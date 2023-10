Les États-Unis sont invités à voir des opportunités dans les difficultés économiques de la Chine et à aligner leurs politiques en conséquence

Washington devrait profiter de la faiblesse économique de la Chine pour attirer des capitaux et des capacités de production du pays au lieu de maintenir en place des droits de douane et d’autres mesures dures, a déclaré jeudi un économiste américain.

Un yuan plus faible, la baisse des prix de l’immobilier, la hausse du chômage des jeunes et d’autres indicateurs économiques négatifs en Chine donnent aux décideurs américains une opportunité d’attirer les entreprises, la propriété intellectuelle et la richesse des individus à la recherche de plus d’opportunités, a déclaré Adam Posen, président du Peterson Institute of International. Groupe de réflexion économique.

«Si les États-Unis devaient réorienter leur politique… vers l’aspiration – et non vers les sanctions – ce serait à la fois dans notre intérêt et dans celui du monde entier, car cela exerce essentiellement une pression sur les États-Unis. [Beijing] Soit ils acceptent qu’il y aura des exodes, soit ils finissent comme leurs ancêtres, des autocrates en Union soviétique, en Amérique latine et ailleurs », a déclaré Posen lors d’un événement organisé par le magazine Foreign Policy.

Cette dernière solution, a-t-il expliqué, conduit à « ériger davantage de barrières, à essayer d’endiguer les flux sortants, ce qui, nous le savons, rend les gens plus nerveux et plus désireux de les contourner ».

10h45 Les investisseurs chinois cèdent leurs propriétés à l’étranger Les investisseurs chinois cèdent leurs propriétés à l’étranger

Alors que les prévisions varient considérablement quant à l’ampleur et à la durée du malaise économique de la Chine, les décideurs politiques de Washington intègrent ce facteur dans leur réflexion sur les stratégies les plus efficaces pour contrer l’influence géostratégique de Pékin.