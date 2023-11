Les États-Unis sont avertis de leur position mondiale alors que le nombre de morts parmi les civils à Gaza augmente

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

NEW DELHI — Un mois après le début Guerre à Gaza, le soutien inébranlable du président Biden aux dirigeants israéliens, alors même que le bilan des morts civiles palestiniennes augmente, risque Des dommages durables à la position de Washington dans la région et au-delà, affirment les dirigeants et analystes arabes, avertissant que l’acceptation par les États-Unis d’attaques contre des camps de réfugiés, des hôpitaux et des immeubles d’habitation pourrait briser l’influence américaine pour les années à venir.

La colère suscitée par l’énorme soutien civil de la campagne est de plus en plus dirigée contre les États-Unis, et pas seulement contre Israël, et a été une source constante de frictions tout au long des voyages du secrétaire d’État Antony Blinken au Moyen-Orient et en Asie au cours de la semaine dernière. Les premiers ministres et les diplomates l’ont réprimandé à propos des actions israéliennes, nombre d’entre eux accusant les attaques d’être facilitées par les armes américaines et que les efforts visant à promouvoir des « pauses humanitaires » plutôt qu’un cessez-le-feu durable sont une formule pour une violence continue contre les non-combattants.

« La région entière sombre dans un océan de haine qui définira les générations à venir », a déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi, s’exprimant aux côtés de Blinken à Amman. Il a appelé Washington à mettre un terme aux attaques israéliennes contre les civils. « Les États-Unis ont un rôle de premier plan à jouer dans ces efforts. Et c’est à lui et à nous tous qu’incombe la très lourde responsabilité de mettre fin à cette catastrophe.»

Les conversations de Blinken avec les dirigeants israéliens ont également été tendues, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et ses principaux lieutenants ayant cédé peu de terrain aux inquiétudes américaines concernant la sécurité des civils, affirmant que des membres du Hamas se cachent parmi des passants innocents à Gaza. Même à Tokyo, lors d’un rassemblement de pays généralement favorables aux États-Unis, les ministres des Affaires étrangères ont eu des conversations controversées sur la gestion américaine de la crise à Gaza, même si le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dirigé l’essentiel de sa colère contre son homologue allemand pour prendre le parti des États-Unis plutôt que de soutenir les efforts de Borrell pour appeler plus clairement Israël à mettre un terme à son offensive. Le président français Emmanuel Macron plus tard rompu avec la position américaineappelant à un cessez-le-feu.

Alors que des manifestations pro-palestiniennes massives se déroulaient à travers le monde, des centaines de milliers de personnes en Indonésie, au Pakistan et ailleurs ont pris pour cible Israël et ses soutiens américains pour le bilan, qui a dépassé les 11 000 Palestiniens, dont beaucoup d’enfants, selon le Ministère de la Santé de Gaza contrôlé par le Hamas.

Les responsables de l’administration Biden reconnaissent le défi auquel ils sont confrontés lorsqu’ils doivent trouver un équilibre entre le soutien à Israël et le lourd bilan civil à Gaza. Les responsables disent espérer que si la réponse israélienne prend fin rapidement – ​​par exemple par le retrait des hauts dirigeants du Hamas – les implications à long terme pour les États-Unis seront moindres. On espère également que les cas de morts et de blessés involontaires diminueront à mesure que la campagne de bombardement sera supplantée par des opérations au sol, même si Blinken exprime un sentiment d’urgence quant à la sécurité des civils.

Les inquiétudes américaines concernant le déclin de leur influence au Moyen-Orient sont bien antérieures à l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre qui a laissé 1 200 morts, mais la situation actuelle va probablement accélérer et aggraver les conséquences, estiment les analystes. Et les liens étroits entre les États-Unis et Israël concernant l’approche à Gaza font que les dirigeants arabes ne veulent pas donner l’impression de rendre service à Washington.

« Ce que font actuellement les Américains, cette politique, leur porte préjudice. Au moins 1,3 milliard de personnes dans le monde vont les détester », a déclaré le général Abbas Ibrahim, un ancien haut responsable libanais qui a participé aux négociations pour garantir la sortie des ressortissants étrangers coincés à Gaza. « Et il ne s’agit plus seulement des musulmans. Il y a des gens qui manifestent partout dans le monde.

Il a déclaré qu’il l’avait transmis sans détour aux responsables américains qui se sont rendus à Beyrouth ces derniers jours dans le cadre de la diplomatie visant à éviter un conflit régional plus large. Ils « n’ont pas répondu », a-t-il déclaré. «C’est leur politique. Mais ils ont tort. »

La colère envers Washington a donné à la Russie et à la Chine une occasion de se présenter comme des défenseurs des Palestiniens, de renforcer leur image dans le monde en développement et d’utiliser leurs médias de propagande pour amplifier le lien entre les États-Unis et les actions israéliennes à Gaza. Moscou a accueilli de hauts dirigeants du Hamas le mois dernier, ce qui lui a valu les éloges de l’organisation et la condamnation d’Israël.

Pour un monde déjà divisé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la crise de Gaza donne à penser, à ceux qui veulent s’en emparer, que les nations occidentales se soucient davantage de la mort des Ukrainiens chrétiens blancs que des musulmans non blancs du Moyen-Orient.

“Il se passe quelque chose en termes de réaction à cette crise qui ne ressemble à rien de ce dont je me souviens ces dernières années, remontant peut-être même à la guerre du Golfe et à d’autres épisodes de la politique américaine au Moyen-Orient”, a déclaré Suzanne Maloney, directrice du programme de politique étrangère à la Brookings Institution.

