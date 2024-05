Les États-Unis sont « sous-préparés » à l’épidémie de grippe aviaire, préviennent les épidémiologistes

Les États-Unis sont malheureusement « sous-préparés » à une épidémie de grippe aviaire, ont prévenu les experts. Cela survient après qu’un deuxième cas humain de grippe aviaire ait été annoncé par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) en relation avec une épidémie touchant des vaches laitières dans plusieurs États.

La grippe aviaire hautement pathogène est une maladie virale infectieuse qui se propage principalement parmi les oiseaux sauvages et domestiques. Mais le virus qui cause la grippe aviaire peut parfois se transmettre aux animaux, notamment aux vaches laitières et, dans certains cas, aux humains.

Mardi, le CDC a émis de nouvelles recommandations aux responsables de la santé de l’État et locaux pour qu’ils continuent à faire fonctionner les systèmes de surveillance de la grippe à des niveaux améliorés au cours de l’été afin d’identifier d’autres infections humaines par le virus de la grippe aviaire H5N1.

Cependant, l’épidémiologiste et expert en politiques de santé publique Brian Castrucci a déclaré Semaine d’actualités que les États-Unis ne sont pas préparés à une éventuelle épidémie.

Un test de grippe aviaire est effectué sur un troupeau de poulets. Les experts ont averti que les États-Unis sont « sous-préparés » à une épidémie de grippe aviaire.

JUIN LI/Getty



« Les États-Unis sont sous-préparés à la grippe aviaire parce que nous n’avons pas tiré les leçons du COVID », a déclaré Castrucci, président-directeur général d’une organisation à but non lucratif de santé publique, la Fondation de Beaumont. « Le signalement est la clé du suivi d’une infection émergente, mais il existe des obstacles à ce signalement. »

Jessica Malaty Rivera, épidémiologiste et conseillère en communication scientifique à la Fondation deBeaumont, a déclaré que le principal obstacle ici est le manque de données.

« Les preuves suggèrent que les épidémies sont apparues pour la première fois à la fin de l’année dernière, ce qui signifie que nous ne verrons probablement pas l’ampleur de la situation », a-t-elle déclaré. Semaine d’actualités. « Nous sommes également confrontés à un problème de confiance parmi les agriculteurs qui hésitent à se manifester s’ils sont malades et à participer aux tests pour des raisons liées à l’insécurité des documents, aux barrières linguistiques et au manque de congés de maladie. »

Négliger cette composante humaine peut conduire à une sous-déclaration des cas humains, avec des répercussions sur les tentatives de surveillance.

« La préparation et la réponse à une pandémie se résument trop souvent aux insectes et aux bactéries, mais l’aspect humain est tout aussi crucial », a déclaré Castrucci. « Une politique fédérale devrait être en place pour protéger ceux qui doivent agir pour nous protéger tous.

« Législation fédérale promulguant des congés de maladie payés d’urgence, une amnistie en matière d’immigration et une assurance du revenu pour faciliter le signalement parmi les personnes les plus à risque [is] aussi critique que les tests et la surveillance, mais [continues] ne pas être une priorité dans la préparation de notre pays à une pandémie », a-t-il déclaré.

À notre manque de préparation s’ajoute le manque persistant d’agents de santé publique à la suite de la pandémie de COVID-19.

« Entre 2017 et 2021, la moitié du personnel gouvernemental de santé publique a quitté son emploi », a déclaré Castrucci. « Les employés se remettent encore du stress et de l’épuisement dû au COVID. Nous avons besoin d’au moins 80 000 agents de santé publique supplémentaires dans tout le pays, et cela uniquement pour fournir des services de santé publique de base. Nous aurions besoin de beaucoup plus si nous étions confrontés à une autre pandémie à l’échelle nationale. »

Dans cette optique, quelle menace la grippe aviaire représente-t-elle pour le public américain ?

« Actuellement, le risque pour le grand public reste faible », a déclaré Rivera. « Les deux cas humains concernaient des personnes qui avaient eu un contact étroit avec un animal infecté. Jusqu’à présent, aucune transmission interhumaine n’a été signalée, ce qui explique le faible nombre d’infections chez l’homme. L’USDA a également indiqué que nos approvisionnements alimentaires, le lait commercial pasteurisé, la volaille et la viande, sont sans danger pour la consommation.

Elle a poursuivi : « Les personnes les plus exposées au risque de grippe aviaire sont celles qui sont exposées, dans le cadre de leur travail ou à leurs loisirs, à des animaux infectés, en particulier les vaches laitières. Dans ce cas, cela inclut les producteurs laitiers, les ouvriers agricoles et les vétérinaires qui répondent aux épidémies en cours. »

Par conséquent, la meilleure façon de se protéger contre la grippe aviaire est d’éviter tout contact avec les oiseaux sauvages, les vaches et autres animaux susceptibles d’avoir été exposés ou infectés par le virus. « En outre, les gens devraient éviter de boire du lait cru ou non pasteurisé ou de consommer des produits d’origine animale provenant d’animaux suspectés ou confirmés d’une infection par la grippe aviaire », a déclaré Rivera.

La majorité des cas de grippe aviaire détectés jusqu’à présent chez l’homme ont été bénins. Cependant, si les cinq dernières années nous ont appris quelque chose, ces virus peuvent évoluer rapidement.

« La grippe a un cycle de réplication complexe au sein de plusieurs espèces », a déclaré Carl Abraham, professeur adjoint de médecine à l’Institut de technologie de New York. Semaine d’actualités. « Cela provoque fréquemment le mélange des gènes de différentes souches au sein d’un même hôte, ce que l’on appelle communément des événements de recombinaison. »

Il a poursuivi : « La plupart des événements de recombinaison aboutissent à des virus grippaux qui ne sont pas capables de se répliquer ou qui se répliquent moins efficacement. Cependant, de rares événements de recombinaison peuvent accroître la gravité de la maladie, augmenter la transmission ou même, comme nous le constatons avec le bétail cette année, l’infection de nouveaux virus. Il est possible qu’un événement de recombinaison donne à la grippe aviaire la capacité d’infecter les humains.

« Si le même virus provoquait une transmission interhumaine, il pourrait avoir un potentiel pandémique. Encore une fois, ce serait un événement rare, mais c’est possible », a déclaré Abraham.

Castrucci a déclaré que des changements politiques sont nécessaires, non seulement pour la grippe aviaire mais pour la préparation à une pandémie de manière plus générale.

« Les menaces de pandémie arrivent plus rapidement », a-t-il déclaré. « Après le COVID, nous avons déjà vu le Mpox et maintenant le H5N1 », a-t-il déclaré. « Nous devons investir dans des politiques, des procédures et des pratiques pour garantir la sûreté, la sécurité et la prospérité économique continues du pays. »

