Les États-Unis sont-ils gelés alors qu’une grande partie du monde est très bien au chaud ? Encore une fois, c’est le changement climatique

Une grande partie des États-Unis est frissonner à cause d’un froid brutal car la majeure partie du reste du monde connaît un temps inhabituellement chaud. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette contradiction s’intègre parfaitement dans les explications de ce que changement climatique ce que fait la Terre, selon les scientifiques.

Dans un carte des températures mondiales Ces derniers jours, de grandes parties du monde – l’Arctique, l’Asie, certaines parties de l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud – apparaissent en rouge foncé, ce qui signifie plus d’une douzaine de degrés Fahrenheit (7 degrés Celsius) de plus qu’à la fin du 20e siècle. moyenne du siècle. Mais les États-Unis se démarquent comme un pouce froid – un violet bleuâtre profond qui est tout aussi déséquilibré mais plutôt glacial.

Le refroidissement éolien dans certaines parties du Dakota du Nord a atteint moins 70 degrés (moins 56 degrés Celsius), tandis que l’indice de chaleur à Miami était de plus de 160 degrés plus chaud à 92 (33 degrés Celsius). Le quatrième match de football le plus froid de la NFL a eu lieu à Kansas City, tandis que partout dans le monde, le thermomètre a atteint vendredi la température torride de 92 degrés, 12 degrés (6,8 degrés Celsius) de plus que la moyenne. Open d’Australie de tennis à Melbourne. Des records de températures chaudes sont tombés pendant la nuit à Aruba, Curaçao, dans certaines parties de l’Argentine, à Oman et en Iran.

Là où le temps était plus chaud que d’habitude, cela se produisait à la fois dans l’hémisphère sud, en été, et dans l’hémisphère nord, en hiver. Par exemple, Oman, au nord, a connu sa nuit de janvier la plus chaude jamais vue, avec une température de 79,5 degrés (26,4 degrés Celsius). L’Argentine, dans le sud, a enregistré un record de nuit de janvier la plus chaude, à 81,1 Fahrenheit (27,3 Celsius).

Un spectateur se rafraîchit lors d’une journée d’entraînement avant les championnats de tennis de l’Open d’Australie à Melbourne Park, Melbourne, Australie, le 12 janvier 2024. (AP Photo/Andy Wong)

Un homme se réchauffe les mains près du feu qu’il a créé en face d’un campement de sans-abri sous une grande autoroute interétatique, le mardi 16 janvier 2024, à Chicago. (Photo AP/Charles Rex Arbogast)

S’il semble que le monde soit à l’envers, c’est en quelque sorte le cas. Parce que tout cela vient de ce qui se passe dans l’Arctique, où le réchauffement était deux fois plus rapide que le reste de la planète. Maintenant, il fait chaud trois à quatre fois plus rapide.

“Lorsque l’Arctique est incroyablement chaud (comme maintenant), nous sommes plus susceptibles de voir un froid glacial envahir des endroits comme le Texas qui ne sont pas équipés pour y faire face”, a déclaré Jennifer Francis, climatologue au Woodwell Research Center. et un pionnier de la théorie de l’amplification arctique, qui relie les épidémies de froid au changement climatique. « Le réchauffement rapide de l’Arctique est l’un des symptômes les plus clairs du changement climatique d’origine humaine, rendant les hivers extrêmes plus probables même si la planète se réchauffe globalement. »

La façon dont le froid envahit passe par une expression météorologique qui devient de plus en plus familière aux Américains : Le Vortex polaire. C’est un terme météorologique ça remonte à 1853 mais n’a été fréquemment utilisé qu’au cours de la dernière décennie.

Le gardien des Dolphins de Miami, Austin Jackson, marche sur le terrain pendant la première moitié du match de football des séries éliminatoires de la NFL contre les Chiefs de Kansas City, le 13 janvier 2024, à Kansas City, Missouri (AP Photo/Ed Zurga)

Une jauge affiche la température sur le terrain du stade Arrowhead pendant la première moitié d’un match de football des séries éliminatoires de la NFL entre les Chiefs de Kansas City et les Dolphins de Miami, le 13 janvier 2024, à Kansas City, Missouri (AP Photo/ Charlie Riedel)

Cela pourrait être dû au fait que les coups de verglas se produisent plus souvent, a déclaré Judah Cohen, expert en météo hivernale d’Atmospheric Environmental Research, une entreprise commerciale située à l’extérieur de Boston.

Le vortex polaire est un temps glacial et puissant qui reste généralement au-dessus de la planète, enfermé par des vents violents qui soufflent autour de lui, a déclaré Cohen.