« On a le sentiment » dans le monde en développement qu’il existe « deux poids, deux mesures en termes de victimes », a-t-elle déclaré – une perception injuste, a-t-elle ajouté, étant donné que la Russie a envahi un pays voisin plus faible qui ne représentait pas une menace pour la sécurité, ce qui a conduit à la mort de civils ukrainiens, tandis qu’Israël répond à une menace constante du Hamas suite à une attaque.

Pourtant, les conséquences de la guerre ont placé les responsables américains dans une position intenable. Beaucoup reconnaissent en privé leur malaise face au ciblage par Israël des positions du Hamas au sein de groupes de civils. Blinken a déclaré publiquement à plusieurs reprises sa douleur en voyant des images d’enfants palestiniens retirés des décombres – ce que le père de deux jeunes enfants mentionne également lors de ses réunions à huis clos avec ses collègues diplomates de haut niveau, selon des responsables.

Et au cours de ses voyages ces derniers jours, il a considérablement aiguisé son ton alors que Netanyahu ralentissait les efforts visant à atténuer le désastre humanitaire.

« Beaucoup trop de Palestiniens ont été tués. Beaucoup trop de personnes ont souffert ces dernières semaines, et nous voulons faire tout notre possible pour éviter qu’il leur soit porté préjudice », a déclaré Blinken vendredi à New Delhi, à l’issue d’une tournée de neuf jours qui s’est arrêtée dans huit pays et en Cisjordanie.

Au début de son voyage, lorsque Blinken a rencontré Netanyahu et d’autres dirigeants israéliens à Tel Aviv, il leur a dit qu’il ne pouvait pas y avoir une autre semaine de carnage comme celle qui venait de se produire, avec des dizaines de réfugiés morts lors de la fermeture de leurs camps. les bombardements, la diminution des réserves de nourriture et d’eau et les coupures de communication qui empêchent les ambulances d’atteindre les blessés.

Selon les responsables américains, prolonger les souffrances des civils risque de radicaliser les jeunes Palestiniens et d’accroître les risques d’une guerre régionale si l’Iran et ses forces mandataires ressentent le besoin de réagir.

Mais l’administration est confrontée à une tâche complexe dans la façon dont elle formule publiquement son message aux Israéliens, en partie parce qu’elle ne veut pas donner l’impression de refuser son soutien à un allié en cas de besoin. « Le véritable travail diplomatique ne se produit pas dans les déclarations publiques, mais dans les coulisses », a déclaré Maloney. “Nous sommes dans une situation où les gens réagissent à la rhétorique publique et non aux résultats du plaidoyer privé.”

Le gouvernement israélien affirme que lorsqu’il frappe des camps, des ambulances et des zones proches des hôpitaux, les cibles visées sont les agents ou les infrastructures du Hamas. Les responsables américains affirment qu’ils soutiennent les renseignements israéliens qui ont informé ces frappes, mais ils ont poussé ses dirigeants à modifier leur calcul sur le nombre de morts civiles acceptables en échange de chaque cible de grande valeur du Hamas. Israël tolère bien plus que les États-Unis les morts collatérales de civils, affirment des responsables américains qui ont discuté de la question avec les Israéliens.

Pourtant, peu importe les efforts déployés par l’administration Biden pour pousser Israël, il est peu probable que la Maison Blanche se libère de la responsabilité de ses actions les plus controversées sur le champ de bataille, ont déclaré des analystes, évoquant les images de l’étreinte d’ours que le président américain a donnée à Netanyahu lors de sa visite. en Israël peu après l’attaque du Hamas.

« Il y a une certaine mesure dans laquelle les gens du monde arabe et du Sud tracent une ligne entre la destruction de Gaza et l’adhésion présidentielle du Premier ministre Netanyahu », a déclaré Jon Alterman, directeur du programme Moyen-Orient au Centre de recherche stratégique et internationale. Des études, utilisant l’expression « Sud global », qui fait référence à de nombreux pays d’Amérique latine, du Moyen-Orient, Asie et Afrique.

« Les États-Unis sont d’une certaine manière attachés à ce que les Israéliens veulent faire, que les États-Unis le veuillent ou non », a-t-il déclaré.

Avec des protestations qui éclatent dans le monde et dans certains pays retirer leurs ambassadeurs d’Israël en signe de protestation, la frustration s’étend bien au-delà de la région immédiate. En Malaisie, par exemple, le Premier ministre Anwar Ibrahim a déclaré le mois dernier lors d’un rassemblement pro-palestinien que l’invasion de Gaza était le « sommet de la barbarie ».

Sa réponse a été un effort pour renforcer le soutien national parmi les islamistes, mais elle reflète également le sentiment populaire en Malaisie, où la perception d’Israël et des États-Unis est à un « plus bas historique », a déclaré Bridget Welsh, une associé de recherche honoraire à l’Institut de recherche asiatique de l’Université de Nottingham en Malaisie.

L’étreinte de Biden n’est pas seulement symbolique, affirment les responsables, et la décision de soutenir sans réserve Israël vient d’en haut. Même si la coalition démocrate de Biden est de plus en plus inconfortable Compte tenu de l’ampleur des pertes palestiniennes, il subit peu de pression de la part du Congrès pour changer de cap, affirment des responsables familiers avec la situation.