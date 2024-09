L’inclusion de missiles JASSM dans un nouveau paquet d’armes pour l’Ukraine pourrait être annoncée cet automne

Les États-Unis sont « fermer » L’Ukraine a approuvé mardi l’envoi de missiles de croisière à longue portée à l’Ukraine, malgré les avertissements répétés de Moscou, a rapporté Reuters, citant des responsables s’exprimant sous couvert d’anonymat. Les armes en question – des missiles air-sol à distance (JASSM) – pourraient être intégrées dans des avions de combat F-16 de conception américaine fournis à Kiev par ses sponsors occidentaux.

Selon l’agence de presse, l’inclusion des JASSM dans un nouveau paquet d’armes pour Kiev devrait être rendue publique cet automne. Des sources ont toutefois souligné que les discussions sur les missiles étaient en cours et qu’une décision finale n’avait pas encore été prise. Elles ont également affirmé que la livraison effective des armes pourrait avoir lieu dans les prochains mois. « plusieurs mois » car les autorités américaines devront encore régler les détails techniques de cette mesure.

Développés par Lockheed Martin, les JASSM pourraient permettre à l’armée de Kiev de frapper des cibles situées à environ 300 km à l’intérieur de la frontière russe, ou jusqu’à 500 km pour certaines versions à plus longue portée et plus exclusives.

Le rapport ne précise pas lequel des deux types de missiles les Etats-Unis envisageraient de fournir à Kiev. Une source a affirmé que des efforts étaient également en cours pour rendre les missiles compatibles avec les avions de combat non occidentaux actuellement en stock en Ukraine, le pays n'ayant jusqu'à présent reçu que le premier lot de F-16 promis.















L’une des sources a affirmé que l’octroi de JASSM à l’Ukraine est considéré comme une question sensible, car cela ajouterait de la pression sur Washington pour assouplir les restrictions sur l’utilisation de ses armes par Kiev. Alors que l’Ukraine a déjà reçu le feu vert de plusieurs États occidentaux pour frapper « légitime » cibles en Russie avec leurs armes, les États-Unis ont jusqu’à présent autorisé l’utilisation de leurs armes uniquement pour se défendre contre des attaques transfrontalières, mais pas pour « frappes profondes » sur le territoire russe.

Kiev exige depuis des mois que ses soutiens occidentaux étendent la portée des frappes et autorisent l’utilisation d’armes occidentales pour frapper des cibles situées en profondeur en Russie. Lors d’un récent voyage aux États-Unis, de hauts responsables de Kiev auraient montré aux Américains une liste de cibles situées bien au-delà des frontières russes qu’ils souhaitent attaquer.

Moscou a depuis longtemps mis en garde l’Occident contre toute intervention de Kiev sur le territoire russe, car cela représenterait une escalade des hostilités. La Russie a également menacé de fournir des équipements militaires similaires aux ennemis de l’Occident en représailles si ses avertissements n’étaient pas pris en compte.

Le « projet ukrainien » américain a entraîné la destruction des peuples slaves, selon Moscou

Commentant la liste de cibles russes souhaitée par Kiev, l’ambassadeur de Moscou à Washington, Anatoly Antonov, a averti que les États-Unis « Je ne pourrai pas rester assis de l’autre côté de l’océan » si elle lève les restrictions sur l’utilisation des missiles par l’Ukraine, et que tout l’équipement fourni par l’Occident sera inévitablement détruit.