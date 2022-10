Les États-Unis sont de plus en plus frustrés par le retard de l’aide économique de l’Europe à l’Ukraine

Les tensions montent entre les États-Unis et leurs alliés occidentaux face à la détérioration de l’économie ukrainienne, alors que les responsables américains poussent de plus en plus l’Union européenne à augmenter l’aide financière au pays déchiré par la guerre. À plusieurs reprises cette semaine lors de réunions de dirigeants financiers mondiaux à Washington, la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen a appelé ses homologues internationaux à accélérer à la fois la vitesse et le montant des fonds destinés à l’Ukraine. Yellen a été rejoint dans cette poussée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal, qui se sont adressés virtuellement à une réunion de la Banque mondiale des hauts responsables financiers mercredi.

Yellen a également soulevé la question lors d’une réunion privée cette semaine au Fonds monétaire international avec le vice-président exécutif de la Commission européenne Valdis Dombrovskis et le commissaire européen à l’économie Paolo Gentiloni, selon une personne proche du dossier qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat pour décrire les réunions privées. . Elle a de nouveau soulevé la question lors d’une réunion ultérieure de tous les ministres des finances de l’UE, a déclaré la personne.

Dans la guerre d’Ukraine, une bataille pour la richesse minérale et énergétique de la nation

De nouvelles projections de la Banque mondiale la semaine dernière suggèrent que l’économie ukrainienne se contractera de 35 % cette année, et les responsables financiers du pays affirment que l’inflation pourrait atteindre 40 % au début de l’année prochaine, ce qui est proche de la définition des économistes de « l’hyperinflation ». Alors même que la situation sur le champ de bataille a tourné en faveur de l’Ukraine, les exportations du pays ont chuté, les recettes fiscales se sont effondrées, des millions de personnes ont fui et les attaques russes ont pulvérisé des infrastructures essentielles, y compris le réseau électrique.

L’aide internationale ne s’est pas avérée suffisante pour combler l’écart. Zelensky a déclaré mercredi que l’Ukraine avait besoin de 38 milliards de dollars d’aide économique d’urgence de la part de l’Occident pour le seul budget de l’année prochaine. Ce chiffre exclut les 350 milliards de dollars supplémentaires que la Banque mondiale a estimés nécessaires pour l’Ukraine. reconstruction à long terme une fois la guerre terminée. Les États-Unis ont déboursé 8,5 milliards de dollars d’aide économique et débourseront 4,5 milliards de dollars supplémentaires d’ici la fin de l’année, tandis que les responsables américains affirment que l’Union européenne a promis 11 milliards d’euros mais n’a déboursé qu’environ 3 milliards de prêts.

“Nous appelons nos partenaires et alliés à nous rejoindre en versant rapidement leurs engagements existants envers l’Ukraine et en intensifiant leurs efforts – à la fois pour aider l’Ukraine à poursuivre ses services gouvernementaux essentiels et pour aider l’Ukraine à commencer à se construire et à se redresser”, a déclaré Yellen. Mardi.

Mercredi, Yellen a de nouveau souligné la nécessité d’un décaissement rapide des paiements directs en espèces – plutôt que des prêts qui doivent être remboursés – pour aider l’économie du pays. Les commentaires de Yellen étaient une référence à peine voilée à l’UE, qui a presque entièrement accordé son aide sous forme de prêts.

“Les donateurs doivent continuer à intensifier”, a déclaré Yellen. “L’ampleur, la prévisibilité et la composante subvention des décaissements doivent s’améliorer.”

Les responsables ukrainiens et américains veillent à ne pas contrarier leurs alliés européens par de sévères condamnations publiques, mais ont tout de même exprimé leur sentiment que la commission avance trop lentement.

“Je sais qu’ils sont très frustrés”, a déclaré un ancien haut responsable du Trésor, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour refléter des conversations privées avec la direction du Trésor. «Les responsables américains veulent voir l’Europe livrer beaucoup plus rapidement… Ils veulent que l’Europe livre beaucoup plus rapidement. Ils doivent livrer.

Dans un communiqué, la porte-parole de la Commission européenne, Nuyts Veerle, a fermement rejeté l’idée que l’UE avait été lente ou inadéquate dans le versement de son aide. L’engagement global de “Team Europe” – comprenant non seulement l’UE, mais aussi ses États membres et ses institutions financières telles que la Banque européenne d’investissement – s’élève à environ 19 milliards d’euros, a déclaré Veerle.

