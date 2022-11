Les États-Unis sont «certainement» toujours dans une pandémie de Covid-19, déclare le Dr Fauci

Le plus grand expert des maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que les États-Unis sont “certainement” toujours au milieu d’une pandémie de Covid-19 et qu’il est “très troublé” par l’état de division de la politique américaine.

“En tant que responsable de la santé publique, je ne veux voir personne souffrir et mourir de Covid”, a-t-il déclaré dimanche à “Meet the Press” de NBC. “Peu m’importe que vous soyez un républicain d’extrême droite ou un démocrate d’extrême gauche, tout le monde mérite d’avoir la sécurité d’une bonne santé publique et cela ne se produit pas.”

Fauci a déclaré qu’entre 300 et 400 personnes meurent encore de Covid chaque jour, et l’adoption du dernier vaccin de rappel a été inférieure à 15%.

“Je pense que l’idée de l’oublier, c’est fini – ce n’est pas le cas”, a-t-il déclaré.

L’homme de 81 ans est devenu un nom familier pendant la pandémie de Covid-19, luttant contre la désinformation – parfois des plus hauts niveaux du gouvernement. Il a défié l’ancien président Donald Trump sur tout, de l’utilisation de l’hydroxychloroquine aux mandats de masque, et son engagement inébranlable envers la science a fait de lui une quasi-célébrité.

Le coordinateur de la réponse Covid-19 de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha, a déclaré dimanche qu’il savait que les deux années avaient été longues pour les Américains, mais qu’il était toujours “incroyablement important” de se faire vacciner avant la période des fêtes.

“Nous comprenons que les gens veulent passer à autre chose”, a déclaré Jha à “This Week” d’ABC News. “La bonne nouvelle est qu’ils peuvent passer à autre chose s’ils maintiennent leur immunité à jour.”

Fauci a annoncé en août son intention de quitter ses fonctions de directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et de conseiller la Maison Blanche en tant que conseiller médical en chef à la fin de l’année. Il a donné son dernier briefing prévu sur Covid mardi, où il a encouragé les gens à se faire vacciner.

“J’espère qu’on se souviendra de ce que j’ai essayé de faire, simplement apporter la science, la médecine et les principes de santé publique aux crises très graves que nous avons connues”, a déclaré Fauci dimanche. “Comme je l’ai déjà dit, j’ai tout donné pour le faire.”

Fauci a conseillé sept présidents américains, à commencer par Ronald Reagan à travers l’épidémie de VIH / sida, le virus du Nil occidental, les attaques à l’anthrax de 2001, la grippe pandémique, diverses menaces de grippe aviaire, Ebola, Zika et, plus récemment, Covid et monkeypox.