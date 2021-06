Les États-Unis sont en pourparlers avec Moderna sur l’achat de doses de vaccin Covid pour d’autres pays

Un travailleur médical du Parrish Medical Center tient un flacon du vaccin Moderna COVID-19 dans une clinique de vaccination en voiture pour les employés de Port Canaveral, les travailleurs des hôtels et restaurants locaux et les résidents de la communauté de Port Canaveral.

Le président Joe Biden devrait annoncer lors du sommet du G7 que les États-Unis ont acheté 500 millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech à partager via l’alliance mondiale Covax pour un don à 92 pays à faible revenu et à l’Union africaine au cours de l’année prochaine. , selon une autre personne familière. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Washington Post et le New York Times.

Les doses de Pfizer seront achetées à un prix sans but lucratif, a déclaré la personne. Les termes d’un éventuel accord avec Moderna n’étaient pas immédiatement clairs.