Les États-Unis sont invités à travailler avec la Chine, leader technologique, sur la transition vers une énergie propre

Un an après l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation – qui contient plus de 300 milliards de dollars d’incitations et d’allégements fiscaux pour accroître la fabrication nationale de véhicules électriques et l’autonomie en matière d’énergie propre d’ici 2032 – les experts affirment que pour atteindre cet objectif ambitieux, il faut travailler avec la Chine. malgré les appels à couper tous les cordons avec le géant mondial des véhicules électriques.

« Les Chinois sont en avance sur nous en termes de technologie, ils ont des capacités de production que nous n’avons pas construites, ils ont un contrôle sur les approvisionnements que nous n’avons pas. Et ils savent comment le faire, ils ont mis tout le système en place », a déclaré Kenneth Lieberthal, chercheur émérite principal au programme de politique étrangère de la Brookings Institution, un groupe de réflexion à Washington.

Il s’est exprimé mercredi lors d’une table ronde à Brookings sur l’impact et les progrès de l’Inflation Reduction Act (IRA), la législation climatique phare du président américain Joe Biden. Lieberthal a prévenu que « le fait que les États-Unis interviennent et ne traitent pas avec les Chinois… revient simplement à retarder notre transition et notre capacité à résoudre ces problèmes par nous-mêmes ».

Il a déclaré que l’administration Biden « reconnaît très clairement » que nous devons développer nos propres capacités. « Mais cela va prendre du temps. »

02:42 Biden visite une nouvelle usine taïwanaise de fabrication de puces en Arizona et attise la rivalité américano-chinoise dans les semi-conducteurs Biden visite une nouvelle usine taïwanaise de fabrication de puces en Arizona et attise la rivalité américano-chinoise dans les semi-conducteurs

La Chine, leader mondial en matière de technologie pour véhicules électriques et de capacité de production de batteries, extrait plus de 75 % du graphite mondial et traite plus de 80 % des minéraux critiques comme le lithium, le cobalt et le graphite, tous essentiels à la fabrication de batteries pour véhicules électriques.