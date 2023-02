Les États-Unis sont confrontés à des facteurs de refroidissement éolien record si froids qu’ils sont littéralement hors des charts | Nouvelles américaines

Certaines parties des États-Unis connaissent un facteur de refroidissement éolien record qui est si froid qu’il est littéralement hors des cartes officielles du National Weather Service.

Le nord-est du pays a été frappé par une puissante explosion arctique, avec une température de New Hampshire‘s Mount Washington s’effondrant à un nouveau plus bas de -46F (-43C).

Mais la température de refroidissement éolien est la façon dont les gens ressentent réellement le froid à l’extérieur et dépendent de la force et de la température des vents.

Des vents violents de 96 mph sur le mont Washington ont produit un facteur de refroidissement éolien de -108F (-78C) – confortablement en dessous du point le plus bas du tableau de refroidissement éolien du National Weather Service (NWS), qui se situe à -98F (-72C).

Image:

La photo à la station météo du mont Washington. Photo : Service météorologique national de Cleveland/@NWSCLE



“Le pire temps du monde”

NWS a déclaré Mt Washington, le plus haut sommet du nord-est NOUSétait “à la hauteur de la réputation d’avoir le pire climat du monde”.

Le New Hampshire est l’un des nombreux États soumis à des avertissements de refroidissement éolien, aux côtés Massachusetts, Connecticut, MaineRhode Island, Vermont, et une grande partie de New Yorkoù une alerte « Code bleu » pour les températures inférieures à zéro a été émise.

Des milliers de propriétés ont perdu l’électricité et des abris d’urgence ont été ouverts.

Alors que le gel devrait être relativement bref, les gens sont avertis que les conditions mettent leur vie en danger, avec des écoles fermées dans certaines villes en raison du risque que les enfants souffrent d’hypothermie et d’engelures.

Un expert météorologique a déclaré que les prévisions de refroidissement éolien pourraient provoquer des engelures sur la peau exposée en seulement 10 minutes.

Le météorologue Donald Dumont du National Weather Service à Gray, dans le Maine, a déclaré: “C’est douloureux.”

L’une des villes les plus touchées par le gel est Boston, dans le Massachusetts, où la maire Michelle Wu a déclaré l’état d’urgence.

Des températures record sont prévues là-bas pour samedi et dans l’une des autres villes de l’État, Worcester, où les habitants ont déjà subi des creux de 3F (-16C) avant le week-end.

Le record de Boston est de -2F (-19C), établi en 1886, et celui de Worcester est de -4F (-20C), qui remonte à 1934.

“Les citoyens ont été déçus”

Les conditions glaciales, qui s’abattent de l’est Canadaviennent alors que les États du sud se remettent d’une autre tempête hivernale qui a apporté des jours de pluie, de grésil et de glace.

Dans Texas, des milliers d’habitants étaient toujours sans électricité vendredi soir, alors même que les conditions se réchauffent. L’une des plus grandes villes de l’État, Austin, a vu 30% de ses clients sans électricité à tout moment depuis lundi.

Le maire Kirk Watson a admis que la ville “avait laissé tomber ses citoyens”.

“La situation est inacceptable pour la communauté, et elle est inacceptable pour moi”, a déclaré le démocrate.

Un résident, Edward Kim, n’a plus d’électricité ni de chauffage depuis mercredi. L’homme de 43 ans a révélé qu’il utilisait un générateur pour garder sa maison “sur assistance respiratoire”.

Un autre local, Will Rison, a déclaré que ses parents âgés étaient également privés d’électricité depuis trois jours.

“Vous ne pouvez que vous envelopper dans tant de couvertures et attendre”, a-t-il ajouté.

Bien qu’aucun décès n’ait été signalé à la suite des pannes, la météo a été accusée d’au moins une douzaine de morts sur les routes du Texas, de l’Arkansas et de l’Oklahoma cette semaine.