Les États-Unis sont sur le point de conclure un accord pour financer l’essai de vaccin contre la grippe aviaire à ARNm Moderna, selon un rapport

Ligne du dessus

Le gouvernement américain est sur le point de conclure un accord pour financer un essai avancé d’un vaccin à ARNm contre la grippe aviaire pandémique fabriqué par Moderna, selon le Financial Times. signalé Jeudi, alors que le pays lutte contre une épidémie de virus H5N1 dans les élevages de bovins et de volailles.

Moderna, qui a développé un vaccin à ARNm contre le Covid-19, teste actuellement un vaccin contre la grippe H5. … [+] variantes. NurPhoto via Getty Images

Faits marquants

Citant des personnes anonymes proches du débat, le Financial Times signalé Un financement fédéral d’une valeur de « plusieurs dizaines de millions de dollars » proviendra de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), probablement le mois prochain. Le prétendu accord avec l’agence fédérale comprend également un engagement à acheter un stock de doses si les essais s’avèrent concluants. Le gouvernement aurait également eu des discussions avec Pfizer – qui a également développé un vaccin à ARNm contre le Covid-19 comme Moderna – pour un vaccin ciblant les variantes de la grippe H5. Moderna a dit précédemment il testait des vaccins contre la grippe H5 et, selon le Financial Times, les données provisoires de cet essai devraient être publiées prochainement.

Recevez les alertes textuelles des dernières nouvelles de Forbes : Nous lançons des alertes par SMS afin que vous soyez toujours au courant des plus grandes actualités qui font la une des journaux de la journée. Envoyez « Alertes » par SMS au (201) 335-0739 ou inscrivez-vous ici.

Actualités

Vaccins contre la grippe aviaire approuvés par la FDA pour les humains existe déjà et le gouvernement fédéral a un stocker de milliers de doses de vaccins contre une souche H5N1. Si nécessaire, plus de 100 millions de doses, soit suffisamment pour vacciner environ 50 millions de personnes, peuvent être expédiées dans un délai de trois à quatre mois. Cependant, l’efficacité de ces vaccins contre la propagation de la souche H5N1 est actuellement probablement faible. David Boucher, directeur de la préparation aux maladies infectieuses au ministère de la Santé et des Services sociaux, dit le gouvernement a lancé un appel d’offres pour des vaccins à ARNm contre la grippe pandémique, et ces types de vaccins peuvent être rapidement adaptés pour cibler les souches virales en évolution. Le ministère américain de l’Agriculture a également des essais ont été lancés sur les vaccins spécifiques aux animaux H5N1 en 2023.

Tangente

Mercredi, l’USDA a détecté 67 troupeaux de vaches laitières infectés par le H5N1 dans neuf États : Texas, Kansas, Nouveau-Mexique, Michigan, Idaho, Caroline du Nord, Dakota du Sud, Ohio et Colorado. Dans l’épidémie en cours liée aux bovins laitiers, seuls deux cas de H5N1 ont été détectés chez l’homme. Le premier était un producteur laitier du Texas dont le cas était signalé en avril et le deuxième était un travailleur d’une ferme laitière du Michigan, signalé la semaine dernière. Tous deux avaient une légère infection aux yeux roses et se sont depuis rétablis.

Contexte clé

Bien que la propagation de la grippe aviaire parmi les bovins laitiers ait suscité des inquiétudes, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) affirment que le risque posé par le virus pour le grand public reste « faible ». Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve que le virus se propage entre humains et une pandémie de grippe aviaire est peu probable, selon les scientifiques. dire. Malgré cela, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la menace de propagation de la grippe aviaire parmi les humains reste une « grande préoccupation », car elle infecte de plus en plus les mammifères terrestres et marins.

Lectures complémentaires

La grippe aviaire (H5N1) expliquée : une étude suggère que boire du lait infecté pourrait propager la maladie (Forbes)

Les excréments de poulet sont-ils à l’origine des épidémies de grippe aviaire chez les vaches ? Voici ce qu’il faut savoir. (Forbes)