Les États-Unis sont plus faibles aujourd’hui que lors de leur dégradation en 2011

« À l’heure actuelle, le déficit du gouvernement général – c’est-à-dire le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux réunis – dépasse 7 % du PIB et la dette publique s’élève à 120 % du PIB. À l’époque, nous avions prévu qu’il pourrait atteindre 100 % du PIB. PIB, et le gouvernement nous a ridiculisés parce que nous étions trop alarmistes », a-t-il déclaré.

C’est un facteur qui a conduit à l’abaissement de la note de S&P en 2011, et Chambers a déclaré que la situation budgétaire des États-Unis est désormais encore plus faible qu’elle ne l’était à l’époque.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy ne peut pas se permettre de perdre plus de quatre voix parmi ses compatriotes républicains à la Chambre des représentants, mais se heurte à la résistance de membres d’extrême droite au sein de son caucus, qui exigent des réductions plus importantes des dépenses intérieures.

La plus grande économie du monde est une fois de plus confrontée à la perspective d’une fermeture du gouvernement à moins que les législateurs de Washington ne parviennent à adopter un projet de loi de dépenses avant la date limite du 1er octobre.

« La position extérieure est à peu près la même, mais je pense que la gouvernance s’est affaiblie et que les tensions politiques sont bien pires, ce qui a conduit à des fermetures du gouvernement, à des craintes que le gouvernement ne fasse défaut sur sa dette en raison de la crise. plafond de la dette, et cela a conduit à un coup d’État raté le 6 [of] Janvier 2021. »

Le président de la Chambre, McCarthy, a besoin de presque tous ses collègues républicains à ses côtés, mais le Caucus de la LibertéLe , qui comptait 49 membres en janvier, a bloqué les négociations budgétaires en exigeant des réductions plus sévères des dépenses intérieures.

McCarthy pourrait demander l’aide des démocrates pour rassembler les voix nécessaires afin d’éviter une fermeture, mais les républicains radicaux ont envisagé de l’évincer de son poste de président si un tel compromis était trouvé.

En mai de cette année, une nouvelle impasse entre la Maison Blanche et les républicains de l’opposition au sujet du relèvement du plafond de la dette américaine a une fois de plus poussé la plus grande économie du monde au bord du défaut de paiement de ses factures, avant que le président Joe Biden et le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ne prennent une dernière décision. accord minute.

Dans sa note dégradée d’août, Fitch a évoqué « une détérioration budgétaire attendue au cours des trois prochaines années » et une érosion de la gouvernance à la lumière des « affrontements politiques répétés sur le plafond de la dette et des résolutions de dernière minute ».

Cependant, de nombreux patrons de banques et économistes de renom ont rejeté cette révision à la baisse, la considérant comme largement insignifiante.