C’est comme si une patineuse tournait rapidement avec les bras rentrés, dit-il. Mais lorsque le vortex polaire s’affaiblit, les bras commencent à s’agiter, le patineur glisse et « tout l’air froid s’éloigne alors du centre du vortex polaire », a déclaré Cohen.

L’épidémie de froid actuelle est cohérente avec le changement dans l’Arctique et le vortex polaire, a déclaré Cohen. « Ce que nous avons découvert, c’est que lorsque le vortex polaire s’étire comme un élastique, des conditions hivernales extrêmes et sévères sont beaucoup plus probables aux États-Unis. C’est là que cela a tendance à se concentrer et en janvier, nous avons un cas extrême d’étirement du vortex polaire.

Celui-ci est plus fort et peut durer plus longtemps que la plupart, a déclaré Cohen.

Megan Quinn tire sa fille Zoe sur une colline alors qu’elles font de la luge, le mardi 16 janvier 2024, à Nashville, Tennessee (AP Photo/George Walker IV)

Un moniteur de ski cachemirien aide un jeune touriste à skier sur une parcelle de neige à Gulmarg, au nord-ouest de Srinagar, au Cachemire sous contrôle indien, le 13 janvier 2024. (AP Photo/Dar Yasin)

Cohen et d’autres ont réalisé des études montrant que les éruptions de vortex polaires sont devenues plus fréquentes au cours des dernières décennies.

L’idée est que le courant-jet – la circulation de l’air en altitude qui détermine la météo – est plus ondulé en raison du réchauffement climatique amplifié, a déclaré Steve Vavrus, climatologue de l’Université du Wisconsin-Madison. Et ces changements de vagues dans les airs font sortir le vortex polaire de sa place et le dirigent vers les États-Unis, a déclaré Cohen.

C’est une théorie encore débattue par les climatologues, mais de plus en plus acceptée. Initialement, Vavrus et Francis ont émis l’hypothèse que cela était dû à la fonte des glaces de la mer Arctique entraînant des changements de pression barométrique. Aujourd’hui, plusieurs scientifiques affirment que c’est plus compliqué, mais toujours lié au changement climatique et au réchauffement accéléré de l’Arctique, avec d’autres facteurs comme la couverture neigeuse sibérienne et d’autres vagues atmosphériques jouant également un rôle.

« Ce que je retiens actuellement, c’est que l’amplification de l’Arctique est en train de se produire et qu’elle entraîne des interactions complexes au sein de notre système climatique. L’hiver nous apportera toujours du froid, mais comme la saison chaude, il pourrait changer notre façon de comprendre et celle que nous sommes encore en train d’apprendre », a déclaré Marshall Shepherd, professeur de météorologie à l’Université de Géorgie. “Contrairement au slogan de Vegas, ce qui se passe dans l’Arctique ne reste pas dans l’Arctique.”

Des gens aident un conducteur après que son véhicule à propulsion s’est retrouvé bloqué après une tempête hivernale à Nashville, Tennessee, le 15 janvier 2024. (Denny Simmons/The Tennessean via AP)

Pensez à ce qui se passe lorsqu’un orchestre crée une symphonie et que « ce qui motive tous ces instruments d’orchestre, c’est le réchauffement de la planète », a déclaré Victor Gensini, professeur de météorologie à la Northern Illinois University.

Gensini et Cohen ont déclaré que cette vague de froid aux États-Unis s’estomperait dans quelques jours pour être remplacée par un temps inhabituellement chaud, dû au changement climatique. Mais un autre vortex polaire devrait arriver à la fin du mois, mais pas aussi fort que celui-ci, ont-ils déclaré.

Malgré le froid américain, la température moyenne de la Terre continue de flirter avec les records quotidiens, hebdomadaires et mensuels, comme c’est le cas depuis plus de sept mois. C’est parce que les États-Unis ne représentent que 2 % de la surface de la Terre, selon les scientifiques.

“Un endroit comme Chicago ou Denver ou Lincoln, Omaha, Oklahoma City, Dallas, Houston, je veux dire, nous le vivons tous”, a déclaré Gensini, qui a déclaré que la température à l’extérieur de sa fenêtre mardi était de -6 degrés. « Nous sommes une poche isolée si l’on regarde le monde. »

___

En savoir plus sur la couverture climatique d’AP sur http://www.apnews.com/climate-and-environment

___

Suivez Seth Borenstein sur X sur @borenbears

______

La couverture climatique et environnementale d’Associated Press reçoit le soutien financier de plusieurs fondations privées. AP est seul responsable de tout le contenu. Trouver des AP normes pour travailler avec des philanthropies, une liste de sympathisants et…