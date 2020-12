«Il est logique qu’il ait été découvert pour la première fois au Royaume-Uni car ils ont probablement le meilleur programme de surveillance au monde», a déclaré Angela Rasmussen, virologue au Georgetown Center for Global Health Science and Security, au Washington Post.

L’Australie, qui a signalé plus de 28200 cas de coronavirus, a séquencé 58,6%, le taux le plus élevé au monde. La Nouvelle-Zélande occupe la deuxième place, avec 48,6% des plus de 2 100 cas analysés dans le pays. Taïwan, le Danemark et l’Islande font également partie des cinq premiers.