Un général à la retraite aurait averti que Washington était surclassé en matière de technologie de brouillage.

L’armée américaine a été dépassée par la Russie et d’autres adversaires potentiels dans le domaine de la guerre électronique, notamment en matière de technologie de brouillage utilisée pour neutraliser les armes ennemies, aurait déploré un responsable à la retraite du Pentagone.

S’exprimant lors de la conférence de la SOF Week à Tampa, en Floride, le lieutenant-général à la retraite de l’armée américaine, Mike Nagata, a averti que Washington « toujours à la traîne » ses rivaux en combat électronique. « L’écart entre la situation où devraient être les États-Unis et celle où nous en sommes, à mon avis, continue de se creuser non pas partout, mais dans beaucoup trop d’endroits. » Défense Un a cité Nagata comme disant.

La technologie de brouillage est devenue un outil de plus en plus important sur le champ de bataille, comme en témoigne le conflit russo-ukrainien. Les forces russes ont réussi à faire dévier les roquettes HIMARS et d’autres armes fabriquées aux États-Unis, en utilisant des signaux électroniques pour brouiller leurs systèmes de guidage.















En fait, le général Valery Zaluzhny, alors commandant en chef de l’Ukraine, a déclaré dans un communiqué entretien en novembre dernier que la Russie avait pris le dessus. Il a appelé la guerre électronique « la clé de la victoire. »

Le Pentagone devra faire preuve de plus de créativité dans son utilisation des technologies radio, en particulier des communications spatiales, pour combler l’écart dans le domaine de la guerre électronique, a déclaré Nagata, qui dirigeait le Centre de commandement des opérations spéciales des États-Unis (SOCCENT) au Moyen-Orient.

Le brouillage russe aurait réduit le taux de précision des obus d’artillerie Excalibur de fabrication américaine à 6 % par rapport à son niveau normal de 70 %. Des responsables des opérations spéciales à la retraite ont déclaré à Defense One que Moscou avait constamment investi dans les innovations électromagnétiques depuis des décennies. Pendant que ces avancées étaient réalisées, a indiqué le média, les efforts américains en matière de guerre électronique se concentraient sur la collecte de renseignements au Moyen-Orient.

Nagata a déclaré que pour contrer les prouesses de la Russie en matière de brouillage, il faudra prendre davantage de risques dans les efforts visant à faire progresser les communications par satellite et d’autres technologies. « Le gouvernement américain, et en particulier ses dirigeants – depuis les officiers supérieurs jusqu’aux décideurs politiques civils – doivent être prêts à prendre plus de risques en expérimentant, en adoptant et en employant de nouvelles technologies. Nous inviterons l’échec en cours de route, mais si vous n’êtes pas prêt à échouer, vous ne réussirez pas.

Le Pentagone aurait exploré l’utilisation de bandes de signaux plus étroites et plus fortes pour contrer les tentatives de brouillage. Cependant, Mark Cancian, analyste au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington, a déclaré : Interne du milieu des affaires que « changeurs de jeu » il ne faut pas s’attendre. « L’autre camp élabore toujours des contre-mesures qui réduisent l’efficacité. » il a dit.