Les États-Unis sont en retard sur l’indépendance de la chaîne d’approvisionnement vis-à-vis de la Chine

“Nous ne pouvons pas avoir une chaîne d’approvisionnement concentrée dans n’importe quel pays, peu importe de quel pays il s’agit”, a-t-il déclaré. “Nous devons nous assurer, du processus d’extraction et de raffinage à la construction des batteries et des éoliennes, que nous disposons d’un système diversifié pour lequel nous pouvons être bien approvisionnés. C’est la seule façon dont cela fonctionnera d’un point de vue économique.”

“Écoutez, c’est une préoccupation majeure pour les États-Unis et je pense pour le reste du monde. Alors que nous entrons dans un système énergétique plus propre, plus vert et entièrement nouveau, nous devons nous assurer d’avoir une chaîne d’approvisionnement diversifiée”, Lundi, le coordinateur présidentiel spécial Amos Hochstein a déclaré à Hadley Gamble de CNBC.

Ils sont également essentiels pour les technologies renouvelables telles que les panneaux solaires et les éoliennes, qui sont au cœur de la tentative américaine de transition énergétique loin des combustibles fossiles. A titre d’exemple, La Chine raffine 95% du manganèse mondial – un élément chimique utilisé dans les batteries et la fabrication d’acier – malgré l’extraction de moins de 10% de son approvisionnement mondial.

La Chine contrôle environ 60 % de la production mondiale de minéraux et de matériaux de terres rares, selon un rapport récent par le Baker Institute for Public Policy de l’Université Rice. Ces ressources comprennent le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le manganèse et d’autres éléments de terres rares essentiels à la fabrication d’objets tels que les véhicules électriques, les batteries, les ordinateurs et les articles ménagers.

La maison Blanche, dans une fiche d’information de février 2022, a écrit que “Les États-Unis dépendent de plus en plus de sources étrangères pour de nombreuses versions transformées de ces minéraux. À l’échelle mondiale, la Chine contrôle la majeure partie du marché du traitement et du raffinage du cobalt, du lithium, des terres rares et d’autres minéraux critiques.”

“Nous devons reconnaître que nous n’avons pas investi, et c’est ce que les États-Unis essaient de faire maintenant, ce n’est pas seulement dire le même vieux discours sur le fait que nous voulons avoir des partenariats”, a déclaré Hochstein. “Nous allons venir à cette table avec nos alliés du G7, nous allons mettre en commun nos ressources, nous allons nous assurer que l’argent est là.”

Cela comprend des incitations financières et commerciales dédiées, a déclaré Hochstein. La mammouth 2022 Inflation Reduction Act de l’administration Biden vise à investir massivement dans l’approvisionnement et l’accès aux minéraux critiques dans les pays alliés, et offre environ 369 milliards de dollars de financement et de crédits d’impôt pour stimuler les technologies d’énergie renouvelable et la production de minéraux critiques.

“Nous donnons des incitations, par le biais de l’IRA, pour dire aux entreprises” regardez, si vous vous assurez que vous exploitez des mines aux États-Unis ou dans d’autres pays et que vous les apportez aux États-Unis pour le raffinage, le traitement et la fabrication de batteries, il y aura être le genre d’incitations financières là-bas “, a-t-il déclaré.