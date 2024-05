Les États-Unis sont « profondément préoccupés » par les exercices militaires chinois dans le détroit de Taiwan, selon le département d’État

Actualités américaines





Le Département d’État américain a déclaré samedi que les États-Unis étaient « profondément préoccupés » par les exercices militaires chinois dans le détroit de Taiwan et autour de Taiwan, et l’a fortement exhorté à agir avec retenue.

« Utiliser une transition normale, routinière et démocratique comme excuse pour des provocations militaires risque d’entraîner une escalade et d’éroder les normes de longue date qui maintiennent la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan depuis des décennies », a déclaré le Département d’État dans un communiqué.

Des navires militaires chinois naviguant dans un lieu inconnu près de Taïwan le 23 mai 2024. MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE TAIWAN/AFP via Getty Images

Les Marines américains et philippins tirent de l’artillerie lors d’un exercice de tir réel contre une force « d’invasion » imaginaire dans le cadre des exercices militaires annuels conjoints américano-philippins de Balikatan sur l’île de Luzon le 6 mai 2024, quelques jours après que leurs gouvernements se soient opposés aux actions « dangereuses » de la Chine. dans les eaux régionales. AFP via Getty Images

Le département a publié cette déclaration après que la Chine a mis fin à deux jours d’exercices de guerre autour de Taïwan au cours desquels elle a simulé des attaques avec des bombardiers et s’est entraînée à arraisonner des navires, des exercices que Taïwan a condamnés samedi comme une « provocation flagrante ».

La Chine, qui prétend gouverner démocratiquement Taiwan comme son propre territoire, a lancé les exercices « Joint Sword – 2024A » trois jours après que Lai Ching-te soit devenu président de Taiwan, un homme que Pékin qualifie de « séparatiste ».

Pékin a déclaré que ces exercices étaient une « punition » pour le discours d’investiture de Lai lundi.

Il a déclaré que les deux rives du détroit de Taiwan n’étaient « pas subordonnées l’une à l’autre », ce que la Chine considérait comme une déclaration selon laquelle les deux pays sont des pays distincts.











