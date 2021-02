Les États-Unis sont «prêts» pour des pourparlers nucléaires avec l’Iran… avec une condition préalable pour aborder les «problèmes régionaux»

L’administration Joe Biden a déclaré qu’elle était disposée à s’asseoir avec l’Iran pour discuter du renouvellement du pacte nucléaire de 2015, bien qu’un haut responsable américain ait noté que les pourparlers doivent couvrir d’autres «problèmes régionaux» – un éventuel bris d’accord pour Téhéran.

« Les États-Unis accepteraient une invitation du Haut Représentant de l’Union européenne à assister à une réunion du P5 + 1 et de l’Iran pour discuter d’une voie diplomatique à suivre sur le programme nucléaire iranien », Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré jeudi dans un bref communiqué, faisant référence aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU: les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine, ainsi que l’Allemagne.

L’annonce de Price faisait suite à une longue missive conjointe du secrétaire d’État Antony Blinken et de ses homologues français, allemand et britannique plus tôt jeudi, saluant l’accord nucléaire – officiellement connu sous le nom de JCPOA – comme un «Une réalisation clé de la diplomatie multilatérale.»

Cependant, la déclaration a également insisté sur le fait que la République islamique doit revenir «Conformité totale» avec le pacte, car Téhéran a réduit certains de ses propres engagements dans le cadre de l’accord dans ce qu’il considère comme une réponse légitime au retrait unilatéral de Washington en 2018 sous l’ancien président Donald Trump. À l’époque, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) avait à plusieurs reprises jugé l’Iran en conformité avec l’accord.

Deux responsables du département d’État qui ont refusé d’être nommés plus tard ont fait écho à cette demande, affirmant aux journalistes que Washington n’envisagerait qu’un sit-down « Si l’Iran se remet en conformité », tout en exhortant également Téhéran à ne pas s’engager à mettre un terme aux inspections rapides de l’AIEA si les sanctions américaines ne sont pas levées avant le 23 février.

Peut-être plus préoccupant pour l’avenir d’un JCPOA relancé, cependant, était la suggestion des fonctionnaires que d’autres «Problèmes de sécurité régionale» serait inséré dans le pacte. Lors de la négociation de l’accord, l’ancien président Barack Obama a subi la pression des opposants républicains pour aborder le programme de missiles balistiques de l’Iran, ou son soutien au Hezbollah libanais, dans l’accord. Téhéran a finalement rejeté de telles propositions, insistant pour que l’accord se limite à son programme nucléaire, une position qu’il maintient aujourd’hui.

Israël a également appelé à un JCPOA plus large couvrant les questions non nucléaires, le Premier ministre Benjamin Netanyahu qualifiant constamment l’accord de trop laxiste – bien qu’un certain nombre d’anciens et actuels responsables de la sécurité israélienne se soient prononcés en faveur de l’accord.

Avant l’annonce de Price, les responsables de Biden auraient informé leurs homologues de Tel Aviv que la déclaration venait à éviter «Aveugler Israël», selon Reuters, d’autant plus que cette décision a coïncidé avec une annonce séparée selon laquelle le président abandonnerait les efforts de Trump pour relancer les sanctions de « retour en arrière » de l’ONU contre l’Iran.

Téhéran a répondu avec scepticisme à la vague de déclarations de jeudi, le ministre des Affaires étrangères Javad Zarif exigeant « action » sur les mots de l’administration Biden.

« Au lieu de faire des sophismes et d’imposer le fardeau à l’Iran, l’E3 / UE doit respecter ses propres engagements et exiger la fin de l’héritage du terrorisme économique de Trump contre l’Iran », Dit Zarif.

Nos mesures correctives sont une réponse aux violations US / E3. Supprimez la cause si vous craignez l’effet. Nous suivrons ACTION avec action.

Au lieu de sophismes et d’imposer la responsabilité à l’Iran, l’E3 / UE doit respecter ses propres engagements et exiger la fin de l’héritage de Trump #Terrorisme économique contre l’Iran Nos mesures correctives sont une réponse aux violations US / E3. Supprimez la cause si vous craignez l’effet Nous suivrons ACTION avec action. – Javad Zarif (@JZarif) 18 février 2021

