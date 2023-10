La plupart des Américains n’ont pas entendu parler de la leishmaniose, une maladie ancienne et défigurante connue sous divers surnoms inquiétants à travers le monde : furoncle de Bagdad, ulcère de Calcutta et bouton de Jéricho.

Cela pourrait changer, à mesure que des preuves apparaissent montrant que l’infection cutanée parasitaire qui surgissait principalement chez les voyageurs internationaux est désormais endémique – ou constamment présente – dans certaines parties du monde. États-Unis . Et il acquiert une identité typiquement américaine.

Au Texas, où les médecins sont tenus de signaler les cas aux autorités sanitaires, les infections se multiplient et surviennent désormais principalement chez les non-voyageurs. C’était dans le sud-est de l’Oklahoma et a été trouvé en Arizona. On craint que le changement climatique et l’abondance de créatures capables de transmettre et d’héberger l’infection n’alimentent une nouvelle propagation.

Les tests génétiques de 86 cas acquis localement ont montré que la majorité étaient infectés par une variante du parasite Leishmania mexicana qui pourrait provenir des États-Unis.