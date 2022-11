Les États-Unis s’inquiètent de l’engagement de l’UE à punir la Russie – médias

Le continent traverse une crise d’inflation après avoir coupé les liens commerciaux avec Moscou au sujet de l’Ukraine

Les pays de l’UE risquent de s’écarter des sanctions économiques imposées par les États-Unis à la Russie pour sa campagne militaire en Ukraine, ont déclaré des responsables américains aux médias.

Les gens en Europe sont “de plus en plus en colère contre les sanctions et blâme les États-Unis pour la hausse des coûts”, mettant leur gouvernement sous pression pour qu’il retire son soutien, a rapporté Politico jeudi, citant un rapport interne américain.

Le document a conduit à une « rafale d’appels » parmi les responsables à Washington soucieux de maintenir les dirigeants européens à bord de la stratégie, des sources du gouvernement américain ont déclaré au média, ajoutant que “Les choses se maintiennent pour l’instant, mais c’est une situation précaire.”

Les pays de l’UE sont aux prises avec une inflation galopante, due en grande partie à la hausse des prix de l’énergie. Le bloc a choisi de cesser de commercer avec la Russie, qui était son plus grand fournisseur d’énergie, dans le cadre de la campagne de sanctions, mais a du mal à trouver un remplaçant à long terme.

La crise a été aggravée par l’interruption du flux de gaz via le gazoduc Nord Stream 1 de la Russie à l’Allemagne et encore exacerbée par le bombardement de la route sous-marine fin septembre. Nord Stream 1 et 2, ce dernier n’a jamais été opérationnel en raison des tensions ukrainiennes, ont été endommagés et nécessitent maintenant des réparations majeures.

Les protestations contre la hausse du coût de la vie ont saisi les nations européennes, avec des manifestations de masse en Grèce, en Italie, en République tchèque et en Allemagne, pour n’en nommer que quelques-unes. Des rassemblements à Prague il y a deux semaines et à Rome la semaine dernière ont spécifiquement appelé à mettre fin à l’aide militaire à l’Ukraine et à ouvrir le dialogue avec la Russie.

LIRE LA SUITE: Les manifestants italiens demandent l’arrêt des livraisons d’armes à l’Ukraine

Le mois dernier, le président français Emmanuel Macron a accusé Washington de postuler “doubles standards” dans sa politique énergétique. Les États-Unis soutiennent leur propre économie avec des subventions et ne tiennent pas compte de l’effet que cela a sur les prix outre-Atlantique, a-t-il noté. Le gaz naturel liquéfié américain s’est emparé d’une part importante du marché européen depuis le déclenchement de la crise ukrainienne.