La Commission européenne s’engage également à avoir déboursé 10,2 milliards d’euros d’aide économique d’urgence à l’Ukraine d’ici la fin de l’année, hors aide militaire, a déclaré Veerle. Alors que la grande majorité de l’aide prend la forme de prêts plutôt que de dons, ces prêts sont accordés à des conditions très favorables aux emprunteurs.

Une partie du défi est que de telles décisions des capitales de l’UE doivent être soutenues à l’unanimité, ce qui crée l’opportunité de barrages routiers, alors que les États-Unis peuvent approuver l’aide sans avoir à consulter d’autres nations.

L’UE se prépare à des pannes d’électricité cet hiver, au milieu d’une crise énergétique

« L’UE accueille des millions de réfugiés ukrainiens et s’occupe d’eux sur le territoire de l’UE. Tout cela doit être pris en compte lors de l’examen de l’étendue globale du soutien et de l’assistance », a ajouté un responsable européen, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour refléter franchement la position de l’UE. « De plus, l’UE a pris des engagements à long terme pour la reconstruction d’après-guerre de l’Ukraine. Pour nous, ce n’est pas une course ou un concours de beauté. L’aide à l’Ukraine est dans notre intérêt vital, et nous sommes déterminés à faire tout ce que nous pouvons pour aider à vaincre l’agresseur et à reconstruire son pays.

L’Union européenne est confrontée à ses propres défis dans un contexte d’assombrissement des perspectives économiques mondiales. L’Europe est confrontée à un grave ralentissement économique et à une récession probable cet hiver alors que la Russie étouffe les sources d’énergie du continent en représailles aux sanctions imposées pendant la guerre. L’inflation en Europe se poursuit sans relâche et les prix de l’énergie y ont grimpé plus haut qu’aux États-Unis.

Mais la situation économique en Ukraine est pire et les avertissements se sont accélérés ces dernières semaines malgré les victoires de la nation sur le champ de bataille contre la Russie.

Les recettes fiscales de l’Ukraine sont désormais presque entièrement consacrées aux opérations militaires, obligeant le gouvernement du pays à imprimer de la nouvelle monnaie, ce qui fait grimper l’inflation et fait baisser la valeur de sa monnaie. L’inflation est déjà supérieure à 30 % et la monnaie du pays, la hryvnia, a perdu environ 70 % de sa valeur, selon Maryan Zablotsky, membre du parlement ukrainien qui siège à sa commission des finances. Zelensky, s’exprimant à distance lors d’une réunion de la Banque mondiale mercredi, a déclaré que les revenus corrigés de l’inflation parmi les Ukrainiens avaient chuté de plus d’un tiers.

“Nous comprenons que beaucoup de pays occidentaux ont leurs propres problèmes et problèmes, mais l’aide actuelle est à peine suffisante pour nourrir les gens”, a déclaré Zablotsky dans une interview.

La campagne mondiale de Janet Yellen pour définancer la machine de guerre russe

Kenneth Rogoff, économiste de Harvard et ancien économiste en chef du Fonds monétaire international, a déclaré il craint que l’inflation en Ukraine ne continue de monter en flèche dans un délai de six mois à un an si une aide supplémentaire ne se matérialise pas. Avec son important déficit budgétaire, l’Ukraine a été forcée d’imprimer de l’argent pour couvrir ses obligations de dépenses, ce qui a fait baisser la valeur de la monnaie et fait grimper les coûts des importations et d’autres biens.

“Ils sont dans une situation désespérée, désespérée que vous ne pouvez même pas imaginer… Dans un sens, alors qu’ils gagnent la guerre, leur économie perd”, a déclaré Rogoff. « Les Européens devraient payer beaucoup plus ; Je me fiche qu’ils soient en récession. L’Ukraine est dans une guerre où elle défend la frontière de l’Europe.

Selon Jacob Kirkegaard, chercheur principal au German Marshall Fund des États-Unis et au Peterson Institute, les commentaires de Yellen cette semaine reflètent la frustration de longue date des responsables américains face à l’aide économique européenne à l’Ukraine. Les États-Unis se sont engagés à fournir 1,5 milliard de dollars par mois pour couvrir le gouvernement ukrainien l’année prochaine. La Commission européenne a fait ces dernières semaines une promesse similaire, mais fait face au scepticisme des experts internationaux quant à sa capacité à tenir cette promesse, étant donné son incapacité à atteindre ses objectifs jusqu’à présent.