Les États-Unis sont en « contact régulier » avec l’Arabie saoudite au sujet des approvisionnements mondiaux en pétrole | Actualités pétrolières et gazières

Des discussions constantes visent à garantir « un approvisionnement énergétique stable et abordable sur les marchés mondiaux », a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Les États-Unis sont « en contact régulier à des niveaux élevés avec l’Arabie saoudite pour garantir un approvisionnement énergétique stable et abordable sur les marchés mondiaux », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

La déclaration de vendredi fait suite aux estimations de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) selon lesquelles les réductions de la production pétrolière – que l’Arabie saoudite et la Russie ont prolongées jusqu’à la fin de 2023 – entraîneront un déficit substantiel du marché jusqu’au quatrième trimestre de cette année en raison de la forte demande.

Sullivan a confirmé aux journalistes lors d’un point de presse à la Maison Blanche que le président américain Joe Biden avait eu un « bref échange » avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane lors du sommet du Groupe des 20 (G20) à New Delhi plus tôt en septembre.

Le sujet principal de cette discussion était l’annonce d’un nouveau corridor économique qui relierait l’Inde, le Moyen-Orient et l’Europe par voie ferroviaire et maritime, a-t-il déclaré.

« Un déficit d’approvisionnement important »

L’OPEP et ses alliés, connus sous le nom d’OPEP+, ont commencé à limiter les approvisionnements en 2022 pour soutenir le marché de l’énergie.

Le groupe pétrolier dirigé par l’Arabie saoudite produit environ 40 % du pétrole brut mondial, ce qui signifie que ses décisions politiques peuvent avoir un effet majeur sur les prix du pétrole.

Ce mois-ci, le brut de référence Brent a dépassé les 90 dollars le baril pour la première fois cette année après que les dirigeants de l’OPEP+, l’Arabie saoudite et la Russie, ont prolongé leurs réductions combinées de 1,3 million de barils par jour (b/j) jusqu’à la fin de 2023.

Les réductions de production de plus de 2,5 millions de b/j par les membres de l’OPEP+ depuis le début de 2023 ont jusqu’à présent été compensées par des approvisionnements plus élevés en provenance de producteurs extérieurs à l’alliance, notamment les États-Unis, le Brésil et l’Iran, toujours sous sanctions, a indiqué l’AIE.

« Mais à partir de septembre, la perte de production de l’OPEP+ (…) entraînera un déficit d’approvisionnement important jusqu’au quatrième trimestre », a-t-il déclaré dans son rapport mensuel sur le pétrole.

Cependant, l’absence de réductions au début de l’année prochaine ferait basculer la balance vers un excédent, a déclaré l’agence, soulignant que les stocks seront à des niveaux inconfortablement bas, augmentant le risque d’une nouvelle poussée de volatilité dans un environnement économique fragile.