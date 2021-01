Le secrétaire d’État désigné, Tony Blinken, a déclaré mardi lors de son audition de confirmation que l’administration Biden était « loin » d’exécuter son plan de retour à l’accord nucléaire iranien et prévoyait de consulter Israël et les États du Golfe avant de le faire.

Pourquoi est-ce important: Les partenaires américains au Moyen-Orient ont exprimé publiquement leurs inquiétudes quant à un éventuel retour à l’accord de 2015 et ont appelé l’administration Biden à les consulter d’abord.

L’état des lieux: Le plan du président élu Biden est de revenir à l’accord, en levant les sanctions, si l’Iran revient au respect des restrictions sur son programme nucléaire. Dans la prochaine étape, Biden veut négocier un accord plus large et plus durable.

Ce qu’ils disent: Blinken a déclaré que le retrait de Trump de l’accord sur le nucléaire avait rapproché l’Iran de l’obtention d’une arme nucléaire car Téhéran avait commencé à violer ses conditions. « Le temps de percée de l’Iran, qui était d’un an sous l’accord nucléaire, n’est que de 3-4 mois aujourd’hui », a déclaré Blinken lors de l’audience.

Oui mais: Alors que Blinken a souligné que les États-Unis respecteraient leurs engagements si l’Iran le faisait, il a déclaré que la nouvelle administration ne se précipiterait pas dans l’accord avant d’évaluer si l’Iran était prêt à revenir au plein respect.

À noter: Blinken a déclaré qu’il «n’avait pas versé de larmes» sur le meurtre du commandant de la Force iranienne Qods Qassim Soleimani par les États-Unis il y a un an, mais a ajouté qu’il pensait que cela rendait l’Amérique moins sûre.

