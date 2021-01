Le président Joe Biden se prépare à signer une série de décrets, dont un sur l’accord de Paris sur le climat, dans le bureau ovale quelques heures seulement après son investiture le 20 janvier 2021 à Washington, DC. | Chip Somodevilla / Getty Images

Biden a signé un ordre exécutif pour rejoindre l’accord de Paris. Que se passe-t-il ensuite?

Dès son arrivée dans le bureau ovale mercredi après-midi, le président Joe Biden a fait son premier pas pour tenir sa promesse de donner la priorité au changement climatique en signant de vastes décrets couvrant un éventail de politiques et en s’engageant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’une des étapes les plus immédiates est le retour à l’accord de Paris, le pacte international non contraignant signé en 2015 pour prévenir les conséquences les plus graves du changement climatique.

En rentrant dans l’accord, Biden réengage les États-Unis à réduire considérablement les émissions afin de limiter la hausse moyenne de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius. En 2017, le président Trump de l’époque a stupéfié le monde en annonçant que les États-Unis se retireraient de l’accord que ses prédécesseurs de l’administration Obama avaient travaillé si dur à forger. En le rejetant, Trump a également testé la détermination d’autres pays à lutter contre le changement climatique sans la participation du plus grand émetteur historique. Désormais, avec le coup de stylo de Biden, les États-Unis rejoindront l’accord après l’attente procédurale de 30 jours.

S’il est essentiel de réengager l’accord de Paris, les autres éléments des premiers décrets de Biden traitant de la crise climatique, ainsi que ses prochaines étapes à venir, sont encore plus importants.

Mercredi, Biden a lancé le processus visant à annuler les prolifiques reculs environnementaux de Trump – totalisant près de 100 pendant sa présidence – et à relancer une nouvelle réglementation climatique. Un décret couvre un large éventail de politiques, y compris la réglementation sur le méthane, les normes d’efficacité énergétique pour les appareils électroménagers, les normes d’efficacité énergétique pour les voitures, le blocage du pipeline Keystone XL et le forage dans l’Arctique National Wildlife Refuge. Il faudra des mois aux agences pour revoir et annuler les décisions environnementales de Trump, mais s’attaquer à toutes ces réglementations en même temps montre l’engagement de la nouvelle administration en faveur de l’action climatique.

«Le fait que le président Biden sort de la porte dès le premier jour, met réellement en œuvre l’approche pangouvernementale […] qui produira en fait des réductions d’émissions ambitieuses conformes à l’accord de Paris est la chose vraiment excitante », a déclaré Dan Lashof, directeur américain du World Resources Institute, à Vox.

La nouvelle réglementation, ainsi que la nouvelle législation potentielle sur le climat menée par les démocrates au Congrès, seront essentielles pour respecter l’accord de Paris. Biden devra également soumettre rapidement un nouvel objectif d’émissions à l’horizon 2030, appelé une contribution déterminée au niveau national (NDC), qui révélera le niveau d’ambition que la nouvelle administration apportera à la tâche monumentale de décarbonation de l’économie américaine au cours de la prochaine décennie.

Dans quelle mesure les États-Unis seront-ils audacieux une fois de retour dans l’accord de Paris?

Les États-Unis devront rattraper leur retard une fois qu’ils auront rejoint l’accord de Paris. Les pays sont censés s’imposer des objectifs plus stricts tous les cinq ans, dans le but de limiter les émissions pour empêcher les températures d’augmenter de plus de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Plusieurs grands émetteurs, dont l’Union européenne, ont soumis de nouveaux objectifs dans les délais prévus le mois dernier, cinq ans après la première série d’objectifs en 2015.

Biden a déclaré qu’il rétablira les États-Unis en tant que leader mondial du climat, ce qui implique que les États-Unis fixeront un nouvel objectif ambitieux pour 2030. Mais des années d’inaction sous Trump ont retardé les réductions d’émissions américaines, rendant le travail de Biden plus difficile.

Le World Resources Institute a proposé que le nouvel objectif des États-Unis pour 2030 implique une réduction des émissions de 45 à 50% par rapport aux niveaux de 2005. Selon son analyse, cela serait en ligne avec l’objectif supérieur de l’accord de Paris: limiter la hausse de température à 1,5 degré.

Les États-Unis peuvent-ils y parvenir au cours des 10 prochaines années? Dans la pandémie, les émissions de carbone liées à l’énergie ont chuté de 11% en 2020, selon l’Energy Information Administration. Cela s’explique en grande partie par une baisse des émissions d’électricité et de transport, selon le groupe Rhodium. Mais ils devraient rebondir cette année à mesure que les gens se feront vacciner et que l’économie redémarrera.

