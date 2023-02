Les États-Unis s’inquiètent de la libération du tueur d’un diplomate au Soudan

Il a été reconnu coupable du meurtre de John Granville, un responsable de l’Agence américaine pour le développement international, et de son chauffeur soudanais, Abdel Rahman Abbas. Ils ont été abattus alors qu’ils revenaient tôt le matin du 1er janvier 2008, d’une fête du Nouvel An.

En 2020, le Soudan a accepté de payer 335 millions de dollars pour régler les poursuites en indemnisation devant les tribunaux américains liées aux attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, l’attaque de 2000 de l’USS Cole au port d’Aden, au sud du Yémen, qui a tué 17 marins et le meurtre de Granville. .

Abu Zaid a été de nouveau arrêté des semaines plus tard et renvoyé à la prison de Kubar. Les trois autres hommes sont restés en fuite.

Plus tôt ce mois-ci, la famille d’Abou Zaid s’est excusée pour le meurtre de Granville et de son chauffeur, déclarant dans un message vidéo : “Nous, en tant que famille, nous excusons et reconnaissons l’erreur d’Abdel-Raouf, et il a déjà admis son erreur et exprimé ses regrets et ses remords. pour ce qui s’est passé.