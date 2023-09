Les États-Unis sont apparemment en retard et manquent de laxatifs

Il est peut-être temps pour les Américains de commencer à manger plus de fibres. Les États-Unis connaissent une pénurie de produits laxatifs, selon un rapport cette semaine du Wall Street Journal. L’une des raisons présumées de cette pénurie serait la demande accrue de la part des jeunes – un intérêt apparemment alimenté par les influenceurs de TikTok vantant les prétendus bienfaits des laxatifs pour une bonne santé intestinale.

La GoPro Hero 12 passe à la verticale : pratique avec la dernière caméra d’action de GoPro

La pénurie concerne le polyéthylène glycol 3350, le principe actif de nombreuses marques de laxatifs, comme MiraLAX. Selon un rapport de la société d’analyse Pattern, cité par le Wall Street Journal, les recherches de produits laxatifs ont plus que triplé au cours de l’année écoulée sur Amazon, tandis que entreprises de produits en fibres ont signalé une augmentation significative de leurs ventes ces derniers temps. Le point de vente a également interrogé des gastro-entérologues et des fournisseurs au sujet de la baisse de disponibilité du médicament, qui ont proposé plusieurs explications à long et à court terme pour expliquer l’augmentation de la demande.

L’Américain moyen vieillit, par exemple, et les personnes âgées plus probable souffrir régulièrement de troubles gastro-intestinaux comme la constipation. La pandémie aussi modifié Les habitudes alimentaires de nombreuses personnes se sont détériorées, ce qui a conduit à une augmentation de la consommation de collations malsaines et d’autres aliments plus susceptibles de provoquer de la constipation. Et au moins une partie de la demande pourrait provenir des fans de TikTok qui se connectent à #GutTok, rempli de personnes proposant des remèdes populaires pour un certain nombre de problèmes de santé gastro-intestinale.

GutTok est un sujet tendance sur la plateforme de médias sociaux depuis un certain temps, avec des influenceurs prétendant connaître la meilleure façon de réduire les ballonnements, d’améliorer l’humeur et même d’éliminer l’acné en améliorant votre santé intestinale. Alors que certaines des suggestions proposées pour un meilleur intestin sont susceptibles d’être au pire inoffensives, comme boire plus d’eau, d’autres idées peuvent être activement nocives, et cela peut inclure une dépendance excessive aux laxatifs.

Utilisation chronique de laxatifs peut aggraver davantage la constipation d’une personne, au point qu’elle a besoin de doses de plus en plus élevées pour évacuer ses selles. Ils peuvent également causer des dommages à long terme aux intestins et augmenter le risque de prolapsus rectal, une condition dans laquelle le rectum glisse hors de l’anus. Et les effets secondaires aigus comme la déshydratation ou les crampes d’estomac ne sont pas vraiment un pique-nique.

Même si un laxatif occasionnel est acceptable, la santé intestinale des gens serait mieux servie par des changements positifs et durables dans leur mode de vie et leur alimentation, comme manger plus de fruits et de légumes et faire beaucoup d’exercice. La question de savoir si ces changements seront bientôt possibles à grande échelle aux États-Unis est une autre question.

« C’est fou de penser que nos problèmes collectifs de dysfonctionnement intestinal sont devenus si graves que nous sommes littéralement à court d’émollients fécaux », a déclaré George Pavlou, président de l’association Gastroenterology Associates of New Jersey, au WSJ.