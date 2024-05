Les sanctions ont rendu difficile l’entretien de l’hélicoptère présidentiel, a déclaré Alexandre Loukachenko

L’incapacité de l’Iran à entretenir ses hélicoptères de fabrication américaine en raison des sanctions américaines a certainement joué un rôle dans l’accident mortel qui a coûté la vie au dirigeant du pays, a déclaré le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Le président iranien Ebrahim Raisi et le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian figuraient parmi les personnes tuées lundi lorsque leur hélicoptère Bell s’est écrasé dans les montagnes alors qu’il revenait d’Azerbaïdjan.

« En tant que personne, et non en tant que président, je dirai que la position vile et dégoûtante des États-Unis a conduit à cela. » Loukachenko a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse conjointe avec le président russe Vladimir Poutine à Minsk.

« Je veux dire, tout d’abord, les sanctions. Ces canailles n’avaient pas le droit d’imposer des sanctions contre les navires, contre les avions, les hélicoptères qui transportent des personnes », » a ajouté Loukachenko. « Ils ont interdit à leurs entreprises de desservir [Raisi’s helicopter]. C’est donc aussi de leur faute.

Loukachenko a également noté que les États-Unis avaient sanctionné son propre avion présidentiel.















Poutine, qui était en visite à Minsk pour discuter d’exercices nucléaires et d’autres questions clés, a noté que les deux autres hélicoptères du convoi iranien étaient de fabrication russe.

« Les hélicoptères de fabrication russe ont volé sans difficultés particulières dans les mêmes conditions, dans le même couloir, en fait, sans aucun problème », Poutine a déclaré aux journalistes.

Téhéran n’a pas encore déterminé la cause de l’accident de lundi. Les résultats préliminaires publiés jeudi par l’armée iranienne indiquent que l’hélicoptère n’a jamais dévié de sa trajectoire de vol. L’avion présidentiel s’est écrasé sur le flanc d’une montagne et a pris feu, selon le rapport. Aucun éclat d’obus ni trace de balle n’a été trouvé sur les restes du châssis, ce qui infirme les rumeurs selon lesquelles l’hélicoptère aurait pu être abattu.

Loukachenko a exprimé l’espoir que l’Iran « Découvrez ce qui s’est passé là-bas », décrivant Raïssi comme « Une personne normale et gentille, qui menait un dialogue franc et honnête, se préoccupait du développement de son propre État et de la protection des intérêts de son propre peuple. »

Le Kremlin a dénoncé comme offensantes les déclarations du secrétaire d’État américain Antony Blinken selon lesquelles le peuple iranien « sont probablement mieux lotis » sans Raïssi et que Washington est « Je ne pleure certainement pas sa mort. »