé à payeur unique.

Biden a rejeté Medicare for All et souhaite plutôt renforcer la loi sur les soins abordables avec des subventions plus lucratives pour les revenus faibles et moyens. Les démocrates de la Chambre ont dévoilé cette semaine un projet de loi qui augmenterait les subventions au crédit d’impôt pour les Américains qui achètent des plans de marché. Biden a déjà signé un décret pour rouvrir les inscriptions sur HealthCare.gov du 15 février au 15 mai.

En 2019, l’Urban Institute a estimé que l’adoption d’un système à payeur unique tel que Medicare for All augmenterait les dépenses fédérales de 34 billions de dollars sur 10 ans. Le groupe de réflexion n’a pas mis à jour l’étude, mais la chercheuse et économiste du Urban Institute Health Policy Center, Linda Blumberg, a déclaré que les dépenses de santé augmentaient chaque année.

Suivi de la distribution du vaccin COVID-19 par État:Combien de personnes ont été vaccinées aux États-Unis?

Une refonte aussi ambitieuse devrait également être progressive pour minimiser les perturbations pour les hôpitaux, les médecins et les patients. « Si vous vouliez le faire de manière responsable et que vous alliez l’intégrer progressivement sur une période de temps, cela coûterait en fait plus cher », a déclaré Blumberg.

La commission a déclaré qu’un système à payeur unique permettrait d’économiser 626 milliards de dollars chaque année sur la facturation médicale et les coûts administratifs. Bien que le rapport n’indique pas combien coûterait Medicare for All, il a cité une étude qui a révélé que 20 des 22 modèles prédisaient que les dépenses totales de santé seraient inférieures dans le cadre d’un système à payeur unique.

En décembre, le Congressional Budget Office a rapporté qu’un plan à payeur unique augmenterait les dépenses fédérales de 1,5 à 3 billions de dollars en 2030 par rapport aux niveaux projetés. Cependant, les dépenses totales de santé publiques et privées pourraient varier de 700 milliards de dollars à une augmentation des coûts de 300 milliards de dollars. Le scénario le plus optimiste compte sur les économies administratives et les prestataires de santé acceptant de réduire les paiements.

« Un programme Medicare for All augmenterait considérablement l’égalité économique », a déclaré Himmelstein. « Les pauvres consacrent une part beaucoup plus importante de leurs revenus à leurs soins de santé, même s’ils en reçoivent beaucoup moins pour leurs soins de santé. »

Ken Alltucker est sur Twitter à @kalltucker, ou peut être envoyé par courriel à alltuck@usatoday.com