Les États-Unis sont beaucoup plus populaires dans le monde sous Biden qu’à l’époque de Trump

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. L’ancien président et favori républicain de 2024, Donald Trump, a lancé une myriade de bordées au président Biden. Dans des déclarations de la campagne électorale, Trump a dénoncé la « présidence calamiteuse et ratée » de Biden et a pointé du doigt une série de prétendues catastrophes de politique étrangère, notamment le retrait chaotique d’Afghanistan, la spirale de la guerre en Ukraine et la confrontation imminente avec la Chine. En mars, Trump a saisi le lapsus de Biden lors d’un discours au Parlement canadien, où il a accidentellement applaudi « la Chine pour son intervention », avant de se corriger rapidement et de dire « Canada ».

« Des erreurs comme celle-ci, une très grosse au Parlement canadien, ne sont tout simplement pas autorisées », a déclaré Trump sur sa plateforme de médias sociaux. « Nous sommes la risée du MONDE ! »

Mais quelle que soit la propension de Biden aux gaffes et aux cotes d’approbation décevantes chez lui, les attitudes internationales envers les États-Unis pendant son mandat sont bien plus roses que ce qu’elles étaient sous Trump – une réalité soulignée par de nouvelles données de sondage du Pew Research Center publiées mardi.

Une médiane de 54% des personnes interrogées dans 23 pays au cours des premiers mois de cette année ont déclaré qu’elles faisaient confiance à Biden pour « faire la bonne chose concernant les affaires mondiales ». Les pays sélectionnés par Pew incluent un échantillon représentatif des sociétés mondiales, des partenaires américains traditionnels en Europe occidentale et en Asie de l’Est aux économies en développement du Nigéria et de l’Inde en passant par les pays à revenu intermédiaire comme l’Argentine et l’Afrique du Sud.

Selon les données de Pew, les quatre années au pouvoir de Trump ont marqué une baisse spectaculaire de la confiance dans le leadership américain sur la scène mondiale, avec des enquêtes montrant des niveaux de confiance record dans le président américain dans des pays aussi divers que l’Allemagne, le Brésil et l’Inde. La victoire de Biden, qui a suivi une campagne où il a promis de « ramener » les États-Unis d’une période de perturbations et de turbulences Trumpistes, a immédiatement entraîné un revirement des attitudes mondiales. Dans les années qui ont suivi son entrée en fonction, la confiance en lui a légèrement diminué dans certains pays et s’est renforcée dans d’autres, en particulier lorsque Washington a joué un rôle de premier plan dans la galvanisation et l’organisation de la défense occidentale de l’Ukraine contre l’invasion russe.

L’essentiel, cependant, est un monde où les administrations démocrates sont apparues plus favorables aux répondants ailleurs, en particulier aux citoyens de nombreux alliés proches des États-Unis. « Dans chaque pays, les notes actuelles de Biden sont plus élevées que celles de Trump, mais inférieures à leur pic pendant la présidence d’Obama », a noté Pew.

Il y a des limites évidentes à ce qui peut être glané à partir de sondages comme celui-ci. Les 23 nations sélectionnées, bien que sans doute représentatives de points de vue régionaux plus larges, ne comprennent pas la totalité de l’opinion mondiale sur les États-Unis. La popularité à l’étranger n’est pas non plus une mesure du succès de la politique étrangère. Mais les tendances révèlent un véritable impact dans le passage de Trump à Biden, qui cherchait à renforcer les partenariats américains avec des alliés perturbés par les années Trump, de l’Indo-Pacifique à l’Europe.

Pew a noté que «la part du public qui pense que les États-Unis écoutent des pays comme le leur est en augmentation, et dans 12 pays, c’est au plus haut point que nous ayons vu dans toutes nos enquêtes. Par exemple, en Pologne, en Allemagne et au Royaume-Uni – trois alliés clés de l’OTAN des États-Unis – la part des personnes affirmant que les États-Unis considèrent leurs intérêts est plus importante aujourd’hui qu’à aucun moment au cours des deux dernières décennies.

Biden était également nettement plus populaire que Trump dans les pays à «revenu intermédiaire», du Mexique au Kenya en passant par l’Inde, ce qui montre que le réchauffement statistique de son profil n’est pas simplement une question de l’Occident géopolitique qui se rassure dans le leadership de Biden.

Dans le même temps, la perception de la puissance économique américaine a augmenté dans plusieurs pays au cours des années Biden, inversant ce qui semblait être une nouvelle perception coalescente en 2020 selon laquelle la Chine avait déjà supplanté les États-Unis en termes de poids économique. L’effet de la pandémie et les fermetures draconiennes de la Chine peuvent avoir un rôle à jouer ici, tandis que 70% ou plus au Nigeria, au Kenya, en Inde et au Mexique considèrent l’investissement américain comme un net positif pour leurs économies nationales, selon Pew, qui prévoit de publier données parallèles concernant les attitudes envers la Chine dans les semaines à venir.

La présence de Biden à la Maison Blanche a conduit à un changement général dans les pays qui considèrent les États-Unis sous un jour favorable. « De nombreux pays ont donné aux États-Unis des notes record pendant l’administration de l’ancien président Donald Trump et le début de la pandémie de coronavirus, puis ont connu une nette amélioration après l’entrée en fonction de Biden », a ajouté Pew. Par exemple, 63 % des Mexicains évaluent désormais positivement les États-Unis, contre un minimum de 30 % en 2017, la première année de Trump à la présidence.

L’organisation de l’Amérique : comment capturer une démocratie

La seule exception intrigante à cela dans les données est la Hongrie, dont le gouvernement illibéral, dirigé par le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, s’est attelé au mouvement de droite aux États-Unis et est également resté le cas particulier de l’Union européenne pour son approche du conflit en Ukraine. Mardi, Orban a déclaré à une publication allemande qu’il considérait l’Ukraine comme un mandataire occidental, répétant une rhétorique familière au Kremlin.

« L’Ukraine n’est plus un État souverain », a déclaré Orban. « Il n’a ni argent ni armes. Il ne peut continuer à se battre que grâce à l’aide qui lui est apportée.

Comparez la position de la Hongrie avec son ancien allié en Pologne, dont le gouvernement illibéral de droite partage bon nombre des antécédents idéologiques d’Orban en matière de politique sociale et de discussion sur la migration en Europe, mais est devenu un rempart du sentiment anti-russe et un acteur stratégique majeur sur le continent.

Biden s’est rendu à Varsovie pour marquer le premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et a salué son rôle dans la facilitation de la défense de l’Ukraine. Selon les recherches de Pew, les perceptions « favorables » des États-Unis parmi le public polonais – un surprenant 93 % – ont atteint un niveau record cette année en deux décennies de sondages.