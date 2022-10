Les États-Unis sont une république – Shaw Local

Le 1er septembre, le président Biden a adressé un message au pays depuis Philadelphie. Le texte et les vidéos de son discours sont disponibles sur internet. Lors de son discours, notre président « d’unité » a déclaré : « Les républicains de MAGA représentent un extrémisme qui menace le fondement même de notre République ». Personnellement, je suis content qu’il ait utilisé le mot « république » à deux reprises lors de son discours. Malheureusement, il a utilisé le mot « démocratie » 32 fois. Notre gouvernement fédéral est une république constitutionnelle, pas une démocratie.

Quelques jours plus tôt, il avait comparé l’idéologie républicaine au “semi-fascisme”. Il existe de nombreuses définitions du fascisme, mais l’une d’elles que j’ai trouvée est “un système de gouvernement dirigé par un dictateur qui gouverne généralement en réprimant avec force l’opposition et la critique, en contrôlant toute l’industrie et le commerce et en promouvant le nationalisme”.

Personnellement, je suis d’accord avec le nationalisme. Oui, cela va à l’encontre de la politique d’ouverture des frontières du parti démocrate. Mais ma définition du nationalisme a tendance à être plus unificatrice parce qu’elle est basée sur e pluribus unum – parmi plusieurs, un.

MAGA signifie Make America Great Again. Qu’est-ce qui ne va pas avec ça? Il semble que Biden préfère MAMLV – Make America More Like Venezuela.

Lisa Rodé

McHenry