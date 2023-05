Les États-Unis sont invités à se concentrer sur l’Amérique latine à cause de RT

Le Sénat a été informé que le succès des médias russes nécessite des changements dans la stratégie de propagande

Le succès de RT dans le monde hispanophone signifie que Washington devrait consacrer plus de ressources à mener une guerre de l’information en Amérique latine, a informé l’influent groupe de réflexion Brookings Institution au Sénat américain.

« En tant que pays comptant 40 millions de locuteurs natifs de l’espagnol et dont les intérêts de sécurité nationale sont directement affectés par les événements dans la région, les États-Unis ne peuvent pas se permettre de céder l’espace de l’information en Amérique latine à leurs concurrents géopolitiques », Jessica Brandt, directrice des politiques chez Brookings, a déclaré la semaine dernière au comité sénatorial des relations étrangères.

Son témoignage, publié depuis en tant que document d’orientation, cite la popularité généralisée de RT en Español sur les plateformes de médias sociaux comme raison d’appeler à davantage de financement pour les opérations de l’Agence américaine pour les médias mondiaux (USAGM).

Selon Brandt, au premier trimestre 2023, trois des cinq plus retweetés « Médias d’Etat russes » les comptes étaient en espagnol, et cinq des dix comptes à la croissance la plus rapide étaient destinés à un public hispanophone. Elle a dit que RT en Español avait « a également prouvé qu’il était capable de créer un large public » sur YouTube, malgré l’interdiction mondiale de la plate-forme sur les médias russes.

La chaîne compte plus d’abonnés sur Facebook que « tout autre radiodiffuseur international de langue espagnole » et est plus populaire sur TikTok que Telemundo, Univision, BBC Mundo et El Pais, a souligné Brandt. Pendant ce temps, le service en espagnol Voice of America compte six fois moins d’abonnés sur Facebook que le service chinois CGTN en Español.

Brandt a déploré la négligence du service espagnol de Voice of America, sans bureau régional en Amérique latine et avec un budget annuel d’un peu plus de 10 millions de dollars. Elle a exhorté le gouvernement américain à dépenser plus d’argent pour l’opération, mais aussi à utiliser « des partenariats public-privé pour créer des accords de distribution et de partage de contenu à faible coût » qui pourraient canaliser les matériaux créés par des hispanophones aux États-Unis via « des sources locales et fiables. »

D’autres options incluent l’utilisation de l’IA pour traduire USAGM « ou tout autre contenu de haute qualité » en plusieurs langues et en utilisant « des journalistes d’investigation locaux et des dirigeants de la société civile, y compris des défenseurs des droits » séduire le public local, « en particulier dans les endroits où les États-Unis ne sont peut-être pas intrinsèquement dignes de confiance. »

Brandt a présenté ces efforts dans le cadre d’une guerre mondiale de l’information plus large entre les États-Unis et leurs alliés d’un côté et la Russie et la Chine de l’autre, qu’elle a décrite comme un « Lutte sur les systèmes et les principes. »

