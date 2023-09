Les États-Unis sont sur le point de fournir à l’Ukraine des armes à sous-munitions ATACMS à longue portée

Commentez cette histoire Commentaire

L’administration Biden est sur le point de décider qu’elle fournira à l’Ukraine une version de missiles à longue portée ATACMS armée de bombes à fragmentation plutôt qu’une seule ogive, selon plusieurs personnes proches des délibérations en cours. Les discussions interinstitutionnelles sur l’approbation ou non des armes ont été déplacées ces derniers jours du comité des députés, une réunion des représentants des responsables n°2 des agences de sécurité nationale, au comité des directeurs, impliquant les chefs de chaque agence, ont indiqué les sources, s’exprimant à condition d’anonymat sur la question sensible. Le processus culmine avec une décision du président Biden.

L’ATACMS, doté d’armes à sous-munitions, avec une portée allant jusqu’à 190 milles, selon la version choisie, pourrait permettre à l’Ukraine de frapper des postes de commandement, des magasins de munitions et des routes logistiques loin derrière les lignes de front russes et les défenses retranchées. L’Ukraine, avec le soutien d’un certain nombre de législateurs américains, demande depuis l’année dernière l’ATACMS, qui signifie Army Tactical Missile System.

La décision des États-Unis d’envoyer des armes à sous-munitions en Ukraine est controversée, car les bombes non explosées mettent les citoyens en danger, même des décennies plus tard. (Vidéo : Jason Aldag/The Washington Post, Photo : Júlia Ledur, Brian Monroe/The Washington Post)

Biden est passé au cours de l’été d’un « non » ferme et de longue date à une affirmation que la question était « toujours d’actualité ». Bien que l’administration ait renoncé aux craintes initiales selon lesquelles Kiev utiliserait des armes à longue portée pour frapper à l’intérieur du territoire russe, le Pentagone craignait toujours que le retrait de suffisamment d’ATACMS à partir de stocks militaires relativement petits pour faire une différence sur le champ de bataille ukrainien ne compromette l’état de préparation de l’Ukraine. Forces américaines pour d’autres conflits possibles.

L’Ukraine a demandé des centaines de missiles.

Mais les versions à armes à sous-armes des ATACMS sont plus nombreuses que celles équipées d’une seule ogive – ou « unitaire » – et ne sont plus considérées comme une arme américaine de première ligne. Sur une production initiale estimée à 2 500 exemplaires, certains datant du début des années 1990, un nombre inconnu ont ensuite été rééquipés d’ogives unitaires, selon une publication du ministère de la Défense de l’exercice 2018. Mais de nombreuses variantes du cluster restent dans les stocks. L’examen de l’ogive à fragmentation ATACMS a été signalé pour la première fois par Reuters.

Avant la réunion de Biden à la Maison Blanche jeudi après-midi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré aux journalistes que Biden « parlait constamment » à l’armée américaine, à ses alliés et à l’Ukraine « de ce qui est nécessaire sur le champ de bataille à chaque phase donnée de la guerre. et puis ce que les États-Unis peuvent fournir, tout en garantissant que nous sommes en mesure de subvenir à nos propres besoins de dissuasion et de défense.

« En pesant tout cela, jusqu’à présent, il a déterminé qu’il ne fournirait pas d’ATACMS, mais il ne l’a pas non plus retiré de la table à l’avenir », a déclaré Sullivan.

Le Pentagone a refusé de fournir le nombre d’ogives unitaires ATACMS dans l’arsenal américain. Les missiles lancés depuis le sol doivent être progressivement supprimés, à partir de la fin de cette année, par un nouveau système à longue portée. Lockheed Martin a signé un contrat pour produire 500 ATACMS par an, tous destinés aux ventes à l’étranger.

Coïncidant avec la réunion de Zelensky, l’administration a annoncé jeudi 325 millions de dollars supplémentaires d’armes tirées des stocks du ministère de la Défense pour l’Ukraine, y compris « des munitions de défense aérienne supplémentaires pour aider l’Ukraine ». renforcer les défenses aériennes de l’Ukraine contre les attaques aériennes russes dès maintenant et au cours de l’hiver prochain, lorsque la Russie renouvellera probablement ses attaques contre les infrastructures critiques ukrainiennes », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué.

