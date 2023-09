Les États-Unis s’inquiètent des « deepfakes » menaces à la sécurité nationale

Les agences fédérales de sécurité ont averti que les images générées par l’IA seraient de plus en plus utilisées dans les cyberattaques.

L’Agence de sécurité nationale américaine (NSA) et le FBI ont émis une alerte aux menaces. « deepfake » une technologie qui pourrait potentiellement être utilisée pour contribuer à pirater les systèmes informatiques de l’armée et d’autres cibles sensibles.

Le problème concerne les images générées par ordinateur que les pirates peuvent utiliser pour détourner des marques, se faire passer pour des dirigeants d’organisations et accéder à des données sensibles, ont déclaré mardi les agences fédérales dans un avis de cybersécurité. Bien que de telles tactiques aient été utilisées dans le passé, les progrès de l’intelligence artificielle ont rendu plus facile et moins coûteuse la création d’images deepfake.

« Les outils et techniques permettant de manipuler le multimédia authentique ne sont pas nouveaux, mais la facilité et l’ampleur avec laquelle les cyberacteurs utilisent ces techniques le sont », » a déclaré Candice Rockwell Gerstner, mathématicienne de la NSA, dans un communiqué. « Les organisations et leurs employés doivent apprendre à reconnaître les techniques et les métiers du deepfake et mettre en place un plan pour réagir et minimiser l’impact s’ils sont attaqués. »

L’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a également contribué à l’avis de mardi. Les agences ont averti que les attaques de deepfake pourraient présenter des défis pour les agences de sécurité, le Pentagone et les sous-traitants de la défense.

Les agences ont recommandé aux organisations de déployer des technologies capables de détecter les deepfakes et de retracer l’origine des fichiers multimédias. « En plus de porter atteinte aux marques et aux finances, les médias synthétiques peuvent également provoquer des troubles publics en diffusant de fausses informations sur des questions politiques, sociales, militaires ou économiques. » dit l’avis.

Ces préoccupations prendront une importance accrue à mesure que les élections américaines de 2024 approchent et que les républicains du Congrès avancent dans leur enquête de destitution contre le président Joe Biden. Vanter la menace des deepfakes pourrait également créer un prétexte pour remettre en question la validité des fichiers multimédias authentiques.

Au cours du cycle électoral de 2020, le FBI a préparé le terrain pour la censure sur les réseaux sociaux d’un rapport explosif sur un prétendu trafic d’influence de la famille Biden – comme en témoignent les fichiers d’un ordinateur portable que le fils de Joe Biden, Hunter Biden, avait abandonné dans un atelier de réparation. . Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré l’année dernière que sa plateforme avait limité le partage de l’histoire de Biden parce que le FBI avait averti l’entreprise que les forces de l’ordre s’attendaient à un incident majeur. « décharge » de désinformation russe juste avant les élections. D’anciens responsables du renseignement américain ont essentiellement corroboré cette théorie après la révélation de l’histoire de l’ordinateur portable, affirmant à tort que cela avait été le cas. « poinçons » de la désinformation russe.