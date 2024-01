Les États-Unis sont optimistes quant au fait qu’un nouvel accord sur les otages à Gaza et une pause dans les combats sont enfin à portée de main

Malgré les commentaires hésitants des personnalités clés impliquées dans les négociations visant à libérer plus de 100 otages qui seraient toujours détenus à Gaza, les responsables américains sont restés optimistes mardi quant au fait que des mois d’impasse pourraient bientôt céder la place à un accord qui mettrait également un terme aux combats entre Israël et Israël. Hamas.

“Il n’y a aucune raison pour nous de changer de cap ici”, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby. “Je ne veux pas paraître trop optimiste, mais nous pensons que le travail a été productif et nous allons rester concentrés là-dessus.”

Les perspectives prudemment optimistes de l’administration Biden surviennent après une série de négociations à Paris auxquelles ont participé le directeur de la CIA, Bill Burns, et des représentants d’Israël, du Qatar et de l’Égypte, qui ont abouti à un cadre appelant à une cessation des hostilités qui durerait au moins six semaines en échange de la libération progressive de tous les otages détenus par le Hamas, selon deux responsables américains.

Israël bombarde Gaza depuis des mois, ciblant les combattants du Hamas, depuis que l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre a déclenché la guerre actuelle.

Dans le même temps, les États-Unis, le Qatar et d’autres ont travaillé avec un certain succès pour négocier une pause dans les combats – à la fois pour libérer les centaines d’otages pris par le Hamas le 7 octobre et pour accroître l’aide humanitaire à Gaza pour les civils dans le cadre de la crise. Le nombre de morts dépasse les 26 000, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Les deux responsables américains ont déclaré que la dernière proposition stipulait que les personnes âgées, les femmes et les enfants restant en captivité seraient libérés en premier et que vers la fin de la période de trêve initiale, les parties commenceraient à coordonner le retour des membres capturés des forces de défense israéliennes. militaires, ce qui pourrait potentiellement refroidir le conflit pendant une période encore plus longue.

Le cadre propose également la libération d’un grand nombre de prisonniers palestiniens détenus en Israël et des dispositions humanitaires supplémentaires pour les civils à Gaza, ont indiqué les responsables américains.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’exprime lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, au département d’État, le 29 janvier 2024 à Washington, DC. Alex Wong/Getty Images

Lundi, le secrétaire d’État Antony Blinken a présenté un rapport nettement optimiste sur l’état des négociations, déclarant qu’il y avait « un réel espoir pour l’avenir ».

“Je pense que le travail qui a été fait – y compris ce week-end – est important et laisse espérer la reprise de ce processus”, a déclaré Blinken, faisant référence à la libération échelonnée de plus de 100 otages de Gaza au cours d’une pause d’une semaine. lors des combats en novembre.

“Je crois que la proposition qui est sur la table – et qui est partagée par tous les acteurs critiques, bien sûr Israël mais aussi le Qatar et l’Egypte jouant un rôle crucial dans la médiation et la collaboration entre Israël et le Hamas – je crois que la proposition est une solution forte et convaincante”, a poursuivi Blinken.

Même si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’a pas nié qu’Israël ait signé un cadre, il a exprimé plus de scepticisme que Blinken – déclarant cette semaine que « des lacunes subsistent » et s’opposant à l’idée selon laquelle Israël retirerait ses troupes de Gaza ou libérerait « des milliers de personnes ». de terroristes” dans le cadre d’un échange de prisonniers.

Après avoir initialement rejeté les termes généraux du cadre, un haut responsable du Hamas a déclaré mardi que le groupe militant étudiait la proposition.

Des Palestiniens déplacés fuient Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 30 janvier 2024, dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas. Mahmud Hams/AFP via Getty Images

Un responsable américain a mis en garde contre le fait de prendre au pied de la lettre les commentaires publics liés aux négociations, affirmant que nombre de ces déclarations ne sont que des postures et ne reflètent pas les conversations qui se déroulent à huis clos.

Pourtant, les responsables reconnaissent que des obstacles subsistent. Les intermédiaires qui communiquent régulièrement avec les dirigeants du Hamas croient pouvoir les rallier, mais les négociateurs n’ont toujours pas reçu de réponse significative du groupe et s’attendent à ce qu’il réponde par une contre-offre.

“Nous espérons que cette proposition sera acceptée. Nous espérons qu’elle sera mise en œuvre et nous espérons voir une pause dans les combats et des otages rendus à leurs familles”, a déclaré mardi le porte-parole du département d’État, Matthew Miller. “Et nous continuerons à y travailler.”