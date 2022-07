L’administration du président Joe Biden a affirmé que Washington était le partenaire de choix dans “toutes les capitales de cette région”

Washington s’est rétabli sous la surveillance du président Joe Biden en tant que partenaire sécuritaire et économique dominant souhaité par les gouvernements du Moyen-Orient, stoppant une tendance vers des pays recherchant des liens plus étroits avec la Russie et la Chine, a affirmé un haut responsable de la Maison Blanche.

“Si vous retournez dans cette région, disons, je ne sais pas, il y a 18 mois, vous avez entendu énormément de couvertures vraiment importantes et, je dirais, dans de nombreuses capitales, une véritable dérive vers la Russie et même la Chine en plusieurs façons,” un responsable de l’administration Biden a déclaré aux journalistes vendredi. “Vraiment, cela a été arrêté et, dans de nombreux cas, des cas très spécifiques – pas tous dont je peux parler – inversés.”

Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat, vantant les prétendues réalisations de Biden lors du voyage de quatre jours du président au Moyen-Orient cette semaine. Concluant sa première visite dans la région depuis son entrée en fonction en janvier 2021, Biden a rencontré les dirigeants de neuf pays lors du sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG) +3 en Arabie saoudite avant de rentrer à Washington samedi.

Lire la suite Le prince saoudien rappelle à Biden la torture américaine en Irak

Interrogé sur le fait qu’aucun des pays représentés au sommet n’a sanctionné la Russie dans la crise ukrainienne, le haut responsable de la Maison Blanche a insisté sur le fait que les États-Unis gagnaient la bataille géopolitique pour l’influence au Moyen-Orient. Il a dit que c’est seulement “Naturel” que les membres du CCG et d’autres pays de la région entretiennent également des relations avec la Russie et la Chine.

«Mais en ce qui concerne les partenariats et les partenariats de choix, et en particulier dans le domaine de la sécurité – mais aussi dans le domaine du commerce, de l’investissement, du commerce, de la technologie – nous avons entendu de toutes les capitales de cette région que leur premier choix, leur priorité, ce sont les États-Unis d’Amérique », il a dit. “Et c’est quelque chose que nous sommes très déterminés à suivre et à trouver des domaines dans lesquels nous pouvons nous associer.”

Le responsable a fait valoir que la visite de Biden a clairement montré que les États-Unis avaient “aucune intention de laisser un vide ici au Moyen-Orient, en particulier pour la Russie ou la Chine à combler, ou d’ailleurs, l’Iran.” Il a noté avec inquiétude que des délégations russes se seraient rendues en Iran ces dernières semaines pour voir des drones capables d’attaquer qui pourraient être utilisés en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine doit se rendre mardi à Téhéran.

Lire la suite Biden tente de justifier son voyage en Arabie saoudite

« La Russie fait effectivement un pari sur l’Iran, et nous faisons un pari sur une région du Moyen-Orient plus intégrée, plus stable, plus pacifique et plus prospère », a déclaré le responsable de la Maison Blanche.

Après des années de tentatives d’édification de la nation et de changement de régime par la force militaire, qui ont été “Hors de portée de l’Amérique pour livrer et drainé notre attention, nos ressources et nos capacités”, les États-Unis ont changé de cap, a déclaré le membre du personnel. “Nous nous concentrons sur ce que nous pensons être un ensemble d’objectifs beaucoup plus réalistes, très centraux pour nos intérêts et les intérêts de nos partenaires.”

La stratégie de Biden est basée sur la capacité de Washington à construire des alliances, à intégrer la région, à trouver des connexions qui n’existent pas et à renforcer les liens qui se développent, a déclaré le responsable de la Maison Blanche. “Je pense que c’est une époque où les capacités uniques des États-Unis peuvent jouer un rôle vraiment important ici pour forger de nouveaux partenariats et renforcer les alliances et les coalitions”, il a dit.