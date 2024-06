Les États-Unis sont confrontés à une épidémie d’IST « hors de contrôle », préviennent les experts : ScienceAlert

Les États-Unis sont confrontés à un «hors de contrôle » épidémie d’infections sexuellement transmissibles, selon la Coalition nationale des directeurs des MST.

L’avertissement, émis en janvier, faisait suite à la publication d’un rapport de données annuel sur les IST par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

L’exaspération des responsables de la santé publique se ressent dès la première phrase de l’annonce en ligne.

« Encore une fois », le site Internet du CDC dit« plus de 2,5 millions de cas de chlamydia, de gonorrhée et de syphilis ont été signalés aux États-Unis ».

Le IST la plus courante aux États-Unis en 2022 était la chlamydia, qui occupe la première place depuis des années. Néanmoins, c’est la récente augmentation de la syphilis qui préoccupe le plus les responsables de la santé.

Selon les données du CDC, les cas de syphilis à tous les stades ont augmenté de 80 pour cent au cours des cinq dernières années.

Alors que la plupart pensent que les adultes contractent des IST, la syphilis menace également la vie des bébés. Lorsqu’un enfant contracte la syphilis de sa mère pendant la grossesse ou l’accouchement, on parle de syphilis congénitale.

En 2022, plus de 3 700 de ces cas ont été officiellement signalés aux États-Unis. Cela représente une augmentation de 937 pour cent en une seule décennie.

La bonne nouvelle est que la syphilis est guérissable avec les bons antibiotiques. La mauvaise nouvelle est que jusqu’à ce que l’infection soit diagnostiquée et traitée, elle peut causer des dommages irréversibles à l’organisme. Chez les bébés, la syphilis est particulièrement dangereuseprovoquant parfois des retards de développement, des convulsions, voire la mort.

Chez l’adulte, syphilis se propage par voie vaginale, anale ou orale et a tendance à progresser par étapes. Le stade primaire implique généralement des plaies autour de la bouche ou des organes génitaux, tandis que le stade secondaire peut déclencher des éruptions cutanées sur le corps et des symptômes pseudo-grippaux, notamment de la fièvre, des maux de tête, des maux de gorge et de la fatigue.

Ces deux premières étapes correspondent au moment où l’infection est la plus contagieuse. Il est rare que la maladie progresse jusqu’au troisième stade, qui peut toucher les organes et s’avérer mortel.

Le fait que les premiers stades de la syphilis augmentent d’environ 10 pour cent par an est très préoccupant et menace la santé des bébés dans tout le pays.

En une seule année, les cas de syphilis congénitale ont augmenté de 31 pour cent aux États-Unis. Les enfants noirs ou afro-américains ont été touchés de manière disproportionnée.

Alors que presque tous les États ont signalé un cas de syphilis congénitale en 2022, les États du Texas, de la Californie, de l’Arizona, de la Floride et de la Louisiane représentaient 57 % de tous les rapports.

« Tragiquement, » a écrit Laura Bachmann, directrice du CDC pour la prévention des MST, « ces infections ont entraîné 282 mortinaissances et décès de nourrissons en 2022 ».

De telles conséquences désastreuses ne sont guère inévitables. Selon les experts, un dépistage et un traitement opportuns de la syphilis pendant la grossesse auraient pu prévenir 88 pour cent de ces cas.

Alors pourquoi cela n’arrive-t-il pas ?

« Le domaine des STI a atteint un point critique », déclare Bachmann expliqué.

« Nous savons depuis longtemps que ces infections sont courantes, mais nous n’avons pas été confrontés à des effets aussi graves de la syphilis depuis des décennies. Les récentes urgences de santé publique ont détourné les ressources des programmes et menacé la santé de ceux qui sont déjà touchés de manière disproportionnée par les IST. les morceaux. »

Les responsables du CDC sont appel pour « l’innovation et la collaboration rapides » de la part de tous les experts en santé publique qui jouent un rôle dans la prévention des IST.

Leurs voix sont déjà rejointes par de nombreuses associations de santé, dont l’Association nationale des responsables de la santé des comtés et des villes (NACCHO), l’Association américaine pour la santé sexuelle, l’Académie américaine des médecins de familleet la Coalition nationale des directeurs de MST (NCSDDC).

« Les dernières données STI du CDC montrent que notre pays est confronté à une crise de santé publique qui se détériore rapidement et qui met des vies réelles en jeu. » une déclaration du NCSDDC averti.

« Les IST – en particulier la syphilis – continueront à devenir incontrôlables jusqu’à ce que l’administration et le Congrès fournissent aux communautés le financement dont elles ont besoin pour fournir les services de dépistage, de traitement et de prévention les plus élémentaires. »

Alors que le président Biden a mis en place un plan multi-agences pour faire face à l’augmentation des cas d’IST aux États-Unis, le financement de cet effort reste incertain.

Malgré l’escalade de la situation, en mars, le NCSDDC confirmé le projet budgétaire 2025 de la Maison Blanche ne montre aucune augmentation du financement fédéral STI pour le CDC.

Une version antérieure de cet article a été publiée en février 2024.