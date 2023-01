Les États-Unis sondent la «technologie supérieure des ovnis» alors que le Pentagone révèle plus de 350 observations depuis 2021

Les OFFICIELS américains sondent le possible “fossé technologique” des ovnis et la menace que représentent les phénomènes, car le Pentagone a révélé qu’il y a eu plus de 350 observations depuis 2021.

La dernière vague de rencontres a été révélée par le Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) alors que les incidents continuent de susciter l’inquiétude et l’intrigue à Washington DC.

Les vidéos d’OVNIS de la marine américaine ont suscité un nouvel intérêt pour le sujet stigmatisant Crédit : US NAVY

Les responsables américains produisent désormais des rapports réguliers sur les ovnis – également connus sous le nom de UAP 1 crédit

Les responsables du Pentagone chargés de suivre les rencontres ont confirmé qu’il y avait eu 366 rapports d’observations depuis mars 2021.

Quelque 195 des rencontres ont été identifiées comme suspectées d’être des drones, des ballons et du “fouillis” aéroporté.

Mais il y en a 171 qui restent non identifiés ayant affiché “des caractéristiques de vol ou des performances inhabituelles

capacités ».

La majorité des nouvelles observations proviennent d’opérateurs de “l’US Navy et de l’US Air Force” – et des incidents continuent de se produire dans “l’espace aérien restreint ou sensible”.

Les ovnis – connus officiellement sous le nom de phénomènes aériens non identifiés (UAP) – sont maintenant officiellement sondés par les États-Unis après une rafale de rapports convaincants par des aviateurs militaires.

Et après une poussée des législateurs américains, ils sont désormais tenus de produire des rapports officiels sur les observations dans un effort conjoint de l’ODNI et du nouveau bureau de résolution des anomalies dans tout le domaine (AARO).

L’AARO prend l’initiative de compiler des données et des informations sur ces observations d’OVNI – et des versions non classifiées des rapports conjoints sont maintenant rendues publiques.

Le directeur du projet, le Dr Sean Kirkpatrick – qui travaillait auparavant comme directeur adjoint du renseignement au sein de l’US Space Command – a présenté la mission de l’AARO.

Il a exposé les “questions scientifiques et de renseignement clés” du projet.

Il comprenait l’évaluation de “tout écart technologique” entre le phénomène et les États-Unis.

Et il a également déclaré vouloir établir “les dangers, les risques et/ou les menaces des phénomènes pour les États-Unis” et “l’attribution des phénomènes à des sources naturelles et/ou artificielles”.

La présentation du Dr Kirkpatrick a déclaré qu’ils veulent établir “une compréhension scientifique rigoureuse et une intelligence des phénomènes”.

“Les UAP sont des sources d’observations anormales, spatiales, aéroportées, maritimes ou transmédium qui ne sont pas encore attribuables à des acteurs ou à des causes connus”, lit-on.

Le projet veut également établir “si sous

contrôle intelligent apparent, réponse apparente à l’observation et/ou à la présence d’un observateur, et indications apparentes d’indifférence ou d’hostilité ».

Et ils veulent établir “tout effet physiologique, psychologique ou autre correspondant apparemment à l’observation de l’UAP”.

Les ovnis sont traditionnellement un sujet très stigmatisé – souvent rejetés d’emblée comme rien d’autre que des théories du complot ou quelque chose pour le monde des manivelles.

Mais ces dernières années, la conversation a évolué, même le gouvernement américain a avoué qu’il y a des choses dans le ciel qu’il ne peut ou ne veut pas encore identifier publiquement.

Les législateurs américains ont mis en place une nouvelle enquête du Pentagone après une série étonnante de vidéos divulguées qui montraient des rencontres militaires avec des ovnis tels que le tristement célèbre “Tic Tac”.

Cela a marqué un revirement incroyable après que le gouvernement a rejeté les ovnis à la fin du projet Blue Book dans les années 1960.

Le débat qui a été pendant des décennies considéré comme un sujet marginal et préjudiciable est maintenant évoqué ouvertement par des personnalités de très haut niveau, dont l’ancien président Bill Clinton et Barack Obama.