Les États-Unis sont pris dans un dilemme avec le Niger

La semaine dernière, la secrétaire d’État adjointe par intérim pour les États-Unis, Victoria Nuland, a effectué sa troisième visite au Niger au cours des deux dernières années.

Cette fois, Nuland se trouvait dans ce pays africain pour répondre au coup d’État militaire du 26 juillet, qui a vu l’éviction du président élu par la Constitution, Mohamed Bazoum, par un groupe d’officiers militaires, opérant sous l’égide du nouveau Conseil national pour la Sauvegarde de la patrie, dirigée par le commandant de la garde présidentielle, le général Abdourahmane Tchiani, qui s’est ensuite déclaré le nouveau chef de l’État.

Nuland avait sollicité une rencontre avec le président déchu, Bazoum, ainsi qu’avec le chef du nouveau gouvernement militaire, le général Tchiani. Elle s’est vu refuser les deux et a plutôt eu un dialogue très tendu avec le chef militaire de Tchiani, le général Moussa Salaou Barmou, qui dirigeait une délégation d’officiers inférieurs. Nuland a appelé les pourparlers avec Barmou « franc » et « difficile. » Ce qu’elle n’a pas fait, cependant, a été d’appeler un chat un chat, refusant de qualifier le coup d’État nigérien de coup d’État, mais le traitant plutôt comme un incident politique intérieur temporaire qui, avec un peu de pression exercée par les États-Unis de la bonne source, pourrait être surmonté.

Le raisonnement derrière le jeu de sémantique américain est que, selon la loi, si les États-Unis reconnaissent le coup d’État nigérien comme un coup d’État, ils doivent cesser toutes les interactions entre militaires entre une force de quelque 1 100 militaires américains actuellement stationnés au Niger, et leurs homologues militaires nigériens, ainsi que toutes les autres formes d’aide financée par les États-Unis. La loi en question, connue sous le nom de section 7008 (de la loi publique 117-328, division K), stipule spécifiquement qu’aucun fonds affecté par le Congrès à l’appui de l’État, des opérations étrangères et des programmes connexes (SFOPS) « sera obligé ou dépensé pour financer directement toute assistance au gouvernement de tout pays dont le chef de gouvernement dûment élu est renversé par un coup d’État ou un décret militaire. »

Au cours de ses discussions de 2 heures avec la délégation gouvernementale Tchiani, Nuland a précisé que si les relations américaines étaient actuellement suspendues, elles n’étaient pas définitivement arrêtées. Lors d’une conférence de presse vidéo post-réunion, Nuland a souligné les conséquences de l’échec du retour au pouvoir du président Bazoum avec le général Barmou, un officier des forces spéciales nigériennes qui avait été formé dans les écoles militaires américaines et avait eu de nombreuses interactions avec des formateurs militaires américains au Niger. L’expérience personnelle de Barmou avec l’armée américaine est à bien des égards la personnification d’une relation qui sert aujourd’hui de fondement à la présence et à la mission militaires américaines en Afrique de l’Ouest.

Les États-Unis, la France et d’autres partenaires européens se sont engagés dans une campagne de plusieurs années, avec leurs partenaires ouest-africains, pour lutter contre l’extrémisme islamique dans la région du Sahel en Afrique. Le Niger, qui abrite deux grandes bases américaines, l’une à l’extérieur de la capitale nigérienne de Niamey connue sous le nom de Base 101, et une seconde, la base aérienne 201, à Agadez – une ville située à l’extrémité sud du Sahara. Les deux bases soutiennent les opérations américaines de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) menées par des drones MQ-9 Reaper et des aéronefs à voilure fixe pilotés par un détachement d’aviation d’opérations spéciales interarmées, ainsi que d’autres opérations militaires américaines, y compris le transport aérien militaire et l’entraînement des forces spéciales. détachements (la France maintient également une présence militaire importante au Niger, au nombre de plus de 1 000, et il y a plusieurs centaines d’autres militaires de divers pays de l’Union européenne (UE).

