Les États-Unis sont prêts à envoyer des missiles Patriot en Ukraine, selon des responsables

“Malheureusement, la Russie a toujours l’avantage en matière d’artillerie et de missiles”, a-t-il déclaré. Il a demandé de l’artillerie supplémentaire, ainsi que des chars modernes – des équipements que l’Ukraine a demandés à plusieurs reprises, ainsi que des avions de chasse et des missiles à plus longue portée.

La décision d’envoyer le système Patriot serait un signe fort de l’approfondissement de l’engagement militaire des États-Unis envers l’Ukraine. Les unités Patriot en service actif du Pentagone se déploient fréquemment pour des missions dans le monde entier, et les experts affirment que les États-Unis ne disposent pas du type de stocks profonds de missiles Patriot disponibles pour le transfert qu’ils avaient avec des munitions comme des obus d’artillerie et des roquettes.

Capable d’être configurée de plusieurs façons, une batterie Patriot se compose généralement d’un ou plusieurs lanceurs, radars et véhicules pour le commandement et le contrôle des opérations de défense aérienne.

Le système utilise trois modèles différents de missiles, selon les experts du projet de défense antimissile du Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion de Washington.

L’une, appelée PAC-3 Cost Reduction Initiative, ou CRI, peut frapper des avions de combat, des hélicoptères et des missiles de croisière ennemis à une distance d’environ 40 miles et des cibles de missiles balistiques à une distance de 22 miles. Le second, appelé PAC-3 Missile Segment Enhancement, ou MSE, peut toucher les mêmes types de cibles à des distances de 75 miles et 44 miles, respectivement, ont déclaré les analystes du Missile Defense Project. Le troisième, appelé Guidance Enhanced Missile-Tactical, ou GEM-T, peut détruire les avions ennemis à environ 99 milles de distance.

On ne sait pas quel modèle ou quels modèles de missiles les États-Unis ont l’intention d’envoyer à l’Ukraine.

Le Pentagone a précédemment fourni à l’Ukraine deux armes de défense aérienne à plus courte portée appelées National Advanced Surface-to-Air Missile System, ou NASAMS, qui sont arrivées en novembre. Le Pentagone dépense 1,2 milliard de dollars pour que six NASAMS supplémentaires soient construits et livrés à Kiev dans les années à venir. Mais le NASAMS ne peut toucher des cibles qu’environ un tiers du système Patriot.

L’armée américaine a déployé des batteries Patriot dans de nombreux conflits depuis le début des années 1990. Lors de l’utilisation au combat peut-être la plus récente des armes, des soldats de l’armée américaine à la base aérienne d’Al Dhafra aux Émirats arabes unis ont tiré de “multiples” intercepteurs Patriot sur des missiles dirigés vers la base en janvier, selon le Commandement central américain.