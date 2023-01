Les États-Unis sont prêts à donner à l’Ukraine des chars M1 avancés

Commentez cette histoire Commenter

L’administration Biden a décidé de fournir des chars M1 Abrams à l’Ukraine, outrepassant les inquiétudes précédentes selon lesquelles les chars de combat lourds, les plus puissants du monde, sont trop lourds sur le plan logistique pour les forces de Kyiv, selon des responsables américains. La décision, qui doit être annoncée mercredi, intervient après un rare différend la semaine dernière entre alliés occidentaux au sujet de la fourniture de chars fabriqués en Allemagne, qui a hésité à autoriser le transfert de ses chars de combat principaux Leopard 2 en Ukraine à moins que les États-Unis ne le fassent d’abord. fournit Abrams.

Il est peu probable que les véhicules américains, au nombre d’au moins 30, arrivent au printemps, lorsque les forces russes devraient lancer une nouvelle offensive et que l’Ukraine prévoit de lancer sa propre contre-offensive pour reprendre le territoire occupé par la Russie. Au lieu de cela, les Abrams ne sont “probablement pas pour le combat rapproché”, a déclaré un responsable américain, et ne devraient pas arriver avant plusieurs mois, voire des années.

Brick. Le général Patrick Ryder, un porte-parole du Pentagone, a refusé lors d’une conférence de presse mardi de répondre aux questions sur les chars, déclarant “je n’ai aucune annonce pour le moment”.

« Nous voulons nous assurer [the Ukrainians] avoir la capacité de le maintenir, de le maintenir, de s’entraîner dessus », a déclaré Ryder à propos des Abrams. Il a souligné que l’administration – tout en « se concentrant sur ce dont l’Ukraine a besoin en ce moment, pour avoir un effet immédiat sur le champ de bataille » – « continue à avoir des discussions sur les besoins de défense à moyen et long terme ». Au cours des dernières semaines, l’administration a annoncé qu’elle enverrait rapidement des centaines de véhicules blindés de combat à l’Ukraine.

Les responsables du Pentagone ont souligné ces dernières semaines qu’ils planifiaient comment construire les forces de sécurité de Kyiv pour l’avenir. On s’attend à ce que les Abrams soient commandés auprès des fabricants, plutôt que transférés à partir des stocks américains existants, et la principale utilité de les annoncer semblait maintenant conçue pour briser un blocage avec les Allemands.

L’assouplissement apparent de la position américaine intervient au milieu des appels de plus en plus urgents du gouvernement ukrainien, avec le président Volodymyr Zelensky en tête, pour faire avancer la question.

L’Allemagne a déclaré qu’elle ne voulait pas passer en premier et a indiqué qu’elle approuverait l’envoi de ses propres léopards, ou autoriserait de nombreux autres pays européens qui alignent les chars allemands à les envoyer, uniquement si une telle décision était coordonnée avec les États-Unis. Les législateurs de Kyiv et des États-Unis avaient tous deux exhorté l’administration Biden à approuver même un petit nombre d’Abrams, estimant que cela fournirait à Berlin la couverture supérieure dont elle avait besoin pour se sentir à l’aise de coopérer.

Mardi, La Pologne a officiellement demandé l’autorisation allemande requise pour réexporter 14 de ses chars Leopard vers l’Ukraine, et un certain nombre d’autres membres européens de l’OTAN ont indiqué qu’ils étaient prêts à faire de même. Le chancelier allemand Olaf Scholz devrait rencontrer son cabinet tôt mercredi avant de faire sa propre annonce officielle.

Un responsable européen a confirmé les informations de plusieurs médias allemands, citant des responsables du gouvernement et de la coalition, selon lesquelles Berlin a décidé de livrer au moins une compagnie de chars, composée d’environ 14 de ses propres léopards, et d’accorder la permission à d’autres. Un porte-parole du gouvernement allemand a refusé de commenter les informations. Plus tôt mardi, le Wall Street Journal a rapporté que Biden envisageait d’aller de l’avant avec Abrams.