Cela signifie que même pour atteindre l’objectif initial des États-Unis à Paris (réduction des émissions de 26 à 28% d’ici 2025), il faudra une nouvelle réglementation ou une nouvelle législation sur le climat, selon la climatologue Dana Nuccitelli. Connexions climatiques de Yale. Ainsi, réduire les émissions de 50% nécessitera une action encore plus audacieuse, comme le recours aux achats pour électrifier les véhicules fédéraux et l’établissement de normes nationales en matière d’énergie renouvelable.

Une récente étude de modélisation énergétique de Princeton a révélé que l’objectif ultime d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 est réalisable, mais qu’il nécessitera 2,5 billions de dollars d’investissement dans de nouvelles infrastructures au cours de la prochaine décennie. Le rythme de la transition énergétique devrait s’accélérer rapidement, notamment en doublant le taux d’installation d’énergie renouvelable et en installant des pompes à chaleur dans un quart des maisons neuves au lieu de dépendre des combustibles fossiles, selon le New York Times.

Le Congrès détient la clé du succès des États-Unis sur Paris

Le nouvel objectif de l’accord américain de Paris sera probablement annoncé dans les prochains mois, à l’approche d’un sommet international sur le climat que Biden s’est engagé à convoquer dans les 100 premiers jours de sa présidence. Et tous les pays devraient soumettre officiellement de nouveaux objectifs (ou NDC) avant le prochain cycle de négociations des Nations Unies sur le climat à Glasgow en novembre.

Les dirigeants mondiaux, y compris ceux de l’UE qui sont récemment devenus les principaux leaders de l’action climatique, ont célébré le retour des États-Unis à l’accord de Paris. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président français Emmanuel Macron ont tous deux salué les États-Unis dans des tweets félicitant Biden après son assermentation.

Je suis ravi que le premier jour de cette nouvelle administration, les États-Unis rejoignent la #ParisAgreement. C’est le point de départ de notre coopération renouvelée. Et bien plus est à venir. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 20 janvier 2021

À @Joe Biden et @KamalaHarris.

Meilleurs vœux pour ce jour très important pour le peuple américain!

Nous sommes ensemble.

Nous serons plus forts pour affronter les défis de notre temps. Plus fort pour construire notre avenir. Plus fort pour protéger notre planète. Bienvenue à nouveau dans l’Accord de Paris! – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 20 janvier 2021

«Les pays du monde entier poussent un énorme soupir de soulagement aujourd’hui autour du climat, mais aussi de nombreux autres problèmes», a déclaré Lashof. «D’un autre côté, je ne pense pas qu’ils vont céder immédiatement le leadership aux États-Unis.» Après avoir vu comment les actions exécutives d’Obama sur le changement climatique ont été bloquées ou abrogées sous Trump, les pays attendent sans aucun doute de voir si les politiciens américains peuvent mener une action climatique durable.

Biden peut faire des progrès significatifs sur le climat depuis la Maison Blanche, comme en témoigne la gamme d’actions lancées mercredi, notamment la révision des normes de carburant pour réduire les émissions des véhicules – le transport est le plus gros contributeur aux émissions américaines.

Mais une nouvelle législation sur les investissements et les normes sera essentielle pour réaliser les réductions d’émissions rapides que l’urgence climatique appelle. Avec la majorité démocrate la plus étroite au Sénat, la législation sur le climat dépendra de la volonté des membres les plus conservateurs du parti, y compris le sénateur Joe Manchin (D-WV), et des subtilités du processus de réconciliation budgétaire (David Roberts a écrit plus à propos des détails pour Vox).

Au-delà de la mise en œuvre d’une action climatique intérieure plus ambitieuse, les États-Unis devraient également redémarrer leur soutien financier aux pays en développement. Dans le cadre de l’accord de Paris, les principales économies du monde se sont engagées à aider à financer les efforts d’adaptation et d’atténuation du changement climatique dans les pays à faible revenu qui ont peu contribué au changement climatique. En 2019, d’autres pays ont doublé leurs contributions au Fonds vert pour le climat, qui supervise les investissements; pendant ce temps, l’administration Trump a refusé de fournir les 2 milliards de dollars que les États-Unis avaient engagés.

La manière dont l’administration Biden comble cet écart et aide davantage les pays en développement sera un autre grand test du leadership climatique du pays dans les mois à venir.