Les États-Unis sont perçus plus favorablement que la Chine dans 22 des 24 pays, ouvrant la plus grande marge depuis 2005 (enquête)

Pour l’édition 2023, les chercheurs ont interrogé plus de 30 000 personnes dans 24 pays entre février et avril.

Les États-Unis sont perçus plus favorablement que la Chine dans le monde entier, avec une plus grande marge depuis près de 20 ans, obtenant des notes élevées dans 22 des 24 pays étudiés, selon le Pew Research Center lundi.

Cependant, sous le président américain Joe Biden L’image de l’Amérique s’est considérablement améliorée, tandis que l’opinion sur la Chine est systématiquement négative.

Cette année, 59 pour cent des personnes interrogées ont déclaré avoir une opinion positive des États-Unis, contre seulement 28 pour cent d’une opinion favorable de la Chine.

Il s’agit du plus grand écart de faveur entre les pays documenté par le groupe de réflexion depuis le début de l’enquête en 2005.

Washington est également considéré plus favorablement que Pékin parmi les pays développés, selon l’enquête.

La marge s’étendait jusqu’à au moins 16 points dans tous les autres pays à revenu élevé (ceux dont le revenu national brut par habitant était de 13 845 dollars ou plus), à l’exception de Hongrie où l’écart d’opinions favorables entre la Chine et les États-Unis n’était que de 2 points de pourcentage en faveur de Washington.

Dans Pologne Par exemple, 93 pour cent des participants ont exprimé une opinion favorable à l’égard des États-Unis, contre 21 pour cent pour la Chine.

Pendant ce temps à Italie les opinions favorables des Américains étaient supérieures de 24 points de pourcentage à celles des Chinois (60 contre 36 pour cent), tandis qu’en Corée du Sud les États-Unis ont obtenu un avantage de 57 points de pourcentage (79 contre 22 pour cent).

Dans huit pays peu désignés comme pays à revenu intermédiaire, seulement Inde et Brésil ont affiché de tels niveaux de sentiments pro-Washington, avec des marges de 39 et 24 points de pourcentage sur la Chine, respectivement.

La Chine a obtenu une meilleure note que les États-Unis en Kenya et le Nigéria.

Ces résultats indiquent que les perceptions à l’égard de la Chine sont généralement influencées par divers facteurs, selon Laura Silver du Pew Research Center.

Les investissements chinois ont été perçus positivement dans de nombreux pays à revenu intermédiaire, un sentiment qui s’est étendu aux pays du pays. douce puissance

Mais Silver a déclaré que cette attitude favorable n’était pas aussi répandue dans les pays où les niveaux de corruption étaient plus faibles, selon les mesures de l’ONG anti-corruption Transparency International, ni dans ceux où les libertés civiles étaient plus élevées, selon les classifications de Freedom House, une organisation à but non lucratif basée à Washington. .

Cela dit, la Chine s’est révélée globalement jouir d’une assez haute estime. Par exemple, alors qu’une médiane de 72 pour cent des personnes interrogées dans les 24 pays considéraient les États-Unis comme technologie favorablement, 69 pour cent avaient une opinion positive de la technologie chinoise.

Dans 10 pays, dont les États-Unis, la technologie chinoise a obtenu de meilleurs résultats. Les deux tiers des adultes américains estiment que la technologie chinoise est supérieure à la moyenne ou la meilleure au monde, contre 56 % qui expriment des sentiments similaires à propos des offres de leur propre pays.

« Dans les pays à revenu intermédiaire, les gens ont tendance à considérer les produits technologiques chinois comme relativement bien fabriqués. [and] relativement peu coûteux et ont tendance à voir certains problèmes liés à la sécurité des données, bien qu’ils attribuent également cela aux entreprises américaines », a déclaré Silver.

« Les gens pensent à la technologie chinoise en général, peut-être au niveau de leur programme scientifique ou de leur IA programme, par exemple.

Quant à savoir quelle nation serait le fer de lance de l’économie mondiale, les avis étaient partagés. Les résultats de cette année suggèrent que les États-Unis devancent la Chine, même si les perspectives ont changé ces dernières années.

Dans cinq pays – quatre en Europe ainsi que Australie – une plus grande proportion de personnes interrogées considèrent l’économie chinoise comme le leader mondial face à l’économie américaine.

En Italie, 50 pour cent des personnes interrogées considèrent la Chine comme la puissance économique prédominante au monde, contre 31 pour cent qui pensent qu’il s’agit des États-Unis. Parmi les répondants britanniques et français, les perceptions étaient partagées à parts égales entre les deux superpuissances.

Silver a déclaré que les données devraient être surveillées compte tenu du récent ralentissement économique de la Chine. Pew a observé une situation similaire après Lehman frères Le krach de 2008, qui a plongé les États-Unis dans une longue récession, a-t-elle ajouté.

À l’époque, de nombreux répondants à l’enquête du groupe de réflexion avaient tendance à citer la Chine comme la première économie mondiale.

Silver estime que les résultats de l’enquête ne suggèrent pas nécessairement un déclin mondial de la position de la Chine. Par exemple, les jeunes adultes ont exprimé des opinions mitigées sur le président chinois. Xi Jinping et généralement des opinions plus négatives sur Biden.

Ces perspectives pourraient être attribuées à une exposition limitée à l’information au sein de ce groupe, a-t-elle expliqué, ainsi qu’à l’éloignement de la jeune génération par rapport aux événements cruciaux de l’histoire chinoise, comme le Répression sur la place Tiananmen de 1989.

« La Chine est perçue de manière plutôt positive sur un certain nombre de mesures, y compris la technologie, et de manière générale, elle semble être une puissance moins interventionniste que les États-Unis », a ajouté Silver. « Cela ne peut pas être considéré de manière aussi claire qu’un pays gagne et l’autre perd. »