Avec l’effondrement de la présence militaire des États-Unis, de la France, de l’UE et des Nations Unies au Mali voisin, et à la suite d’un coup d’État militaire au Tchad, le Niger est devenu le dernier bastion de l’effort antiterroriste mené par les États-Unis dans le Sahel. Si les États-Unis devaient rompre leurs relations avec le Niger à cause du coup d’État, il ne resterait plus d’efforts antiterroristes orientés vers l’Occident pour contrer la menace terroriste d’Al-Qaïda et de l’État islamique dans la région.

Du point de vue de Washington, la plus grande menace qui émergerait de toute interruption de l’assistance militaire entre les États-Unis et le Niger n’est pas la propagation potentielle du terrorisme d’inspiration fondamentaliste islamique, mais plutôt l’influence russe, en particulier sous la forme de la sécurité militaire. soutien prétendument fourni par Wagner Group, une société militaire privée dont les opérations africaines semblent fonctionner en phase avec les objectifs de la politique étrangère russe (ni le Kremlin ni le gouvernement Tchiani n’ont commenté les informations sur les activités de Wagner au Niger).

Avant le sommet russo-africain du mois dernier, Prigozhin avait rencontré les forces de Wagner qui avaient déménagé en Biélorussie à la suite de l’insurrection avortée des 23 et 24 juin – qui a entraîné l’arrêt des opérations de Wagner dans le Donbass – au cours de laquelle il a souligné l’importance que l’Afrique jouerait dans les activités futures de Wagner. La présence de Wagner a été signalée dans plusieurs pays africains, dont la République centrafricaine, la Libye et le Mali. Des membres de la haute direction du coup d’État nigérien auraient rencontré des responsables de Wagner au Mali, pour discuter de la coopération en matière de sécurité entre Wagner et le Niger. Lors de sa rencontre avec le gouvernement nigérien du coup d’État, Victoria Nuland a qualifié le déploiement potentiel de Wagner au Niger de développement inquiétant et a indiqué qu’elle avait insisté auprès de ses homologues nigériens sur son évaluation concernant le rôle préjudiciable joué par Wagner concernant la sécurité africaine. La rencontre rapportée entre Wagner et des représentants du Niger indique que le message de Nuland n’a pas trouvé écho auprès de ses hôtes nigériens.

Les États-Unis semblent être pris dans les cornes d’un dilemme, essayant d’équilibrer le désir de maintenir des relations avec une nation dont le gouvernement ne peut pas légalement recevoir l’aide américaine, et les conséquences qui s’accumuleraient si les relations américano-nigériennes étaient rompues, comme l’exige la section 7008. Il existe une option à laquelle ni Nuland ni son patron, le secrétaire d’État Antony Blinken, n’ont encore donné voix. Au début de 2003, le Congrès américain a modifié l’article 7008 pour permettre au secrétaire d’État de demander une dérogation en raison de la « intérêts de sécurité nationale des États-Unis ».

Il existe deux obstacles majeurs pour les États-Unis lorsqu’il s’agit d’une telle dérogation. Le premier est le montant du capital politique que les États-Unis ont dépensé pour tenter de ramener le président Bazoum au pouvoir – inverser maintenant serait le genre de clin d’œil à la Realpolitik que l’administration Biden répugne à faire. Deuxièmement, le Niger, après avoir évalué ses options pour l’avenir, pourrait ne plus être intéressé à maintenir les relations étroites qu’il entretenait auparavant avec les États-Unis. Le Niger, comme le Mali, le Burkina Faso et la Guinée avant lui, a jeté le manteau de sa relation postcoloniale avec la France, une relation qui était étroitement liée à la politique de sécurité nationale des États-Unis en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Le temps presse sur le sort des relations américano-nigériennes, et il semble que Victoria Nuland ou tout autre responsable américain ne puisse pas faire grand-chose pour changer le résultat.