Les principaux conseillers à la sécurité nationale d’Allemagne, de France, de Grande-Bretagne et des États-Unis devraient se rencontrer mercredi matin à Washington pour discuter de l’Ukraine. La Grande-Bretagne a déjà annoncé qu’elle fournirait un petit nombre de ses chars de combat principaux Challenger 2.

Les alliés de l’OTAN, y compris les États-Unis, ont convenu que l’armure lourde était nécessaire, en particulier alors qu’ils intensifient la formation des forces ukrainiennes pour effectuer des manœuvres “armes combinées” alors qu’elles se déplacent contre les forces russes retranchées le long de la longue ligne de front à travers la partie orientale du pays.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’exprimant mardi lors d’une conférence de presse à Berlin avec le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que la livraison de chars de combat et d’autres véhicules blindés est “urgente… car la Russie prépare de nouvelles offensives”.

Stoltenberg n’a fait aucune mention des Abrams, mais a déclaré que les alliés « doivent fournir des systèmes plus lourds et plus avancés afin que les forces ukrainiennes soient en mesure de repousser les forces russes. Non seulement pour survivre, mais pour gagner, reprendre du territoire et s’imposer en tant qu’État souverain et indépendant en Europe.

Il s’est efforcé de louer ce que l’Allemagne a donné à l’Ukraine jusqu’à présent, affirmant qu’il était d’accord « avec la chancelière et aussi avec le [defense] ministre que nous devons en fait nous souvenir et reconnaître ces importantes contributions allemandes », y compris les véhicules sophistiqués de défense aérienne et de combat d’infanterie.

La semaine dernière, la question a occupé une grande partie d’une réunion d’une journée à la base aérienne de Ramstein en Allemagne du Groupe de contact de la défense ukrainienne, des hauts responsables de la défense de dizaines de pays qui soutiennent l’Ukraine.

Aucun accord sur les chars n’a été annoncé après la session. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a refusé de dire lors d’une conférence de presse par la suite s’il était déçu de l’apparente absence d’accord et a défendu Berlin comme un allié fiable. Austin a noté que Scholz avait déclaré qu’il n’y avait aucun lien entre les États-Unis fournissant des chars Abrams et l’Allemagne fournissant le Leopard, et “cette idée de déverrouiller” les chars allemands en exigeant Abrams “n’est pas un problème”.

Mais d’autres ont dit que c’était un facteur majeur. Zelensky a exprimé son exaspération face à la situation, déclarant dans une adresse vidéo au groupe de Ramstein que “des centaines de” merci “ne sont pas des centaines de chars”, et qu’il ne pouvait pas “utiliser des milliers de mots” contre l’artillerie russe.

Dans une déclaration plus tard dans la journée, Zelensky a déclaré : “Oui, nous devrons encore nous battre pour l’approvisionnement en chars modernes, mais chaque jour, nous rendons plus évident qu’il n’y a pas d’alternative à la prise de décision concernant les chars.”

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré dans une interview au Washington Post à la fin de l’année dernière que si les États-Unis envoyaient ne serait-ce qu’un seul Abrams, “comme un grand frère”, ce serait une étape symbolique qui ouvrirait la porte à l’envoi de Léopards par l’Allemagne.

Un haut responsable américain de la défense, informé à l’époque des commentaires de Reznikov, a déclaré qu’il était hors de question d’envoyer ne serait-ce qu’un seul Abrams. Il est difficile pour les États-Unis d’entretenir les chars Abrams et leur turbomoteur sophistiqué, a déclaré le responsable, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat en raison de la sensibilité de la question.

Pour les Ukrainiens, a déclaré le responsable, “ce serait impossible”.

Morris a rapporté de Berlin. Alex Horton et John Hudson ont contribué à ce rapport.