Le paquet d’armes « contient également des munitions d’artillerie et des capacités antiblindées, ainsi que des munitions à fragmentation, qui renforceront encore la capacité de l’Ukraine à poursuivre sa contre-offensive contre les forces russes », indique le communiqué.

L’administration a déclaré en juillet qu’elle commencerait à envoyer des munitions d’artillerie à sous-munitions de 155 millimètres pour réapprovisionner l’Ukraine jusqu’à ce qu’une réserve en diminution d’obus non à sous-munitions puisse être reconstituée. L’artillerie a une portée maximale d’environ 15 à 20 milles.

Cette annonce a suscité des critiques immédiates de la part des groupes de défense des droits de l’homme et de certains gouvernements. Les armes à sous-munitions, interdites dans plus de 120 pays, explosent dans les airs au-dessus d’une cible, libérant jusqu’à des centaines de petites bombes sur une vaste zone. Les critiques de cette arme soulignent que certaines sous-munitions n’explosent pas, mettant ainsi les civils en danger, souvent des années après la fin d’un conflit.

Le Pentagone avait déclaré à l’époque que les obus d’artillerie à fragmentation envoyés en Ukraine avaient un taux de « ratés », ou d’échecs, ne dépassant pas 2,35 %, contre 6 % ou plus lors des tests précédents. Depuis que les forces ukrainiennes ont commencé à utiliser des obus d’artillerie cet été, les responsables américains ont salué cette décision comme un succès, affirmant que les munitions ont été un outil efficace dans une contre-offensive majeure visant à déloger les troupes russes d’occupation.

La décision initiale du ministère de la Défense de convertir une partie des ATACMS à longue portée en ogives unitaires visait à répondre à une exigence de taux de ratés, fixée en 2008, de 1 % d’ici 2019. Sous l’administration Trump, cette politique a été maintenue pour de nouvelles productions, mais la nouvelle barre a été supprimée pour la mise à jour des munitions existantes ou leur mise hors service.

Selon une publication de l’armée de 2022, différentes versions des ATACMS armés en grappe contiennent entre 300 et 950 sous-munitions individuelles. Il n’est pas clair si les armes à sous-munitions vieillissantes restant dans les stocks américains ont été soumises aux mêmes tests de taux de ratés que les obus d’artillerie de 155 mm.

Au printemps dernier, la Grande-Bretagne et la France ont fourni à l’Ukraine des missiles de croisière d’une portée d’environ 140 milles, soit près de trois fois celle dont disposait auparavant l’Ukraine, mais à environ 50 milles de moins que la portée maximale de l’ATACMS.

Colin Kahl, qui a été sous-secrétaire politique du Pentagone jusqu’au début du mois de juillet, a déclaré lors d’un forum de réflexion plus tard le même mois que l’arrivée de ces armes réduisait le besoin d’ATACMS. Le plus gros problème de l’Ukraine, a-t-il dit, « n’est pas à cent kilomètres, mais à un kilomètre devant eux, avec les champs de mines » que les Russes ont disposés, ainsi que des rangées de tranchées et des pièges à chars, en formations défensives le long de la ligne de front de 600 milles. .

Les champs de mines se sont avérés un obstacle important à l’avancée ukrainienne, en particulier dans le sud-est, où les forces de Kiev espéraient percer les défenses russes et couper les lignes d’approvisionnement.

Alors que la contre-offensive avance lentement, les missiles de croisière britanniques Storm Shadow et français SCALP ont permis à l’Ukraine d’attaquer des cibles qu’elle n’avait pas pu atteindre au sol. Les responsables américains ont déclaré que les capacités à longue portée ne constituaient pas une « solution miracle » pour résoudre les problèmes de l’Ukraine, même s’ils reconnaissent leur utilité.

Mais un haut responsable français a déclaré cette semaine que le pays n’avait plus de SCALP à envoyer sans réduire sa propre préparation militaire, et on ne sait pas combien de Storm Shadows supplémentaires la Grande-Bretagne envisageait de fournir.

Dan Lamothe a contribué à ce rapport.